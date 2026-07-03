Bez strachu. Bez kompromisów. „Kobiety kontra mafia” Patryka Szulca

Patryk Szulc burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Rozmawia z policjantkami, prokuratorką, sędzią, dziennikarką śledczą, funkcjonariuszkami Służby Więziennej rzeczniczką prasową i psycholożką.

Z tych opowieści wyłania się obraz kobiet o niezłomnych charakterach, które toczyły i wciąż toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Każda z nich, często kosztem życia osobistego, z żelazną konsekwencją i niezwykłą skutecznością, wnika w sam środek mafijnych układów. Ich życiorysy pokazują, że determinacja niejednokrotnie potrafi zdziałać więcej niż siła.

⭕𝗚𝗿𝗮𝘇̇𝘆𝗻𝗮 𝗕𝗶𝘀𝗸𝘂𝗽𝘀𝗸𝗮 - emerytowana funkcjonariuszka Policji, była naczelnik Wydziału dw. z Terrorem Kryminalnym Komendy Stołecznej Policji, jedna z rozpracowujących tzw. grupę „żoliborską” i jedna z kierujących głośną policyjną akcją w Magdalence, wymierzoną w gang „Mutantów”

⭕𝗽ł𝗸 𝗘𝗹𝘇̇𝗯𝗶𝗲𝘁𝗮 𝗞𝗿𝗮𝗸𝗼𝘄𝘀𝗸𝗮 - pułkownik Służby Więziennej w stanie spoczynku, była rzecznik prasowa Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

⭕𝗕𝗮𝗿𝗯𝗮𝗿𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗼𝘄𝘀𝗸𝗮 - emerytowana funkcjonariuszka trójmiejskiej Policji, uczestniczka grup specjalnych Komendy Głównej Policji do zwalczania przestępczości zorganizowanej

⭕𝗘𝘄𝗮 𝗢𝗿𝗻𝗮𝗰𝗸𝗮 - doświadczona dziennikarka śledcza i współautorka wspomnianego już, kultowego „Alfabetu mafii” oraz wielu innych publikacji, m. in. o grupie „mokotowskiej”

⭕𝗽𝗼𝗿. 𝗞𝗮𝗿𝗼𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗧𝘂𝗿𝗹𝗶𝗸-𝗪𝗶𝘀́𝗻𝗶𝗲𝘄𝘀𝗸𝗮 - porucznik Służby Więziennej, psycholog penitencjarny i kierownik Działu Penitencjarnego w Areszcie Śledczym w Łodzi

⭕𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗪𝗲𝘀𝗼ł𝗼𝘄𝘀𝗸𝗮 - sędzia w stanie spoczynku, przewodniczyła składowi orzekającemu w procesie łódzkiej „ośmiornicy”, znana również z programu telewizyjnego sygnowanego własnym nazwiskiem

⭕𝗽𝗽ł𝗸 𝗗𝗼𝗿𝗼𝘁𝗮 𝗪𝘆𝗹𝗮̨𝗴 - podpułkownik Służby Więziennej w stanie spoczynku, była dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu

⭕𝗽𝗿𝗼𝗸. 𝗕𝗮𝗿𝗯𝗮𝗿𝗮 𝗭𝗮𝗽𝗮𝘀́𝗻𝗶𝗸 - prokurator w stanie spoczynku, autorka aktu oskarżenia m. in. wobec szczecińskiego gangu Marka M. ps. „Oczko”

Patryk Szulc. Dziennikarz śledczy, a z wykształcenia prawnik. Publikował m.in. w portalu Onet.pl, „Gazecie Wyborczej” czy „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Twórca internetowego programu kryminalnego Podejrzani na platformie YouTube. Współautor książek Świadek koronny. Sprzedał „Carringtona”, króla spirytusu oraz Jak zdradzają Polacy. W 2025 r. napisał swoistą encyklopedię polskiej przestępczości zorganizowanej, Mafia po polsku, charakteryzując blisko 50 gangów działających w Polsce od lat 90. niekiedy do dziś.

Książka „Kobiety kontra mafia” Patryka Szulca dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 15 lipca.