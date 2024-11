Trylogia winnych - bestsellerowa seria Mecedes Ron na ekranie

Trylogia winnych ­– ta opowieść to ogień nie do ugaszenia.

Moja wina: Noah i Nick są przeciwieństwami, dwoma przeciwległymi biegunami. Jakaś niewidzialna siła przyciąga ich jednak do siebie i sprawia, że oboje zapominają o wszystkim, co dotąd uważali za ważne.

Świat siedemnastoletniej Noah właśnie wywraca się do góry nogami. Zostaje zmuszona do przeprowadzki z Kanady do Los Angeles. Ma zamieszkać z nowym mężem matki, milionerem, i jego dorosłym synem Nickiem. Chłopak jest nieziemsko przystojny, ale reprezentuje wszystko, przed czym Noah od zawsze ucieka. Między nią a Nickiem, który w tajemnicy przed ojcem prowadzi podwójne życie, od razu rodzą się skrajne uczucia. Dokąd ich to zaprowadzi?

Fragment książki Moja wina:

Spojrzała na mnie i zobaczyłem w jej oczach coś mrocznego i strasznego, co przede mną ukrywała. Jednak po chwili uśmiechnęła się serdecznie.

– Przecież to twój świat, Nicholas – powiedziała spokojnie. – Po prostu żyję tak jak ty, zaprzyjaźniam się z twoimi znajomymi i cieszę się beztroską. Ty tak robisz i podobno ja teraz też mam tak żyć – oświadczyła i odsunęła się ode mnie o krok.

Nie mogłem uwierzyć własnym uszom.

– Zupełnie straciłaś kontrolę – powiedziałem nieco ciszej. Nie podobało mi się to, co widziałem, nie podobało mi się, w kogo zmieniała się dziewczyna, w której, jak sądziłem, byłem zakochany. Ale gdy się nad tym zastanowić... To, co robiła i jak to robiła – dokładnie tak samo zachowywałem się, zanim ją poznałem. Ja ją wciągnąłem w to wszystko, to moja wina. To z mojej winy robiła sobie krzywdę. W pewien sposób zamieniliśmy się rolami. Pojawiła się i wyciągnęła mnie z ciemnej dziury, w której siedziałem, ale ostatecznie wylądowała na moim miejscu.

Twoja wina: Ułożona, grzeczna Noah i zbuntowany, cyniczny Nick są przeciwieństwami, dwoma przeciwległymi biegunami. Prawda jest jednak taka, że nie mogą bez siebie oddychać.

Kiedy różnice są tak wielkie, a uczucia tak silne, nawet banalne sprawy to prawdziwy rollercoaster. Noah i Nick muszą uporać się z bałaganem w głowach spowodowanym tą skomplikowaną relacją, w przeciwnym razie namiętność zupełnie ich zniszczy. Czy bohaterom starczy odwagi, by stawić czoła wszystkim, którzy są przeciwni, by byli razem? Czy ostatecznie uda im się rozbroić bombę zegarową nieustannie tykającą między nimi?

Fragment książki Twoja wina:

Stoimy w deszczu, przemoknięci, skostniali z zimna, ale to nieważne. Nic nie ma już znaczenia. Wiem, że za moment zmieni się wszystko, że mój świat lada chwila legnie w gruzach.

– Nic już nie możesz zrobić, nie jestem w stanie nawet patrzeć ci w twarz...

Na policzkach ma łzy rozpaczy. Dlaczego nie da się cofnąć czasu? To, co mówi, przeszywa mi duszę jak nóż, rozdzierając mnie od środka.

– Nie wiem, co ci powiedzieć... – odpowiadam, starając się zapanować nad ogarniającą mnie paniką. Nie może mnie zostawić... Nie zrobi tego, prawda?

Patrzy mi prosto w oczy z nienawiścią, z pogardą... Kto by pomyślał, że będzie w stanie tak na mnie patrzeć.

– To koniec – szepcze załamanym, ale stanowczym głosem.

I wraz z tymi dwoma słowami mój świat zapada się głęboko w samotną, przerażającą ciemność, w więzienie zaprojektowane specjalnie dla mnie. Ale należało mi się to, tym razem mi się należało.

Premiera filmu „Twoja wina” już 27 grudnia na platformie Prime Wideo.

Mercedes Ron. Urodziła się w Buenos Aires. Ukończyła Wydział Komunikacji Audiowizualnej na Uniwersytecie w Sewilli i tam dzisiaj mieszka. W połowie 2015 roku zaczęła pisać na platformie Wattpad pierwszą część trylogii Moja wina, która trafiła do sprzedaży w marcu 2017 roku. Kilka miesięcy później ukazała się jej druga część – Twoja wina, a w lipcu kolejnego roku – Nasza wina. Trylogia winnych okazała się wielkim sukcesem autorki.

Książki „Moja wina” i „Twoja wina” Mercedes Ron dostępne w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 13 listopada.