Były szef wywiadu ujawnia zasady, o których służby nie mówią publicznie

Zapomnij o Jamesie Bondzie. Prawdziwa praca wywiadowcza rzadko przypomina hollywoodzkie scenariusze. To codzienne wybory, odpowiedzialność i nieustanne balansowanie między skutecznością a etyką. Piotr Niemczyk opowiada o świecie, w którym zaufanie jest walutą, a moralność – warunkiem przetrwania.

„Dekalog szpiega” to nie tylko opowieść o tajnych operacjach, ale także zaskakująco uniwersalna lekcja o uczciwości, odwadze i lojalności. Przewrotna opowieść o zasadach profesji szpiegowskiej, spleciona narracyjnie w odniesieniu do Dziesięciu przykazań.

Jak ma się piąte przykazania do zabójstw dokonywanych przez szpiegów? Czy da się jakkolwiek połączyć działanie w ścisłej tajemnicy z „niemówieniem fałszywego świadectwa”? Czy działania osób należących do tajnych służb zderzają się uniwersalnymi wartościami etycznymi i co tworzą w miejsce tych zasad, które ze względu na charakter profesji muszą podważyć? Czy szpieg w ogóle może kierować się kodeksem moralnym? A jeśli tak, to jakim?

Odpowiedzi na te pytania udziela ekspert z zakresu bezpieczeństwa i były zastępca dyrektora zarządu wywiadu UOP, Piotr Niemczyk. Całość zobrazowana cytatami z literatury szpiegowskiej.

Vincent V. Severski o książce: – Tajność działania i pozorny brak kontroli powodują, że na oficera wywiadu czekają różne pokusy. Ale wbrew powszechnemu przekonaniu wywiad nie może działać w oderwaniu od zasad etycznych. Dlatego tak ważne jest, aby funkcjonariusze, którym pozwala się na łamanie prawa, mieli bardzo mocny kręgosłup moralny. Muszą identyfikować się z państwem i z instytucją, dla której pracują. Bez tego wywiad podlega degradacji

Piotr Niemczyk. Drukarz i dziennikarz „Tygodnika Mazowsze”. Współzałożyciel Ruchu Wolność i Pokój. W związku z działalnością opozycyjną poszukiwany listem gończym, następnie aresztowany i osadzony w więzieniu na Rakowieckiej. Od 1990 do 1994 roku dyrektor Biura Analiz i Informacji, a potem zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. W latach 1995–2001 i 2008–2015 ekspert sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych. Wieloletni właściciel firmy detektywistycznej. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, w Collegium Civitas, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW.

Książka „Dekalog szpiega. Prawdziwe zasady ludzi, którzy działają w ukryciu” Piotra Niemczyka dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 17 czerwca.