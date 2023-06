„Oddech dla duszy”. Ksiądz Adam Boniecki

Co zobaczyła w polskich domach opieki? „Oddam matkę w dobre ręce” Magdy Jaros

Jedna z najważniejszych postaci polskiej kultury, duchowny, publicysta, przez wiele lat redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”, ale również – a może przede wszystkim – duchowy przewodnik kilku pokoleń Polaków, oddaje w nasze ręce książkę „Oddech dla duszy”.

To wybór tekstów autorstwa księdza Adama Bonieckiego z książek oraz „Tygodnika Powszechnego”, a także jego niepublikowane dotąd wspomnienia i impresje. Co je łączy? Tak bardzo nam dziś potrzebne uważność spojrzenia, dojrzały optymizm, spokój i... nadzieja.

Ks. Adam Boniecki. Jeden z najważniejszych polskich publicystów katolickich, redaktor senior „Tygodnika Powszechnego”. Autor między innymi Rozmów niedokończonych, Lepiej palić fajkę niż czarownice, Vademecum. Od 1979 do 1991 r. redaktor naczelny polskiej edycji „L’Osservatore Romano”. W czasach PRL-u współpracownik opozycji demokratycznej. W latach 1993–1999 generał Zgromadzenia Księży Marianów. Codziennie odprawia mszę świętą, a co tydzień pisze edytorial do „Tygodnika Powszechnego”.

„Oddech dla duszy" księdza Adama Bonieckiego

Książka „Oddech dla duszy” księdza Adama Bonieckiego dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl.

Zapraszamy na spotkanie z ks. Adamem Bonieckim i rozmowę na temat książki pt. "Oddech dla duszy. Audytorium Muzeum POLIN, 21 czerwca o godz.18.00

„Poznając świat zwykłych ludzi, uczestnicząc w nim, odkrywasz także jego piękno. Bo ten świat, jakby banalnie to nie brzmiało, jest piękny” – opowiada o swojej recepcie na obolałą współczesną duszę redaktor i duchowny.

Spotkanie odbędzie się w Audytorium Muzeum POLIN 21 czerwca o godz.18.00. Z autorem rozmawiać będzie Katarzyna Kubisiowska.

Obowiązuje rezerwacja miejsc. Bezpłatne wejściówki dostępne tylko i wyłącznie w dniu spotkania na bilety.polin.pl oraz w kasach Muzeum.

Podczas spotkania będzie można zakupić książki ks. Bonieckiego oraz otrzymać jego autograf. Inicjatorem organizacji spotkania jest Klub Tygodnika Powszechnego w Warszawie.