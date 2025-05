„Mafia po polsku. Historia przestępczości zorganizowanej” Patryk Szulc

Czy przestępczość zorganizowana to także nasz problem? Czy potężni mafiosi i lokalni watażkowie mają wielką władzę i wpływy? Czy na mapie Polski są obszary, które nie znajdują się pod panowaniem bezwzględnych przestępców?

Patryk Szulc odpowiada na powyższe pytania faktami, które tworzą niezbyt optymistyczny obraz rzeczywistości. I daje nam do rąk największy i najbardziej aktualny rejestr grup przestępczości zorganizowanej – zarówno tych z początku lat 90., jak i tych działających współcześnie. Co więcej, działających niestety prężnie.

Romantyzowanie przemocy w kinie czy internecie potrafi doprowadzić do tego, że pospolici bandyci stają się gwiazdami celebryckiego świata. W walce z wymiarem sprawiedliwości przestępcy mataczą, unikają odpowiedzialności, domagają się nawet odszkodowań. Tymczasem struktury mafijne mają się dobrze i funkcjonują w ukrytym przed społeczeństwem świecie przestępczego podziemia. Tak zwany półświatek jest tak naprawdę całym uniwersum, o którym większość z nas po prostu nie wie.

Książka Patryka Szulca pozbawia nas tej niewiedzy, a przy okazji również złudzeń.

Fragment książki „Mafia po polsku”

Mogło się wydawać, że po rozbiciu dwóch największych organizacji przestępczych w naszym kraju, czyli grupy „pruszkowskiej” i „wołomińskiej” (a właściwie „ząbkowsko-praskiej”), era przestępczości zorganizowanej odeszła do lamusa. Szybko okazało się, że wcale nie. Ten czas był szansą dla mniejszych gangów, które pozostawały w cieniu „Pruszkowa”, współpracując z nim bądź po prostu oddając część zysków z własnej przestępczej działalności. Pomniejsi do tej pory gangsterzy uznali, że aby sięgnąć po władzę, zyskać poważanie i zająć miejsce po mafii pruszkowskiej trzeba wyróżnić się brutalnością jeszcze większą niż ta, która cechowała dotychczasowe gangi. A jak brutalność, to oczywiście zabójstwa, więc ofiary wciąż liczono w dziesiątkach.

Patryk Szulc. Dziennikarz śledczy, a z wykształcenia prawnik. Specjalizuje się w tematyce przestępczości zorganizowanej. Dawniej związany między innymi z „Dziennikiem Łódzkim”. Publikował też w Onecie oraz magazynie kryminalnym „Detektyw”. Twórca internetowego programu kryminalnego Podejrzani na platformie YouTube i współautor książek Świadek koronny. Sprzedał Carringtona, króla spirytusu oraz Jak zdradzają Polacy.

