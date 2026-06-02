Prezent od Empik Go – nowa odsłona trybu dziecięcego w Empik Go

Audiobooki coraz częściej stają się jedną z ulubionych form rozrywki zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Stanowią doskonałe rozwiązanie podczas podróży lub przedłużającego się oczekiwania w kolejce na wizytę u lekarza. Słuchanie książek staje się więc codziennym rytuałem w wielu domach. Z kolei dzięki e-bookom zabranie rodzinnej biblioteki na wakacje nie stanowi żadnego problemu. Coraz więcej rodziców dostrzega też w audiobookach wartościową alternatywę dla czasu spędzanego przed ekranem. Kontakt z historiami – niezależnie od formatu – wspiera rozwój najmłodszych, pobudza wyobraźnię, rozwija słownictwo i pomaga budować nawyk regularnego obcowania z kulturą. Treści cyfrowe stają się zatem naturalnym wyborem dla wielu rodziców.

– Rosnące zainteresowanie rodziców i dzieci wartościowymi treściami cyfrowymi sprawiło, że zdecydowaliśmy się w jeszcze większym stopniu dopasować aplikację do ich potrzeb, rozwijając istniejący już w aplikacji Empik Go tryb dziecięcy. Najważniejszą wartością audiobooków, e-booków i podcastów jest pobudzanie wyobraźni dzieci oraz inspiracja do poszukiwań i tworzenia własnych historii. Tak właśnie powstał pomysł na nową odsłonę naszej strefy dziecięcej i nazwanie jej Strefą Wyobraźni. To kolejny ważny krok w rozwoju naszej oferty kierowanej do najmłodszych – mówi Anna Winnicka, Dyrektor Zarządzający obszarem Digital Content w Grupie Empik.

Tryb dziecięcy w nowej odsłonie w przejrzysty sposób prezentuje bogatą bibliotekę treści dziecięcych dostępnych w aplikacji Empik Go. Użytkownicy znajdą tam sześć sekcji tematycznych dopasowanych do zainteresowań małego słuchacza i czytelnika.Pierwsza z nich – „Dowiedz się, jak działa świat” – to zbiór książek edukacyjnych, pełnych ciekawostek i faktów o dinozaurach, przyrodzie, ludzkim organizmie i kosmosie. To idealna przestrzeń dla głodnych wiedzy młodych naukowców. Znajdą się tu m.in. książki Adama Mirka (Coś tu śmierdzi) czy Łukasza Lamży (Nie ma głupich pytań).

Kolejna sekcja – „Rozwiąż zagadkę” – to z kolei zbiór opowieści detektywistycznych i przygodowych. Chętnie będą tu zaglądać wszyscy zapaleni tropiciele sekretów i miłośnicy serii taki jak Kocia Szajka Agaty Romaniuk, Szkoła szpiegów Stuarta Gibbsa czy Detektywi z podstawówki Alicji Sinickiej.Trzeci segment to najobszerniejsza kolekcja – do sekcji „Twórz własne historie” trafią wszystkie opowieści wspierające indywidualny rozwój dziecka, pomagające w odkrywaniu talentów i zainteresowań, inspirujące do działania. To właśnie tutaj będzie można znaleźć klasykę literatury dla dzieci, m.in. książki Astrid Lindgren czy Lucy Maud Montgomery. Oprócz tego najmłodsi odbiorcy będą mogli zainspirować się także historiami piłkarzy (m.in. Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu Yvette Żółtowskiej-Darskiej) lub opowieściami dającymi siłę i energię do działania jak np. Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. 100 historii niezwykłych Polek Sylwii Chutnik.

Kolejna sekcja – „Wyrusz w podróż” to historie idealne do czytania lub słuchania w drodze. Mali odkrywcy i wędrowcy mogą poznać niesamowite i pełne ciekawostek opowieści o różnych częściach świata (m. in. seria Mazurscy w podróży Agnieszki Stelmaszczyk, Tajny Klub Superdziewczyn Agnieszki Mielech lub Afryka Kazika Łukasza Wierzbickiego), lepiej poznać piękno Polski (seria Przewodniki dla dużych i małych) lub po prostu dowiedzieć się, jak przetrwać długą podróż (Jadzia Pętelka w podróży Barbary Supeł).

Następna przestrzeń – „Obudź w sobie magię” – została zarezerwowana dla wielbicieli magicznych światów i zaczarowanych przygód. To właśnie tutaj trafią serie takich mistrzów fantastyki dla dzieci jak J.K. Rowling i Brandon Mull. Ta część aplikacji spodoba się także każdemu, dla kogo rzeczywistość to za mało, niezależnie od tego, czy mowa o świecie słowiańskich legend (książki dla dzieci pióra Katarzyny Bereniki Miszczuk) czy pełnej tajemnic północy (seria o wikingu imieniem Tappi Marcina Mortki).

W ostatniej części – „Zrozum swoje emocje” – zgromadzono tytuły niosące wartość psychologiczną. Można tam znaleźć bajki pomagające dzieciom pojąć, co tak właściwie czują – od tych podstawowych emocji (serie dla maluchów, jak Feluś i Gucio Katarzyny Kozłowskiej czy Jeżyk Franek Kasi Keller) aż po pierwszą pomoc w poważniejszych kryzysach (poradnik antyhejtowy Hejt nie jest OK Ewy Abart).

Celem strategicznym Empik Go w obszarze treści cyfrowych kierowanych do dzieci jest promocja czytelnictwa i rodzinnego spędzania czasu z pięknymi historiami. Realizacja tego celu była możliwa dzięki rozwojowi funkcji ułatwiających rodzicom wybór treści odpowiednich dla ich dzieci, a także dzięki stworzeniu bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni umożliwiającej najmłodszym czytelnikom swobodne odkrywania świata książek. Nowa odsłona trybu dziecięcego w sposób naturalny realizuje te dążenia – odświeżony układ graficzny katalogu ma zachęcać najmłodszych do eksplorowania jego zawartości oraz odkrywania opowieści, które zapewnią wartościową rozrywkę i naukę poprzez zabawę.

Tryb dziecięcy to przestrzeń, w której Empik Go łączy siły z wydawcami i autorami książek dla dzieci, realizując wspólny cel: dotrzeć z wartościowymi tytułami do możliwie jak najszerszego grona odbiorców.

Premierze nowej odsłony strefy dziecięcej będzie towarzyszyć kampania promocyjna zbudowana wokół przekazu: każda książka to portal do innego, pełnego przeżyć świata. W filmie promującym Strefę Wyobraźni można więc będzie zobaczyć, co dzieje się w głowie małego słuchacza, kiedy słucha porywającej historii – dokąd podąża wtedy jego fantazja.