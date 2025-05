„Czerwony Ptak. Wilczy Dwór” Mai Kołodziejczyk

Kail Karov żyje w ogarniętym wojną, okupowanym kraju. Aby przetrwać, musiał porzucić marzenia o karierze muzycznej i dostosować się do panujących warunków. Jego codzienność skupia się wokół pracy kelnera i drobnych działań dywersyjnych. Wszystko zmienia się, gdy w trakcie niespodziewanej kontroli chłopak zostaje wydany przez bliską osobę i schwytany przez wrogich żołnierzy.

Charles Vogel jest oficerem, należy do szanowanej, arystokratycznej rodziny. Po powrocie z frontu zdarzyło się jednak coś, co całkowicie odebrało mu dotychczasowy spokój. Aby zapomnieć o przeszłości, wyrusza do Kasserii, kraju, w którym żyje Kail. Kiedy na swojej drodze spotyka Karova, równie pokiereszowanego przez los jak on sam, w jego głowie pojawia się pomysł na zemstę.

Mocna, emocjonująca powieść, która przeniesie cię do innego świata, ale czy faktyczne jest on tak różny od naszego?

Maja Kołodziejczyk. Absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarka, podróżniczka, kreatywna dusza. Autorka dylogii young adult Wszystkie twoje ślady oraz thrillera psychologicznego Nie jestem jak ojciec. Aktywnie działa na Instagramie i TikToku, gdzie opowiada o swoich książkach. Można ją tam znaleźć pod nazwą @_majakolodziejczyk.

