Miłość, bunt i zdrada w okupowanej stolicy. „Czerwony Ptak. Kamienica Mrukova” Mai Kołodziejczyk

Kail Karov pożegnał się z Wilczym Dworem i wyruszył w drogę do domu. Po przybyciu do Ruby okazało się, że zaszły w niej wielkie zmiany. Wraz z bliskimi musi zamieszkać w kamienicy ekscentrycznego Gustava Mrukova, który nadzoruje każdy krok lokatorów. To jednak nie koniec problemów. Kail szybko orientuje się, że w stolicy podzielonej na dwie strefy wciąż funkcjonuje ruch oporu. Po miesiącach spędzonych w Docji przestaje się jednak utożsamiać z wieloma poglądami głoszonymi przez rebeliantów.

Tymczasem do dockiej części Ruby jako minister przybywa Lutz Vogel. Chociaż pozornie koncentruje się na pełnieniu swojej funkcji, cel jego wizyty jest zupełnie inny: pragnie odnaleźć Aleksandra Weissa. Nie wie jednak, że polują na niego członkowie ruchu oporu, a Charles dokładnie obserwuje jego poczynania.

Maja Kołodziejczyk. Absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarka, podróżniczka, kreatywna dusza. Autorka dylogii young adult Wszystkie twoje ślady oraz thrillera psychologicznego Nie jestem jak ojciec. Aktywnie działa na Instagramie i TikToku, gdzie opowiada o swoich książkach. Można ją tam znaleźć pod nazwą @_majakolodziejczyk.

Powieść „Czerwony Ptak. Kamienica Mrukova” Mai Kołodziejczyk dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 24 września.