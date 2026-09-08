Bratowa zażądała od niej dopłaty za prezent z komunii. „Srebro zdrożało, więc policzyła odsetki”

Elwira przyjeżdża na imieniny ojca, licząc na zwykły rodzinny wieczór bez afer

Bratowa wręcza jej kopertę z wydrukiem cen srebra i żąda dopłaty

Przy stole zapada cisza, a ojciec kroi tort, jakby nic się nie działo

Elwira przypomina sobie, że łańcuszek pękł po tygodniu i zniknął u bratowej

Zamiast płacić dla świętego spokoju, Elwira prosi najpierw o oddanie łańcuszka

„Chciałam tylko zjeść ciasto i wyjść bez kłótni”

Tata ma swój rytuał: biały obrus, talerzyki w niebieskie paseczki i tort, który zawsze kroi za wcześnie, bo „żeby nie obsychał”. Przyjechałam po południu, z bukietem chryzantem i kawą mieloną, bo to jedyne prezenty, które naprawdę go cieszą. W przedpokoju pachniało rosołem, a w kuchni słychać było stukanie łyżeczek o szklanki.

Moja córka Lena została w domu, bo miała naukę i swój nastoletni humor. Ucieszyłam się, że nie muszę jej wciągać w rodzinne przekomarzanki. Adam już siedział w salonie z tatą przy herbacie, a Magda krzątała się przy półmisku z wędliną, jakby była gospodynią.

Magda od lat ma ten sam styl: miły uśmiech i pytania, które kłują. „A w tej bibliotece dalej tak mało płacą?”, „Lena to już pewnie tylko telefon i telefon?”. Nauczyłam się odpowiadać krótko, patrzeć w talerz i czekać, aż temat sam umrze.

„Kremowa koperta pod talerzem wyglądała jak żart, dopóki jej nie otworzyłam”

Usiedliśmy przy dużym stole. Tata rozlał kompot, Adam opowiadał coś o korkach na obwodnicy. Kiedy sięgałam po sztućce, poczułam pod talerzem papier. Wyjęłam kremową kopertę, taką jak na ślubne życzenia, tylko bez podpisu.

Spojrzałam na Magdę. Nawet nie mrugnęła, tylko lekko uniosła brodę, jakby mówiła: „No, czytaj”. Tata już w tym czasie przenosił tort z kuchni do salonu, ostrożnie, jakby niósł coś ważniejszego niż nasze relacje.

W środku był wydruk: tabelka, wykres, jakieś daty i nagłówek o notowaniach srebra. Na dole dopisana długopisem kwota i słowo „wyrównanie”. Przez sekundę miałam wrażenie, że pomyliłam koperty i trzymam czyjś rachunek za ogrzewanie.

Magda nachyliła się do mnie, ale mówiła tak głośno, żeby każdy usłyszał: „To tylko formalność, Elwira. Srebro zdrożało. A my wtedy dołożyliśmy więcej, niż wyszło”.

„Przy stole zapadła cisza, a tata kroił tort, jakby nic się nie działo”

Adam zamrugał i spojrzał w bok, w ścianę, jakby miał tam gotową odpowiedź. Tata postawił tort na stole i od razu zaczął kroić, dokładnie na osiem równych kawałków, chociaż było nas czworo. Nożem skrobał po talerzu i nagle ten dźwięk był najgłośniejszy w pokoju.

Trzymałam ten wydruk, jakby mnie parzył. Przypomniałam sobie łańcuszek z komunii Leny, cienki, srebrny, z małym krzyżykiem. Magda wtedy mówiła, że „z porządnej próby” i że to „zostanie na lata”. A teraz wyglądało na to, że te „lata” mają też oprocentowanie.

- Magda, ty serio chcesz, żebym dopłaciła za prezent sprzed ośmiu lat?

- Nie „dopłaciła”, tylko „wyrównała”. To różnica. Ja mam wszystko policzone, nic nie wymyślam.

Powiedziała to takim tonem, jakbym znowu tłumaczyła komuś w bibliotece regulamin, bo chce wypożyczyć książkę bez karty. Zrobiłam to, co zwykle: próbowałam oddychać spokojnie, nie robić sceny przy tacie. Wzięłam widelec, żeby zająć ręce, ale nie byłam w stanie ugryźć.

„Magda zaczęła mówić o odsetkach, a mnie zrobiło się gorąco”

Magda wzięła telefon z blatu i przesunęła mi pod nos jeszcze jedną kartkę, chyba wydruk z jakiejś strony finansowej. „Zobacz, tu masz wykres. Wtedy było tyle, a teraz jest tyle. Myśmy dali, powiedzmy, lepszy łańcuszek, a ty… no, wtedy mówiłaś, że masz ciasno”.

To „ciasno” zabrzmiało, jakby mi przykleiła etykietę na czole. Pamiętałam tamten czas. Lena miała komunię, ja byłam świeżo po reorganizacji w pracy, a pieniądze szły na buty, książeczki, przyjęcie i tort. Ten tort też kroił tata, tylko wtedy był jeszcze pełen energii.

- Magda, to był prezent. Nikt nie rozlicza prezentów po latach

- Nikt? A czemu nie, skoro wszyscy udają, że inflacji nie ma? Ja nie lubię, kiedy coś jest nieuczciwe.

Słowo „nieuczciwe” zawisło w powietrzu i miałam wrażenie, że przykleiło się do mnie, nie do niej. Adam wciąż milczał. Tata odsunął w moją stronę talerzyk z pierwszym kawałkiem tortu, jakby kawałek ciasta miał to wszystko załatwić.

„Przypomniałam sobie pęknięty łańcuszek i to, że nigdy do nas nie wrócił”

Patrzyłam na wydruk, ale litery zaczęły mi się zlewać. I wtedy przypomniała mi się konkretna scena: Lena stoi w łazience tydzień po komunii, z mokrymi włosami, i mówi: „Mamo, urwało mi się”. Łańcuszek pękł przy zapięciu, tak po prostu, podczas zakładania.

Wtedy Magda zareagowała szybko. „Daj, mam znajomego jubilera, zrobi to od ręki”, powiedziała i schowała łańcuszek do małego woreczka strunowego. Pamiętam ten woreczek, bo był z jakiejś apteki, z nadrukiem. Minął tydzień, potem drugi, a ja co chwilę przypominałam sobie, że Lena nosiła go tylko kilka razy.

Dzwoniłam do Magdy. „Jasne, jeszcze nie było czasu, ale już załatwiam”, odpowiadała. Potem unikała tematu, a na kolejnych spotkaniach zawsze było „nie ten moment”: za głośno albo za dużo osób, żeby pytać przy wszystkich. I w końcu, wstyd się przyznać, odpuściłam, bo nie chciałam robić afery o srebrny łańcuszek.

Teraz, kiedy machała mi przed nosem tymi tabelkami, miałam przed oczami ten woreczek strunowy, jakby leżał na środku stołu. To już nie chodziło o pieniądze. Chodziło o bezczelność, zapakowaną w kopertę.

„Położyłam kopertę przy cieście i powiedziałam: oddaj łańcuszek, to pogadamy o cenach”

Odłożyłam wydruki z powrotem do kremowej koperty i przesunęłam ją na bok, tuż obok półmiska z ciastem. Zrobiłam to spokojnie, żeby ręka mi nie drżała. Tata spojrzał na kopertę, potem na mnie i znowu na tort, jakby chciał to wszystko po prostu pokroić i mieć z głowy.

- Dobrze, Magda. Skoro liczysz wartość łańcuszka, to najpierw go oddaj. Bo ja go od ośmiu lat nie widziałam.

Magda na moment zamilkła. Adam w końcu poruszył się na krześle i spojrzał na nią, krótko, ostrzegawczo, ale nic nie powiedział. W tej ciszy było słychać zegar w salonie. Tykał tak, jakby specjalnie odmierzał, ile sekund Magda potrzebuje na odpowiedź.

- Ja… przecież mówiłam, że to było do naprawy. Może gdzieś się zawieruszył. Ale to nie ma związku.

Nie podniosłam głosu, tylko przesunęłam kopertę jeszcze bliżej jej talerza. „Ma związek”, powiedziałam i pierwszy raz tego dnia ugryzłam tort, bardziej z przekory niż z apetytu. Magda już nie wróciła do odsetek. Tata, jakby dopiero wtedy mógł odetchnąć, nalał herbatę i zapytał, czy ktoś chce jeszcze bitą śmietanę.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.