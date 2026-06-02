Zbudował więzienie idealne, a potem... sam został w nim zamknięty. Duet Stallone i Schwarzenegger w filmie „Plan ucieczki”. Gdzie obejrzeć?

Jacek Szymański
2026-06-02 12:44

Co zrobisz, gdy system zabezpieczeń, który sam stworzyłeś, zamknie cię w pułapce bez wyjścia? Przed takim wyzwaniem staje główny bohater naszpikowanego adrenaliną hitu, który już dziś, we wtorek 2 czerwca o 20:50, pokaże stacja TVN. „Plan ucieczki” to nie tylko pokaz genialnej intrygi i ucieczki z supernowoczesnej fortecy, ale przede wszystkim bezprecedensowe spotkanie na ekranie dwóch tytanów Hollywood – Sylvestra Stallone'a oraz Arnolda Schwarzeneggera.

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone jest ikoną kina akcji

Jeśli dzisiejszy wieczór, 2 czerwca, chcecie spędzić przy kinie akcji, które nie bierze jeńców i od początku do końca trzyma w napięciu, to mam dla was świetną wiadomość. Przejrzałem program telewizyjny i wyłowiłem prawdziwą perełkę dla fanów gatunku. Mowa o filmie „Plan ucieczki”, który jest doskonałym przykładem tego, jak powinno wyglądać porządne, męskie kino. A co najlepsze, będziecie mogli go obejrzeć już dziś wieczorem na kanale TVN.

Plan ucieczki: Kiedy twórca staje się więźniem własnego dzieła

Wyobraź sobie, że jesteś absolutnym geniuszem w swojej dziedzinie. Ray Breslin, w którego wciela się legendarny Sylvester Stallone, jest właśnie kimś takim. To wybitny specjalista od zabezpieczeń, a jego życiową misją stało się projektowanie więzień, z których absolutnie nikt nie jest w stanie uciec. Brzmi jak praca marzeń dla kogoś z jego umiejętnościami, prawda? Niestety, los bywa przewrotny i potrafi zgotować naprawdę gorzki scenariusz.

Pewnego dnia Ray zostaje niesprawiedliwie oskarżony i wrobiony w coś, czego nie zrobił. Trafia za kratki, ale nie do zwykłego więzienia. Zostaje osadzony w supernowoczesnej placówce, którą... sam zaprojektował. Nagle jego cała wiedza i doświadczenie obracają się przeciwko niemu. Aby przetrwać i odzyskać wolność, musi zrobić to, co do tej pory uważał za niemożliwe - uciec z twierdzy własnego autorstwa. Szybko orientuje się, że w pojedynkę nie da rady. Jego jedyną nadzieją staje się inny osadzony, tajemniczy i twardy Emil, grany przez nikogo innego jak Arnolda Schwarzeneggera.

Nie tylko gwiazdorska obsada. To po prostu kawał dobrego kina!

Przyznaję, że sam duet Sylvester Stallone i Arnold Schwarzenegger na jednym ekranie to już wystarczający powód, by włączyć telewizor. To ikony kina akcji, a ich wspólny występ w „Planie ucieczki” to prawdziwa gratka dla każdego fana. Chemia między nimi jest wyczuwalna, a ich współpraca, pełna początkowej nieufności i ciętych ripost, to jeden z najmocniejszych punktów filmu. Obaj panowie udowadniają, że wciąż są w doskonałej formie i potrafią dostarczyć widzom niezapomnianych emocji.

Sprawdziłem też, co o filmie sądzą inni, i opinie widzów są naprawdę pozytywne. Produkcja z 2013 roku w reżyserii Mikaela Håfströma to po prostu czysta, nieskrępowana rozrywka. Oprócz dwóch głównych gwiazd na ekranie zobaczymy też Jima Caviezela w roli bezwzględnego naczelnika więzienia. Jeśli szukasz filmu z wartką akcją, inteligentną intrygą i bohaterami, którym chce się kibicować, to „Plan ucieczki” jest idealnym wyborem na dzisiejszy wieczór. To kino, za którym wielu z nas po prostu tęskni.

Gdzie i kiedy oglądać „Plan ucieczki”?

Nie ma co dłużej zwlekać, bo wieczór zbliża się wielkimi krokami. Jeśli macie ochotę na seans pełen adrenaliny i chcecie zobaczyć, jak dwie legendy kina łączą siły, by dokonać niemożliwego, to mam dla was konkretne informacje. Przygotujcie przekąski i zarezerwujcie sobie czas.

Film „Plan ucieczki” zostanie wyemitowany już dziś, czyli we wtorek 2 czerwca, na antenie stacji TVN. Start seansu zaplanowano na godzinę 20:50. Gwarantuję, że nie będziecie się nudzić. To idealna propozycja na zakończenie dnia!

