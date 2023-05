„Znaki szczególne” Anny Rozenberg. Zło jest jak blizna.

„Powrót do Cape Harbor ” Heidi Mclaughlin. Powieść autorki bestsellerów New York Timesa

Inspektor David Redfern powraca! Podczas remontu boiska szkolnego znaleziono zwłoki dziewczyny. Brutalna zbrodnia wstrząsa mieszkańcami snobistycznego miasteczka w Wielkiej Brytanii. Prowadząca sprawę sierżantka Summer Winter prosi o pomoc zawieszonego w obowiązkach inspektora Redferna. Odkrywają, że tropy prowadzą do środowiska Travellersów i nieprzystępnej miejscowej elity, a nawet do siedziby firmy McLaren. Co bolidy F1 mogą mieć wspólnego ze śmiercią dziewczyny w Ripley? Czy zła reputacja Travellersów zyska tragiczne potwierdzenie? Ponadto Redfern boryka się z własnymi problemami, a w mroku czai się bezwzględny Palacz, który nie powiedział jeszcze ostatniego słowa…

Thriller psychologiczny Anny Rozenberg – Zawsze będziesz winna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Fragment książki „Znaki szczególne”

Siedział przed białą tablicą, na której rozrysował wszystkich uczestników tego wielkiego kłamstwa. Tylko ono wydawało mu się znakiem szczególnym tej zbrodni. Tkało fałszywy gobelin, a on musiał złapać za odpowiednią nitkę, by jednym pociągnięciem go spruć. Nie miał jednak pojęcia, gdzie szukać tego jednego jedynego włókna, niepasującego do idealnego splotu. Patrząc na swój diagram, miał wrażenie, że w centralnej części, od której odchodziły linie podpisane imionami bliskich ofiary, nie powinna znajdować się szesnastoletnia dziewczyna, ale ktoś z jej otoczenia. Ktoś, kto dał początek wszystkim wydarzeniom, które doprowadziły do śmierci Ellie. Redfern najbardziej obawiał się, że ta osoba jeszcze nie pojawiła się na tablicy i bardzo stara się, by się na niej nigdy nie pojawić...

Anna Rozenberg. Częstochowianka mieszkająca od 2011 roku w Wielkiej Brytanii, która zainspirowała ją literacko. Zdobywczyni najważniejszych polskich nagród literackich za książki kryminalne, w tym Nagrody Kryminalnej Piły dla Najlepszej Polskiej Miejskiej Powieści Kryminalnej za „Punkty zapalne”, oraz laureatka Nagrody Specjalnej im. Janiny Paradowskiej na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału za debiut „Maski pośmiertne”. Autorka świetnie przyjętego thrillera psychologicznego „Zawsze będziesz winna”. Ma dwie osobowości – łaknącej przygód w rytmie starego rocka podróżniczki i zatapiającej się w lekturze kryminału miłośniczki ogrodu i kociego mruczenia.

Książka „Znaki szczególne” Anny Rozenberg dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl.