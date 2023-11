i Autor: Materiały prasowe Harde_Someone

Young Adult

Czy możliwa jest miłość po stracie? „Someone You Loved” Robin Constantine.

Rachela Berkowska 13:52

Historia o miłości wystawionej na przeciwności losu. Powieść „Someone You Loved” Robin Constantine to porywający emocjonalny rollercoaster z motywem friends to lovers. Sarah i Jake przeżyli coś niewyobrażalnego...