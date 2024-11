Debiut literacki Marcina Okoniewskiego w portfolio Empik Selfpublishing

Selfpublishing to szansa dla niezależnych twórców, by samodzielnie wydać swoją książkę w formie ebooka, audiobooka oraz książki papierowej i dotrzeć do milionów czytelników. Do grona autorów dołączył właśnie Marcin Okoniewski – dziennikarz, filmowiec, popularyzator czytelnictwa i twórca kanału „Okoń w sieci” na YouTube. Dzięki platformie Empik Selfpublishing miał możliwość dystrybuowania swojej debiutanckiej książki Lato dni ostatnich pod własnym nazwiskiem, a nie rozpoznawalnym pseudonimem. Marka zapewniła mu także wsparcie na etapie wydawniczym: opiekę redaktora prowadzącego, korektę, edycję oraz skład, a także profesjonalnego lektora do wersji audio – w tej roli wystąpił znany aktor Józef Pawłowski.

Thriller, jakiego jeszcze nie było

Liryczny, nietuzinkowy, przekorny. Piękny w swej formie, złowieszczy w wyrazie – tak w kilku słowach pisarka Małgorzata Oliwia Sobczak pisze o debiutanckiej powieści Okoniewskiego. Lato dni ostatnich to wciągający thriller o mieszkańcach niewielkiego miasteczka stających w obliczu nadchodzącego zagrożenia, które może zrujnować ich spokojne dotąd życie. To wielowymiarowa i wielowątkowa opowieść o tym, jak społeczność radzi sobie w obliczu kryzysu, niebezpieczeństwa i niepewności.Marcin Okoniewski serwuje mieszankę wybuchową. Opowieść o smutno-śmiesznych losach ludzi z małego miasteczka łączy z historią o końcu świata. „Lato dni ostatnich” to książka pełna zaskoczeń, literackich nawiązań i niezwykłych postaci, czasem groteskowych, czasem dogłębnie ludzkich. Koniecznie odwiedźcie świat stworzony przez Okoniewskiego, będziecie chcieli do niego wracać. – komentuje Maciej Marcisz.

"Lato dni ostatnich"

Oficjalna premiera miała miejsce 25 października podczas Targów Książki w Krakowie, a tytuł już w przedsprzedaży odniósł imponujący sukces, budząc ogromne zainteresowanie czytelników. 4 listopada, w ramach trwających Targów Książki Empiku, autor spotka się z fanami na sesji autografów w warszawskim salonie Empik Westfield Arkadia.

Sukces usługi Empik Selfpublishing

Empik Selfpublishing to dynamicznie rozwijająca się platforma, która wspiera niezależnych autorów, umożliwiając im dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Od momentu jej uruchomienia w maju 2023 roku zarejestrowało się na niej ponad 5,5 tys. autorów, a liczba dodanych tytułów przekroczyła 5 tys. Platforma przyciąga zarówno debiutantów, jak i uznanych twórców – ostatnio swoje książki opublikowali tutaj m.in. autor Pokolenia Ikea Piotr C., ekonomista Jacek Kotarbiński, na początku tego roku zaś swoją książkę Sztuczna zastawka serca. Czyli życie z zegarkiem dodał do dystrybucji Karol Pęciak. Popularność Empik Selfpublishing odzwierciedlają również imponujące wyniki finansowe: do września 2024 roku dochody ze sprzedaży tytułów wzrosły o 92% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, co potwierdza rosnące zainteresowanie polskich czytelników literaturą niezależną.Empik Selfpublishing to platforma dystrybucyjna skierowana do niezależnych autorek i autorów, która daje możliwość samodzielnego wydania książki i wprowadzenia jej do sprzedaży. To pierwsza tego typu usługa w Polsce oferująca tak szeroką dystrybucję (Empik.com, Empik Go). W ramach usługi można opublikować tytuł w formatach: ebook, audiobook i książka papierowa (w modelu druku na życzenie). Dołączenie do platformy nie wiąże się z żadnymi kosztami.