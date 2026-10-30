Brutalna dyktatura i miłość będąca aktem odwagi

Witamy w Ligvashu. Tutaj uczucia są aktem odwagi.

Jennishi i Konrad tworzą jedną z par w Projekcie OpenWorld. Zadania, które mają do wykonania, sprawiają, że ich relacja stale się pogłębia. Pozostali uczestnicy także mierzą się z trudnymi i emocjonującymi wyzwaniami, które wystawiają ich na próbę. Tymczasem w rządzie Ligvashu narastają napięcia i konflikty.

Nie wszyscy dygnitarze bezwarunkowo popierają obecnego dyktatora Leia Nursiego i każdą z jego decyzji. Mimo to dostrzegają w jego rządach szansę na realizację własnych interesów. Liczą, że po zakończeniu programu przywódca, zgodnie z wcześniejszą obietnicą, wskaże swojego następcę.

Sytuacja komplikuje się, gdy jeden z uczestników projektu robi zdjęcie czegoś, czego nie powinien był zobaczyć. To odkrycie uruchamia serię wydarzeń, która daje mieszkańcom Ligvashu nadzieję na odmianę losu. Przeciwnicy zmian nie zamierzają jednak odpuścić. Nie zawahają się przed niczym, aby utrzymać dotychczasowy porządek.

Czy rodzące się między bohaterami uczucie przetrwa w świecie pełnym niepewności, tajemnic i walki o lepszą przyszłość?

Maja Kołodziejczyk. Absolwentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (studia I stopnia) i Dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim (studia II stopnia). Dziennikarka, pisarka i podróżniczka. O swoich książkach opowiada na TikToku (@_majakolodziejczyk) oraz Instagramie (@_majakołodziejczyk). Wychodzi z założenia, że nawet za z pozoru prostą historią, może kryć się głębsza myśl. Autorka cyklu „Czerwony ptak” oraz dystopijnej dylogii: „Kraj, który patrzy” i „Kraj, który walczy”.

Książka „Kraj, który walczy” autorstwa Mai Kołodziejczyk dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 28 października