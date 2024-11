i Autor: materiały prasowe Port Royal

8 urodziny i milion otwartych ostryg w Port Royal

14 listopada Port Royal świętowało swoje 8. urodziny organizując wyjątkowy wieczór pod hasłem „Royal Ball”. To była noc pełna niezapomnianych smaków kuchni śródziemnomorskiej i owoców morza, zabawy i niezliczonych wspólnych chwil w gronie przyjaciół. Bal maskowy, który tętnił życiem, stał się okazją do świętowania nie tylko ośmiu lat istnienia restauracji, ale i do złożenia podziękowań wszystkim, którzy przez te lata tworzyli to jedno z najbardziej kultowych seafoodowych miejsc na gastronomicznej mapie Warszawy.