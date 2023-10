„Lepiej palić fajkę niż czarownice”, felietony księdza Adama Bonieckiego

Zbiór Lepiej palić fajkę niż czarownice był przede wszystkim gestem sprzeciwu wobec nałożenia na księdza Bonieckiego zakazu wypowiedzi w mediach. Jego wybór felietonów to głos wybitnego obserwatora polskiej rzeczywistości, której od lat się przygląda i którą przez lata próbuje objaśniać.

Choć zapiski te powstawały jakiś czas temu, dziś znowu nabierają nowych znaczeń. Natomiast rola ich autora w przestrzeni publicystycznej się nie zmienia: stara się znajdować odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, przerzuca mosty między zwaśnionymi i uczy nas, jak patrzeć w przyszłość z niezmiennym optymizmem.

Ks. Adam Boniecki. Jeden z najważniejszych polskich publicystów katolickich, redaktor senior „Tygodnika Powszechnego”. Autor między innymi Rozmów niedokończonych, Lepiej palić fajkę niż czarownice, Vademecum. Od 1979 do 1991 r. redaktor naczelny polskiej edycji „L’Osservatore Romano”. W czasach PRL-u współpracownik opozycji demokratycznej. W latach 1993–1999 generał Zgromadzenia Księży Marianów. Codziennie odprawia mszę świętą, a co tydzień pisze edytorial do „Tygodnika Powszechnego”.

