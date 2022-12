Święta w PRL. Karp w wannie, pomarańcze w sklepach. Historia z Koprem

Epoka PRL minęła kilkanaście lat temu, ale wspomnienia o niej wciąż są żywe. W tym szczególnym przedświątecznym czasie, Sławomir Koper, autor książki "PRL. Po godzinach" oraz Katarzyna Łuczyńska, autorka powieści obyczajowej "Grzeszna i święta" opowiadają o Świętach Bożego Narodzenia za rządów PZPR. Nie ma co ukrywać, że Boże Narodzenie było dużo bardziej skromne obchodzone niż obecnie, a wielkim luksusem były cytrusy, które trafiały do sklepów właśnie przed 24 grudnia. Innym zwyczajem, który pojawiał się właśnie podczas Bożego Narodzenia był związany z emisją amerykańskich filmów, głównie westernów, podczas świątecznych wieczorów. Jak opowiada Sławomir Koper, ówczesnej władzy zależało na tym, by Polacy nie chodzili do Kościoła, a że nie było wówczas możliwości nagrywania, aby obejrzeć dobry film, trzeba było zostać po prostu w domu. Z kolei Katarzyna Łuczyńska opowiada o świątecznych wątkach w polskich filmach epoki PRL. Jak dokładnie wyglądały święta w minionej epoce? Zapraszamy na kolejny odcinek vloga "Historia z Koprem".

i Autor: Wydawnictwo Harde