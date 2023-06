„WAGS. Cała prawda o kobietach piłkarzy” – Jessica Ziółek wywoła skandal?

Każda chciałaby być z NIM. Wszystkie marzą, by być jak ONA. Szczupła, wysportowana, piękna, zadbana. Z kartą kredytową bez limitu. Z najdroższą torebką, w najekskluzywniejszych ubraniach, z wyrzeźbionym brzuchem, tysiącami followersów w sieci i... wielkim lękiem. W każdej chwili ta śliczna bajka może zmienić się w horror. WAGs – wifes and girlfriends – żony i dziewczyny piłkarzy. Ich mężczyźni są dla fanów piłki bogami. One na co dzień żyją z tymi bóstwami. A ich życie to też gra, choć nie toczy się na boisku. Albo umiesz przestrzegać zasad, albo dostajesz czerwoną kartkę. I już zawsze będziesz gorsza. Dlatego zaraz po porodzie ruszysz na siłownię, żeby znowu mieć idealną figurę. I nikomu się nie poskarżysz, kiedy on prześpi się z inną. Byle cię dla niej nie zostawił. Książka dobrze znanej z rubryk plotkarskich dziewczyny zawodnika największych klubów na świecie. Byłej.

Stale obserwowane przez media. Odarte z prywatności. Każdy ich krok jest poddawany ocenie, a życie osobiste staje się tematem publicznych dyskusji. Żyjące pod presją bycia perfekcyjnymi pod względem wyglądu, zachowania. Z czym się mierzą, do czego są zdolne – jak naprawdę wygląda życie polskich WAGs?

– Siedziałam na trybunach, podczas kiedy inne dziewczyny podchodziły do mojego męża, siadały mu na kolana, brały jego rękę i wkładały ją pod swoją spódnicę, patrząc mi przy tym wyzywająco w oczy. To one najczęściej pojawiają się w nocnych klubach, tylko po to, żeby spędzić chociaż jedną noc z piłkarzem. Doskonale znają bowiem prestiż wynikający z faktu, że kogoś takiego zdobyły. Jeśli są modelkami, to związek z piłkarzem zapewni im dokładnie to czego pragną. Sławę, popularność i uwielbienie innych. Oraz ciuchy od Balenciagi....

„WAGS. Cała prawda o kobietach piłkarzy" Jessiki Ziółek od Wydawnictwa Harde ukaże się już 6 września.

