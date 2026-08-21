Genetyczny sekret i bezwzględny reżim w nowym thrillerze Mai Kołodziejczyk „Kraj, który patrzy”

Ligvash to tajemnicze państwo w Azji, które przez lata pozostawało odcięte od reszty globu. Teraz otwiera się na świat, gdyż obecny dyktator, pragnąc ocieplić swój wizerunek, postanawia uchylić drzwi przed turystami.

W ramach eksperymentalnego programu do kraju zostaje zaproszona grupa europejskich influencerów podróżniczych i dziennikarzy. Każdemu z nich przydzielono opiekuna z Ligvashu – partnera dobranego z niepokojącą precyzją.

Jedną z par tworzą Jennishi i Konrad, dla których wspólna wyprawa szybko staje się czymś znacznie więcej niż zaplanowaną atrakcją. On do projektu dostał się przypadkiem. Ona budzi zainteresowanie jako córka kobiety ocalałej z katastrofy nuklearnej. Razem muszą stawić czoło zadaniom przygotowanym przez organizatorów. Z czasem zaczynają otrzymywać podejrzane wiadomości i utwierdzają się w przekonaniu, że nad Ligvashem nadal wisi cień mrocznej przeszłości.

W świecie, w którym nic nie dzieje się przypadkiem, a każdy gest może być obserwowany, bohaterowie muszą zdecydować, komu zaufać – i czy są gotowi odkryć to, co Ligvash skrywa przed obcymi, a oni sami przed sobą.

Maja Kołodziejczyk. Absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarka, podróżniczka, kreatywna dusza. Autorka dylogii young adult Wszystkie twoje ślady oraz thrillera psychologicznego Nie jestem jak ojciec. Aktywnie działa na Instagramie i TikToku, gdzie opowiada o swoich książkach. Można ją tam znaleźć pod nazwą @_majakolodziejczyk.

Książka „Kraj, który patrzy” autorstwa Mai Kołodziejczyk dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 26 sierpnia.