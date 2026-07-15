Godzina „W" - sukces czy porażka? - „Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą”.

Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski i anegdotyczny styl narracji. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski przystępnie i konsekwentnie odkrywają zupełnie nowe, zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad osiemdziesięciu lat. Obalają błędne interpretacje, przełamują stereotypy i wypełniają białe plamy powstańczej epopei, wydobywając z niej wątki z różnych powodów dotychczas pomijane lub marginalizowane. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy. Tę historię przez dekady opowiadano inaczej. Aż do teraz. Aż do tej książki.

SŁAWOMIR KOPER. Najpopularniejszy pisarz historyczny w Polsce. Autor setek artykułów, a także niemal stu książek, sprzedanych łącznie w liczbie przekraczającej milion egzemplarzy! Jego publikacje wielokrotnie trafiały na listy bestsellerów. Ekspert radiowy i telewizyjny, twórca scenariuszy, konsultant historyczny. Za propagowanie wiedzy historycznej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Autor przebojowej kolekcji o czasach PRL-u (Żony i kochanki władzy, Wielcy szpiedzy, Na czterech kółkach, Artyści niesforni), a także zbiorów całkowicie nieznanych faktów z życia bardzo znanych osób (Nobliści skandaliści, Żony bogów, Wybrańcy losu).

TYMOTEUSZ PAWŁOWSKI. Historyk i publicysta. Doktoryzował się pod kierunkiem profesora Pawła Wieczorkiewicza. Jego domeną są historia drugiej wojny światowej oraz zagadnienia wpływu postępu technicznego na społeczeństwo. Napisał ponad sto artykułów (przede wszystkim do czasopism „Wojsko i Technika. Historia” i „Do Rzeczy Historia”), a także kilkanaście książek naukowych i popularnonaukowych, między innymi Tajemnice Marszałka Śmigłego-Rydza (wspólnie ze Sławomirem Koprem) oraz Niezwykłe dzieje wielkich wynalazków.

Książka „Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą” autorstwa Sławomira Kopra i Tymoteusza Pawłowskiego dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 15 lipca.