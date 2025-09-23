Miłość, bunt i zdrada w okupowanej stolicy. „Czerwony Ptak. Kamienica Mrukova” Mai Kołodziejczyk

Rachela Berkowska
2025-09-23 14:27

Czy w środowisku pozbawionym podstawowych dóbr jest jeszcze miejsce na miłość? „Czerwony Ptak. Kamienica Mrukova” Mai Kołodziejczyk to kontynuacja emocjonującej powieści „Czerwony Ptak. Wilczy Dwór”. Wróćmy do brutalnych realiów okupowanej Ruby, by sprawdzić, czy Kail zdoła nie tylko przetrwać w tym brutalnym świecie, lecz także ocalić rodzinę?

Czerwony Ptak. Kamienica Mrukova, Mai Kołodziejczyk

i

Autor: Canva/ Materiały prasowe Czerwony Ptak. Kamienica Mrukova, Mai Kołodziejczyk

Kail Karov pożegnał się z Wilczym Dworem i wyruszył w drogę do domu. Po przybyciu do Ruby okazało się, że zaszły w niej wielkie zmiany. Wraz z bliskimi musi zamieszkać w kamienicy ekscentrycznego Gustava Mrukova, który nadzoruje każdy krok lokatorów. To jednak nie koniec problemów. Kail szybko orientuje się, że w stolicy podzielonej na dwie strefy wciąż funkcjonuje ruch oporu. Po miesiącach spędzonych w Docji przestaje się jednak utożsamiać z wieloma poglądami głoszonymi przez rebeliantów.

Tymczasem do dockiej części Ruby jako minister przybywa Lutz Vogel. Chociaż pozornie koncentruje się na pełnieniu swojej funkcji, cel jego wizyty jest zupełnie inny: pragnie odnaleźć Aleksandra Weissa. Nie wie jednak, że polują na niego członkowie ruchu oporu, a Charles dokładnie obserwuje jego poczynania.

Maja Kołodziejczyk. Absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarka, podróżniczka, kreatywna dusza. Autorka dylogii young adult Wszystkie twoje ślady oraz thrillera psychologicznego Nie jestem jak ojciec. Aktywnie działa na Instagramie i TikToku, gdzie opowiada o swoich książkach. Można ją tam znaleźć pod nazwą @_majakolodziejczyk.

Powieść „Czerwony Ptak. Kamienica Mrukova” Mai Kołodziejczyk dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 24 września.

