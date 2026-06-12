Były szef wywiadu ujawnia zasady, o których służby nie mówią publicznie

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-06-12 16:35

Jakie reguły obowiązują ludzi żyjących w cieniu i dlaczego największą bronią nie zawsze są informacje, lecz charakter? „Dekalog szpiega. Prawdziwe zasady ludzi, którzy działają w ukryciu” Piotra Niemczyka, to książka, która burzy filmowe stereotypy i pokazuje świat wywiadu z perspektywy człowieka, który współtworzył polskie służby specjalne.

Dekalog szpiega
Autor: Canva.com „Dekalog szpiega. Prawdziwe zasady ludzi, którzy działają w ukryciu” Piotra Niemczyka

Zapomnij o Jamesie Bondzie. Prawdziwa praca wywiadowcza rzadko przypomina hollywoodzkie scenariusze. To codzienne wybory, odpowiedzialność i nieustanne balansowanie między skutecznością a etyką. Piotr Niemczyk opowiada o świecie, w którym zaufanie jest walutą, a moralność – warunkiem przetrwania.

„Dekalog szpiega” to nie tylko opowieść o tajnych operacjach, ale także zaskakująco uniwersalna lekcja o uczciwości, odwadze i lojalności. Przewrotna opowieść o zasadach profesji szpiegowskiej, spleciona narracyjnie w odniesieniu do Dziesięciu przykazań.

Jak ma się piąte przykazania do zabójstw dokonywanych przez szpiegów? Czy da się jakkolwiek połączyć działanie w ścisłej tajemnicy z „niemówieniem fałszywego świadectwa”? Czy działania osób należących do tajnych służb zderzają się uniwersalnymi wartościami etycznymi i co tworzą w miejsce tych zasad, które ze względu na charakter profesji muszą podważyć? Czy szpieg w ogóle może kierować się kodeksem moralnym? A jeśli tak, to jakim?

Odpowiedzi na te pytania udziela ekspert z zakresu bezpieczeństwa i były zastępca dyrektora zarządu wywiadu UOP, Piotr Niemczyk. Całość zobrazowana cytatami z literatury szpiegowskiej.

Vincent V. Severski o książce: – Tajność działania i pozorny brak kontroli powodują, że na oficera wywiadu czekają różne pokusy. Ale wbrew powszechnemu przekonaniu wywiad nie może działać w oderwaniu od zasad etycznych. Dlatego tak ważne jest, aby funkcjonariusze, którym pozwala się na łamanie prawa, mieli bardzo mocny kręgosłup moralny. Muszą identyfikować się z państwem i z instytucją, dla której pracują. Bez tego wywiad podlega degradacji 

Piotr Niemczyk. Drukarz i dziennikarz „Tygodnika Mazowsze”. Współzałożyciel Ruchu Wolność i Pokój. W związku z działalnością opozycyjną poszukiwany listem gończym, następnie aresztowany i osadzony w więzieniu na Rakowieckiej. Od 1990 do 1994 roku dyrektor Biura Analiz i Informacji, a potem zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. W latach 1995–2001 i 2008–2015 ekspert sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych. Wieloletni właściciel firmy detektywistycznej. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, w Collegium Civitas, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW.

Książka „Dekalog szpiega. Prawdziwe zasady ludzi, którzy działają w ukryciu” Piotra Niemczyka dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 17 czerwca.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIOTR NIEMCZYK
SŁUŻBY SPECJALNE
WYDAWNICTWO HARDE