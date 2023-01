Gala Bestsellerów Empiku 2022 już 7 lutego. Kuba Galiński dyrektorem muzycznym wydarzenia

#swiatsiezmienia

Nie sposób nie dostrzec zmian społecznych, obyczajowych i technologicznych ostatnich lat, które wpływają na rozwój i kierunek współczesnej popkultury. Bestsellery Empiku od ponad dwóch dekad wskazują najważniejsze trendy i najpopularniejszych twórców w Polsce. Nagrody nieustannie ewoluują, aby jak najlepiej oddać zainteresowania odbiorców. Motywem przewodnim tegorocznej gali finałowej jest hasztag #swiatsiezmienia. Przyjmie ona nowoczesną i dynamiczną formułę z elementami wizualnymi w stylistyce retro (z lat 70.), a transmisja telewizyjna i streaming online będą się wzajemnie przenikać.

Najważniejsi twórcy 2022 roku

Niezmienna pozostaje demokratyczna zasada przyznawania Bestsellerów Empiku – statuetki trafią do autorów najchętniej kupowanych w Empiku płyt, książek i filmów na wszystkich nośnikach, najczęściej słuchanych treści audio w Empik Go oraz najpopularniejszego wydarzenia dystrybuowanego przez Going. i Empik Bilety. Klienci salonów i sklepu online oraz użytkownicy aplikacji głosują w plebiscycie na swoich faworytów przez cały rok poprzez codzienne zakupy i wybory.Spośród wszystkich twórców nominowanych do Bestsellerów Empiku w kategoriach muzycznych i książkowych fani wskażą także Pisarza i Artystę Muzycznego Roku. Głosowanie odbędzie się w aplikacji Empik od 1 do 7 lutego.

Podczas finałowej gali 7 lutego poznamy również literackie, filmowe i muzyczne Odkrycia Empiku 2022. To nagrody dla wrażliwych na otaczający świat, wszechstronnych i kreatywnych twórców, którzy odważnie wytyczają nowe artystyczne szlaki. Wyróżnienia przyzna jury, w którym zasiadają laureaci z poprzednich lat, cenione osobowości ze świata kultury, dziennikarskie autorytety oraz eksperci Empiku. Literackiego Odkrycia poszukiwać będą: Aleksandra Zbroja, Michał Nogaś, Sylwia Chutnik, Joanna Marczuk i Marcin Maćkiewicz. Twórców autorskiego kina o najwyższej wartości artystycznej wskażą Łukasz Grzegorzek, Dawid Ogrodnik, Katarzyna Borowiecka, Izabela Szymańska i Maciej Tomaszewski. Natomiast najlepsze muzyczne brzmienia odkryją przed nami: Szczyl, Daria Zawiałow, Anna Gacek, Anna Maria Żurek i Dominik Sadowski.

Muzyczny powrót do przyszłości

Gala Bestsellerów Empiku 2022 to nie tylko nagrody dla twórców, którzy zdefiniowali miniony rok w kulturze. To także wielkie muzyczne widowisko, za które tym razem odpowiada nagrodzony Fryderykiem Kuba Galiński. Wystąpią topowi artyści, którzy w 2022 roku rządzili polską sceną. Wykonają oni swoje największe przeboje w bezkompromisowych, przekraczających granice gatunkowe, ansamblowych aranżacjach dyrektora muzycznego gali. Artystom towarzyszyć będzie orkiestra, która przeniesie widzów do złotej ery polskiej rozrywki – w szalone i kolorowe lata 70.

- Ten ansamblowy koncept to taki muzyczny most pokazujący, że mimo tego, że świat zmienia się bardzo szybko i dużo nowego wydarza się w muzyce, wracamy czasem do rzeczy dobrych, klasycznych, ale w nowoczesnym ujęciu - mówi Kuba Galiński, dyrektor muzyczny Bestsellerów Empiku 2022.

Galę Bestsellerów Empiku 2022 tradycyjnie będzie można śledzić na antenie TVN oraz w streamingu w kilku kanałach. Nominacje w poszczególnych kategoriach zostaną ogłoszone już 11 stycznia. Gospodarzami transmisji internetowej będą: Red Lipstick Monster i Karol Paciorek.