Przepis na chałkę, z której wyczarujesz mnóstwo innych dań. Szef kuchni dzieli się recepturami z restauracji oraz smakami z dzieciństwa [Recenzja książki „Szabasowe przepisy. 100 receptur na żydowskie dania” – Marc Grossman]

Dobry przepis na chałkę jest kluczem do sukcesu wielu dań. Jeśli jest za słodka, może nie pasować do wytrawnego nadzienia do mięs. Jednak pięknie spleciona i pachnąca z odrobiną słodyczy będzie uniwersalna i połączy się zarówno z mięsem, jak i dżemem. Chałka to jeden z tych wypieków, bez którego trudno wyobrazić sobie kuchnię żydowską. Dlatego w swojej książce Marc Grossman poświęca jej sporo miejsca, podaje prosty przepis na jej wykonanie oraz na dania, które można przygotować z jej udziałem (podstawowy przepis znajdziesz także w tym tekście). Jednak „Szabatowe przepisy. 100 receptur na żydowskie dania” to nie tylko wspomniana chałka, cymes czy gefilte fish. Znajdziemy tu także posiłki inspirowane kuchniami świata oraz ulicznym jedzeniem.

Przepis na chałkę od szefa kuchni z prostym instruktażem na jej wykonanie to może być dobry początek przygody z pieczeniem i gotowaniem w ogóle. Tym bardziej że w książce „Szabasowe przepisy. 100 receptur na żydowskie dania" znajdziemy także pomysły na to, co jeszcze można z tego pieczywa przygotować. Szabasowe przepisy. 100 receptur na żydowskie dania – Marc Grossman [Recenzja książki] „Szabasowe przepisy. 100 receptur na żydowskie dania" wydawnictwo Znak Koncept, to nietypowy przewodnik po żydowskiej kuchni. Marc Grossman sam przyznaje, że w tej książce podaje koszerne przepisy „osiadłego w Paryżu nowojorskiego Żyda, wnuka rosyjskich imigrantów, który dorastając, jadł wiele azjatyckich potraw". Szef kuchni, który prowadzi kilka restauracji w Paryżu, dzieli się tutaj przepisami na dania, które kojarzą się z typową kuchnią żydowską, czyli wspomnianą już chałką, cymesem, czy gefilte fish. Jednak wśród receptur na typowe dania szabasowe i inne żydowskie święta są także dania, które autor uwielbia i które łączą się z ideą rodzinnego spotkania podczas wspólnego posiłku. Dlatego Marc Grossman podaje przepis m.in. na Moo Shu, czyli mandaryńskie naleśniki z dodatkami, które podczas posiłku każdy nakłada sobie sam, tworząc wyjątkową kompozycję ulubionych smaków. Znajdziemy tu także przepis na tatrę cytrynową z paryskiej kawiarni Shakespeare and Company, zupę krem z sałaty rzymskiej, cynamonki z chałwą, pączki kukurydziane, sajgonki z truskawkami czy lody na patyku. Każdy z nich niesie za sobą jakąś historię, czasami związaną z żydowską tradycją lub z jakimś wydarzeniem z życia autora. W wielu przypadkach szef kuchni podaje także alternatywną recepturę dla wegan i wegetarian. Książka jest podzielona na dwie części. Pierwsza dotyczy kuchni szabatowej. Znajdziemy tu przepisy na kolacje, desery i dania na dzień po szabacie. Druga część zawiera receptury na pozostałe dni i święta. Tutaj również znajdują się trzy podrozdziały zawierające pomysły na: śniadania, obiady lub kolacje i desery. Przepisy są opisane prostym i zrozumiałym językiem. Są tu także wskazówki, które mogą znacznie ułatwić przygotowanie dania. W książce znajdują się także zdjęcia potraw wykonane przez autora. Przepis na chałkę Marca Grossmana z książki „Szabasowe przepisy. 100 receptur na żydowskie dania" Chałka ma znaczące miejsce w kuchni żydowskiej. Była wypiekana już w średniowieczu, niegdyś tylko na szabat. To chałka bardziej wytrawna niż ta, którą możemy kupić w większości naszych piekarni. Ta słodka z kruszonką w żydowskiej kuchni pojawia się raczej podczas Chanuki i jest przysmakiem dla najmłodszych. W książce „Szabasowe przepisy. 100 receptur na żydowskie dania" wydawnictwo Znak Koncept, Marc Grossman podaje prosty przepis na przygotowanie szabatowej chałki, znajdziesz go poniżej. ZOBACZ TEŻ: Jak smakuje Lwów? Recenzja książki „Kuchnia lwowska. Moja kulinarna podróż przez Galicję" i Autor: materiały prasowe Przepis na chalkę z książki „Szabasowe przepisy. 100 receptur na żydowskie dania" – Marc Grossman