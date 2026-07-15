Godzina „W" - sukces czy porażka? - „Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą”.

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-07-15 15:35

Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą”. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad osiemdziesięciu lat.

Pomnik Powstania Warszawskiego. Obok okładka książki autorstwa Kopera i Pawłowskiego. O nowej premierze przeczytasz na SE.
Autor: Canva.com

Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski i anegdotyczny styl narracji. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski przystępnie i konsekwentnie odkrywają zupełnie nowe, zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad osiemdziesięciu lat. Obalają błędne interpretacje, przełamują stereotypy i wypełniają białe plamy powstańczej epopei, wydobywając z niej wątki z różnych powodów dotychczas pomijane lub marginalizowane. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy. Tę historię przez dekady opowiadano inaczej. Aż do teraz. Aż do tej książki.

SŁAWOMIR KOPER. Najpopularniejszy pisarz historyczny w Polsce. Autor setek artykułów, a także niemal stu książek, sprzedanych łącznie w liczbie przekraczającej milion egzemplarzy! Jego publikacje wielokrotnie trafiały na listy bestsellerów. Ekspert radiowy i telewizyjny, twórca scenariuszy, konsultant historyczny. Za propagowanie wiedzy historycznej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Autor przebojowej kolekcji o czasach PRL-u (Żony i kochanki władzy, Wielcy szpiedzy, Na czterech kółkach, Artyści niesforni), a także zbiorów całkowicie nieznanych faktów z życia bardzo znanych osób (Nobliści skandaliści, Żony bogów, Wybrańcy losu).

TYMOTEUSZ PAWŁOWSKI. Historyk i publicysta. Doktoryzował się pod kierunkiem profesora Pawła Wieczorkiewicza. Jego domeną są historia drugiej wojny światowej oraz zagadnienia wpływu postępu technicznego na społeczeństwo. Napisał ponad sto artykułów (przede wszystkim do czasopism „Wojsko i Technika. Historia” i „Do Rzeczy Historia”), a także kilkanaście książek naukowych i popularnonaukowych, między innymi Tajemnice Marszałka Śmigłego-Rydza (wspólnie ze Sławomirem Koprem) oraz Niezwykłe dzieje wielkich wynalazków.

Książka „Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą” autorstwa Sławomira Kopra i Tymoteusza Pawłowskiego dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 15 lipca.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POWSTANIE WARSZAWSKIE
SŁAWOMIR KOPER
II wojna światowa