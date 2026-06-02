Przeglądając program telewizyjny, od razu wiedziałem, że to jest to. Mroczny, nieprzewidywalny i naszpikowany czarnym humorem seans, który idealnie przełamie rutynę. Mowa oczywiście o filmie "Venom", czyli jednej z najbardziej niejednoznacznych i fascynujących postaci ze świata Marvela.

To propozycja dla tych, którzy lubią, gdy granica między bohaterem a antybohaterem jest cienka jak pajęcza nić. Przygotuj się na solidną dawkę akcji, bo ten hit już dziś, czyli we wtorek 2 czerwca, wyląduje na antenie telewizji Polsat.

Dziennikarz i kosmiczny potwór w jednym ciele. Co może pójść nie tak?

Wyobraź sobie, że jesteś dziennikarzem śledczym, który dla odkrycia prawdy jest w stanie zrobić wszystko. Takim człowiekiem jest Eddie Brock, grany przez fenomenalnego Toma Hardy'ego. Jego obsesja na punkcie demaskowania szemranych interesów nieuczciwego milionera, Carltona Drake’a, doprowadza go na skraj. Traci pracę, narzeczoną i sens życia. Gdy wydaje się, że gorzej już być nie może, jego ciało zostaje przejęte przez... kosmicznego symbionta.

Od tego momentu życie Brocka zamienia się w chaos. Musi dzielić swoje ciało i umysł z Venomem - mroczną, agresywną i wiecznie głodną istotą o specyficznym poczuciu humoru. Ta wewnętrzna walka o kontrolę to siła napędowa całego filmu. Relacja Eddiego i Venoma jest tak absurdalna i zabawna, że trudno im nie kibicować, nawet gdy pożerają głowy złoczyńcom. To nie jest typowa historia o superbohaterze, to raczej opowieść o bardzo, ale to bardzo dysfunkcyjnym duecie.

Dlaczego "Venom" to idealny wybór na dzisiejszy wieczór?

Przede wszystkim dla Toma Hardy'ego. Sprawdziłem, co piszą o tej roli krytycy i widzowie, i jedno jest pewne - Hardy bawi się tu doskonale, a jego podwójna rola, pełna energii i komizmu, to absolutny majstersztyk. To on dźwiga ten film i sprawia, że ogląda się go z uśmiechem na twarzy. Aktorowi na ekranie towarzyszą m.in. Michelle Williams oraz Riz Ahmed jako charyzmatyczny, acz złowieszczy antagonista.

To film, który nie bierze siebie do końca na poważnie, i to jego największa zaleta. Widzowie docenili to specyficzne podejście, przyznając mu nawet Nagrodę Filmwebu w kategorii... "Najlepszy najgorszy film". To tytuł, który albo pokochasz, albo uznasz za absurdalny, ale na pewno nie pozostawi cię obojętnym. Jeśli szukasz widowiskowej akcji i chcesz po prostu dobrze się bawić, to jest to strzał w dziesiątkę.

Zanotuj godzinę i przygotuj się na seans

Nie ma co dłużej zwlekać. Widowiskowe sceny walk, nietypowa przyjaźń człowieka z kosmitą i potężna dawka adrenaliny czekają na ciebie już dzisiaj. Przełącz się na kanał Polsat i przygotuj się na seans, który z pewnością zapadnie ci w pamięć.

Start emisji filmu "Venom" zaplanowano na godzinę 20:35. To idealna pora, by po całym dniu usiąść wygodnie i dać się porwać tej szalonej historii. Jestem pewien, że ten film dostarczy ci dokładnie takiej rozrywki, jakiej potrzebujesz na wtorkowy wieczór.