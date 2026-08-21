Niezwykle szczere i emocjonalne, napisane z empatią wspomnienia ukazują siłę matczynej miłości, a jednocześnie niosą ukojenie i nadzieję innym rodzicom dzieci w spektrum autyzmu.

Gdy jej syn, Cooper, otrzymał diagnozę głębokiego, niewerbalnego autyzmu, świat Kate Swenson nagle się zatrzymał. Od dzieciństwa snuła plany idealnego życia rodzinnego. Nie spodziewała się, że zostanie matką dziecka z niepełnosprawnością.

Na początku musiała zmierzyć się z żalem po niespełnionych marzeniach. Później pojawiły się frustracja i wyczerpanie wynikające z konieczności walki o funkcjonowanie syna w niesprzyjającym, pełnym trudności świecie. Dzięki swojej ciężkiej pracy, wytrwałości i rozwojowi osobistemu zrozumiała jednak, że to nie Cooper powinien się zmienić. To ona musiała zmienić swoje nastawienie. I właśnie ta transformacja ostatecznie doprowadziła Kate do pełnej akceptacji, a co z tym idzie, do radości z życia. I właśnie ta transformacja ostatecznie doprowadziła Kate do pełnej akceptacji, a co z tym idzie, do radości z życia.

Kate Swenson. Twórczyni bloga i strony „Finding Cooper’s Voice” na FB, gdzie regularnie mówi o autyzmie, rodzicielstwie i macierzyństwie. Jest także autorką artykułów dla programów „Today Parents”, „The Today Show” i bloga „Love What Matters”. Jej misją jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla rodzin dzieci i nastolatków ze specjalnymi potrzebami, gdzie mogą się spotykać, śmiać, płakać i wspierać. Mieszka w Minnesocie z rodziną.

Książka „Chłopiec na zawsze. Poruszająca opowieść o macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości” autorstwa Kate Swenson w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 26 sierpnia.