Nagrody dla mistrzów książki cyfrowej i audiobooków. Znamy nominowanych do Empik Go Awards

Cyfrowe historie mają dziś niezwykłą moc przyciągania – i to dosłownie. Słuchamy ich podczas spacerów z psem, czytamy na ekranie czytnika w kolejce, chłoniemy uchem i wzrokiem. Audiobooki i słuchowiska to coraz częściej pełnoprawne superprodukcje – z dopracowanym scenariuszem, wielogłosową obsadą i oryginalną muzyką. Za wieloma tytułami stoją dziś całe zespoły twórców: autorzy, reżyserzy dźwięku czy kompozytorzy. Z kolei e-booki sprawiają, że książkę można mieć zawsze przy sobie – w telefonie, tablecie czy na czytniku. Efekt? Historie, które angażują więcej zmysłów i pozwalają zanurzyć się w świecie bohaterów jak nigdy dotąd – to właśnie esencja trendu czytania imersyjnego. W 2025 roku fani książek cyfrowych przesłuchali już 31,3 mln godzin i przeczytali 340 mln stron w Empik Go, co pokazuje, jak dynamicznie rozwija się ten segment.

Empik Go Awards to święto wszystkich twórców tych nowoczesnych form literatury. Właśnie ogłoszono nominacje do tegorocznej edycji plebiscytu, wcześniej znanego jako Best Audio. W tym roku konkurs zmienia się nie tylko w nazwie, ale i w formule – nagradza autorów szeroko rozumianej książki cyfrowej.

– Każda książka cyfrowa zaczyna się od historii, ale to twórcy nadają jej emocje, a słuchacze – sens. Empik Go Awards to wyjątkowe wyróżnienia dla tych, którzy sprawiają, że literatura w nowoczesnej formie potrafi poruszyć tak samo, a może czasem mocniej, niż tradycyjna – mówi Anna Winnicka, Dyrektor Zarządzająca Empik Go.

To czytelnicy i słuchacze zdecydują, do kogo powędrują statuetki. Głosowanie potrwa od 27 października do 24 listopada w aplikacji Empik Go oraz na stronie Empik.com. Dla uczestników przewidziano nagrody – kody na 60 dni dostępu do platformy Deezer oraz zegarki Garett dla dziesięciu osób, które przygotują najciekawsze uzasadnienie swojego głosu. Laureaci konkursu otrzymają m.in. czytniki GoBook, pakiety książek od Wydawnictwa Foksal, roczne kody Empik Premium oraz vouchery od Empik Foto.

NOMINOWANI DO EMPIK GO AWARDS 2025

Najlepszy lektor

Mariusz Bonaszewski

Piotr Głowacki

Filip Kosior

Marcin Popczyński

Janusz Zadura

Najlepsza lektorka

Ewa Abart

Anna Dereszowska

Magdalena Kumorek

Anka Ryźlak

Anna Szymańczyk

Najlepszy zespół aktorski słuchowiska

Małe kobietki - W rolach głównych: Zofia Wichłacz, Nikodem Rozbicki, Magdalena Lamparska, Weronika Humaj, Pola Błasik, Anna Seniuk, czyta: Martyna Szymańska

Mazurscy w podróży. Klątwa Mumii - W rolach głównych: Antonina Żbikowska, Mikołaj Wachowski, Anna Apostolakis, Pola Błasik, Maciej Więckowski

Rumor - W rolach głównych: Tomasz Schuchard, Maciej Jabłoński, Weronika Książkiewicz, Julia Borkowska, Anita Sokołowska, Przemysław Bluszcz, Konrad Eleryk, Mariusz Bonaszewski, Sebastian Konrad, czyta: Andrzej Ferenc

Schronisko, które zostało zapomniane - W rolach głównych: Józef Pawłowski, Marcin Bosak, Remigiusz Jankowski, Dominika Kluźniak, czyta: Łukasz Borkowski

Spowiedź - W rolach głównych: Masza Wągrocka Grażyna Zielińska, Karol Dziuba, Agnieszka Dulęba-Kasza, Małgorzata Rożniatowska

Najlepsze udźwiękowienie

Katastrofa Heweliusza - Reżyseria i realizacja dźwięku:Jakub Sampławski

Królestwo PIK - Realizacja dźwięku: Łukasz Rybak. Reżyseria: Piotr Kuśmierek

Michał Fajbusiewicz. Zbrodnie, które nie dają mu spokoju - Realizacja dźwięku: Michał Suwała. Reżyseria: Jolanta Gwardys

Rumor - Realizacja dźwięku: Łukasz Rybak. Reżyseria: Jolanta Gwardys

Siggi. Tom 2. Wyspy białego słońca. Reżyseria i realizacja dźwięku: Jakub Sampławski

Historia z dreszczykiem

Wojciech Chmielarz – Rodzinny interes (Wydawnictwo Marginesy)

Robert Małecki – Rumor (Wydawnictwo Literackie)

Remigiusz Mróz – Bezkarny (Wydawnictwo Filia)

Alicja Sinicka – Podopieczna (Empik Go)

Małgorzata Oliwia Sobczak – Błękit. Kolory zła. Tom 5 (Empik Go)

Historia fantastyczna

Weronika Ancerowicz – Królestwo Pik. Królestwo Kart. Tom 1 (EmpikGo)

Sarah A. Parker – Kiedy wykluł się księżyc. Spadające księżyce. Tom 1 (Uroboros)

Lauren Roberts – Beztroska. Bezsilna. Tom 2 (Uroboros)

Andrzej Sapkowski – Rozdroże kruków. Wiedźmin. Tom 9 (SUPERNOWA – Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA)

Rebecca Yarros – Onyx Storm. Onyksowa burza. Empireum. Tom 3 (Wydawnictwo Filia)

Historia obyczajowa

Jakub Bączykowski – Zadzwoń, jak dojedziesz (Wydawnictwo Mięta)

Julia Popiel – Red Shirt. Scars on Ice. Tom 1 (Wydawnictwo NieZwykłe)

Sally Rooney – Intermezzo (Wydawnictwo W.A.B.)

Monika Skabara – Rosyjska księżniczka. Dziedzictwo. Tom 1 (Wydawnictwo Kobiece)

Nicholas Sparks – Zliczyć cuda. Wszystkie kolory miłości (Wydawnictwo Albatros)

Historia młodzieżowa

Susan Ee – Opowieść Penryn o końcu świata. Angelfall. Tom 1 (Young)

Grace Adalyn – Wisteria. Belladonna. Tom 3 (EmpikGo)

Marissa Meyer – Bez serca. Heartless (Wydawnictwo SQN)

P.S. Herytiera „pizgacz” – Idea. Bitter (BeYA)

Stella Tack – Bój się światła. Black Bird Academy. Tom 2 (Jaguar)

Historia prawdziwa

Jerzy Danilewicz, Iza Michalewicz – Villas (Wydawnictwo W.A.B.)

Hanna Dobrowolska – Taki dobry chłopak. Sprawa Kajetana Poznańskiego (Wydawnictwo Harde)

Yuval Noah Harari – Nexus. Krótka historia informacji od epoki kamienia do sztucznej inteligencji (Wydawnictwo Literackie)

Emilia Padoł, Jolanta Kwaśniewska – Pierwsza dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł (Wydawnictwo W.A.B.)

Jan Śpiewak – Patopaństwo. O tym, jak elity pustoszą nasz kraj (Wydawnictwo W.A.B.)

NAJLEPSZA HISTORIA EMPIK SELFPUBLISHING