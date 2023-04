Tragiczny wypadek aktora "Lalki". Historia z Koprem

„When We Were Them” Laury Taylor Namey. Nowa powieść Young Adult

Bogumił Kobiela swoją karierę aktorską rozpoczął w teatrzyku studenckim "Bim-Bom", który istniał co prawda tylko przez sześć lat, ale i tak zyskał wielką sławę. Dość powiedzieć, że do grupy artystycznej należeli Jacek Federowicz oraz Zbigniew Cybulski. Sam Bogusław Kobiela studia aktorskie ukończył w Krakowie i szybko zaczął pojawiać się na deskach teatru. Aktor grał również u znanych reżyserów w filmach, ale jak opowiada Sławomir Koper, autor książki "PRL po godzinach", Kobieli nie dana była wielka rola. Być może jego kariera zawodowa potoczyłaby się inaczej, gdyby nie przedwczesna śmierć. W 1969 roku aktor jechał swoim samochodem razem z żoną oraz dwójką autostopowiczów. Nagle samochód, który prowadził, uderzył w autobus. Ranny aktor najpierw został przetransportowany do Bydgoszczy, a kilka dni potem został przewieziony do Gdańska, gdzie zmarł. Bogusław Kobiela miał zaledwie 38 lat, został pochowany w Tenczynku, tuż obok swojej matki. Więcej w najnowszym odcinku vloga oraz w książce "PRL po godzinach".