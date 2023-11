„Świąteczne życzenie” Courtney Cole. Ona, on i święta, które zmienią bieg przeznaczenia

„Kingdom of Without” Andrei Tang. Cyberpunkowa powieść YA

Noel i jej mąż Jonah powoli oddalają się od siebie. Właściwie rozmawiają tylko podczas spacerów z psem. Pewnego śnieżnego dnia ten zrywa się ze smyczy i para znajduje go przecznicę dalej pod opieką tajemniczego starca. Mężczyzna namawia ich, by wypowiedzieli życzenie do kuli śnieżnej. Ten moment zmieni bieg ich życia.

Następnego ranka budzą się w osobnych mieszkaniach, zupełnie innej rzeczywistości. Ale czy są szczęśliwsi? Oboje czują, że brakuje im czegoś ważnego. A kiedy znów przypadkowo się spotkają, odkryją, że łączy ich coś wyjątkowego. Czy będą w stanie odnaleźć do siebie drogę powrotną, nim będzie za późno? I czy pomoże im w tym magia świąt?

Courtney Cole. Bestsellerowa pisarka New York Times i USA Today. Wierzy w moc blond farby do włosów i czerwonej szminki, a także w to, że dobrze dobrany uśmiech może uratować świat.

O sobie mówi tak: Moje motto to żyć z wdziękiem. Przeżyłam życie, które wymagało siły i dzięki temu stałam się silna. Wierzę, że kobiety są najsilniejszymi istotami na świecie - niektóre tylko jeszcze o tym nie wiedzą. Jeśli cokolwiek, czego się nauczyłam, może pomóc choć jednej osobie, zawsze się tym podzielę. Ponieważ wiem, że jesteś silna, ponieważ wiem, że walczysz w bitwach, których nikt nigdy nie zobaczy, chcę zaoferować ci wytchnienie - kilka godzin, kiedy siedzisz z nosem zanurzonym jednej z moich książek. Nawet najsilniejsi ­ ludzie ze stali ­ potrzebują odpoczynku.

Książka „Świąteczne życzenie” Courtney Cole dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera książki 22 listopada.