Okrutne plotki o żonie Edwarda Gierka. Historia z Koprem

Jak opowiada Sławomir Koper, autor książki "PRL po godzinach", po całej Polsce krążyły plotki dotyczące Stanisławy Gierek. Mianowicie chodziło o jej fryzurę. Część opinii publicznej sugerowała, że pierwsza dama lata do Paryża, by tam dbać o fryzurę. Jak jednak opisuje Sławomir Koper nie był w tym wiele prawdy, choć pewien fakt wpływał na to, że ta plotka była tak popularna. - Miała ona raz na tydzień latać na zakupy, a przy okazji odwiedzać również ekskluzywnego fryzjera. Plotkę podsycał fakt, że Stanisława wyszła z cienia męża i często towarzyszyła mu w wizytach zagranicznych. Komentowano również nowe fryzury pani Gierek, które nie wszystkim się podobały, gdyż sporo ludzi uważało, że jej uczesanie nie było zbyt dobrze dobrane, a poza tym nie licowało ani z jej pozycją ani wiekiem - opowiada Sławomir Koper. W najnowszym odcinku vloga dowiadujemy się również, jakie plotki krążyły wokół Mieczysława Rakowskiego oraz która z piosenkarek rzekomo miało się z nim spotykać. Zapraszamy na kolejny vlog "Historia z Koprem".