„Lola and the Boy Next Door, Stephanie Perkins

W życiu Loli Nolan wszystko jest dokładnie zaplanowane. Zwłaszcza jej garderoba na następny dzień. Jako początkująca projektantka mody Lola wie, że życie to fashion week – nie ma czasu na błędy. Ale co, jeśli błędy przeszłości same zapukają do jej drzwi? A właściwie to jeden, który teraz jest niezwykle wysokim i przystojnym studentem. Do tej pory wszystko układało się wspaniale. Związek ze wschodzącą gwiazdą rocka nabierał tempa, materiał na kreację na zimowy bal został kupiony, nawet rozmowy z rodzicami wydawały się łatwiejsze... Ale kiedy miłość z dzieciństwa pojawia się po drugiej stronie ulicy, Lola sama musi przyznać, co czuje do tego chłopaka z sąsiedztwa.

Stephanie Perkins. Urodzona w dzień Wszystkich Świętych roku 1991 w Autorka bestsellerów „New York Timesa” i redaktorka wielu książek dla młodych dorosłych, w tym „Anna and the French Kiss”, „Lola and the Boy Next Door” oraz „Isla and the Happily Ever After”. Zawsze pracowała z książkami – najpierw jako sprzedawczyni w księgarni, potem bibliotekarka, a teraz powieściopisarka. Mieszka z mężem w górach w Karolinie Północnej. Każdy pokój w ich domu jest pomalowany na inny kolor tęczy.

Książka „Lola and the Boy Next Door” dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl.