Sąsiadka zgłosiła prysznic ratownika po 22. „Na zebraniu puściła szum z rur”

Redakcja se.pl
2026-09-07 7:38

Wracam z dyżuru późnym wieczorem i marzę tylko o szybkim prysznicu i łóżku. Kiedy zacząłem znajdować na drzwiach kartki o „wodzie po nocach”, myślałem, że to zły żart albo pomyłka. Potem sąsiadka z dołu poszła z tym do administracji, a ja zacząłem się czuć, jakbym robił coś zakazanego tylko dlatego, że pracuję na zmiany. Najgorsze wydarzyło się dopiero na zebraniu wspólnoty w suszarni, kiedy wyciągnęła telefon i odpaliła swój „dowód”.

Poważny mężczyzna w zielonej koszuli z założonymi rękami. O konflikcie sąsiedzkim o prysznic przeczytasz na SE.
Autor: Zdjęcie ilustracyjne/ Wygenerowane przez AI Historie z życia wzięte
  • Tomasz, ratownik medyczny, wraca późno z dyżuru i bierze szybki prysznic przed snem
  • Sąsiadka z dołu zostawia kartki na drzwiach i zgłasza sprawę do administracji
  • Na zebraniu wspólnoty puszcza nagranie szumu w rurach z pliku „woda po nocy”
  • Tomasz próbuje zachować spokój, ale czuje się publicznie upokorzony przy sąsiadach
  • Hydraulik ujawnia, że hałas robi stary pion, a sąsiadka latami blokowała remont

„Wróciłem późno i marzyłem tylko o prysznicu”

Mam czterdzieści pięć lat i jestem ratownikiem medycznym. Od lat śpię wtedy, kiedy inni są na nogach. Tego wieczoru wróciłem późno, w ubraniu przesiąkniętym karetką, gumą rękawiczek i szpitalnym mydłem, którego nie da się pomylić z niczym innym.

W kuchni zgasiłem światło, zostawiłem klucze na blacie i od razu poszedłem do łazienki. To nie jest żadne spa. Pięć minut, szybkie mycie i koniec. W bloku z wielkiej płyty słychać wszystko, ale ja też słyszę cudze życie i zwykle zaciskam zęby.

Nawet nie włączałem wentylatora na maksa, żeby nie dudnił. Zakręciłem wodę, wytarłem kafelki ręcznikiem, jak zawsze, żeby nie kapało. Zasnęło mi się od razu, z budzikiem ustawionym na kolejne popołudnie.

„Kartka na drzwiach. Normalni ludzie myją się wcześniej”

Dla mnie to było południe, ale na drzwiach już czekała kartka, przyklejona taśmą. Krzywe litery, jakby pisane w pośpiechu: „Proszę nie puszczać wody po 22. Szum w rurach budzi”. Podpisu nie było, ale w naszej klatce wszyscy wiedzą, kto lubi takie karteczki.

Na początku mnie to nawet rozbawiło. No bo co mam zrobić, wrócić brudny i iść spać w tym, w czym byłem na dyżurze? Następnego dnia kartka była druga, już bardziej stanowcza, z dopiskiem: „Normalni ludzie myją się o normalnych godzinach”. Zwinąłem ją, wsadziłem do kieszeni kurtki i pomyślałem, że pogadam, jak spotkam tę panią na schodach.

Dorwałem ją przy skrzynkach. Pani Krystyna z dołu, zawsze w kamizelce, zawsze z kluczami na smyczy. Spojrzała na mnie tak, jakby już wszystko wiedziała. Powiedziałem najspokojniej, jak umiałem, że pracuję na zmiany i że to jest prysznic, pięć minut, a nie pralka na wirowaniu.

Odpowiedziała sucho: „To pana wybór. Ja mam prawo spać”. I poszła, zanim zdążyłem dodać cokolwiek. Zostałem z tą głupią kartką w kieszeni i uczuciem, że ktoś próbuje mi ułożyć plan dnia.

„Administracja zadzwoniła, jakbym robił nocną myjnię”

Po tygodniu odebrałem telefon z administracji. Pani urzędowym tonem poinformowała, że „wpłynęło zgłoszenie dotyczące uciążliwych hałasów instalacji wodnej w godzinach nocnych”. To brzmiało, jakbym robił remont młotkiem pneumatycznym, a nie zmywał z siebie dyżur.

Wyjaśniłem, że wracam z pracy, że to pięć minut i że staram się ciszej niż się da. Usłyszałem: „Wie pan, my tylko przekazujemy. Może uda się jakoś…”. Tyle że u mnie „jakoś” oznaczało albo nie myć się wcale, albo zmienić pracę.

Zacząłem się po mieszkaniu skradać jak złodziej. Zamiast normalnie odkręcić wodę, ustawiałem ją ledwie na strużkę i stałem pod zimnym, żeby mniej szumiało. I za każdym razem, kiedy w pionie pojawiało się to charakterystyczne bulgotanie, miałem wrażenie, że ktoś mi to gdzieś odhaczza jako kolejny „występek”.

„W suszarni puściła nagranie z telefonu. ‘Woda po nocy’”

Zebranie wspólnoty było w suszarni, bo tam jest najwięcej miejsca. I faktycznie zawsze pachnie proszkiem do prania. Przyszedłem prosto po dyżurze dziennym, wciąż z czerwonymi liniami po maseczce na twarzy. Usiadłem na plastikowym krześle pod oknem, obok pana Zbyszka z drugiego piętra, który zawsze wszystko kwituje mruknięciem.

Pani Krystyna wstała, zanim przewodniczący zdążył powiedzieć: „Otwieram zebranie”. Trzymała telefon jak jakiś dowód w sprawie, pewnie, obiema rękami. Bez wstępu powiedziała: „Ja mam dowód, że tu się w nocy robi hałas i nie da się żyć”.

- Proszę posłuchać. To jest codziennie, po dwudziestej drugiej.

- Pani Krystyno, to naprawdę musi być teraz? To tylko prysznic, pięć minut po pracy.

- Panie Tomaszu, ja nie jestem głucha. Normalni ludzie nie urządzają kąpieli nocą

Kliknęła „play”. Z głośniczka poleciał szum, bulgot i metaliczny zgrzyt, jakby ktoś przesypywał żwir w rurze. Widząc ekran, złapałem tylko nazwę pliku, wyraźnie: „woda po nocy”. Ludzie popatrzyli po sobie, ktoś się uśmiechnął, ktoś udawał, że notuje, a ja poczułem, jak robi mi się gorąco, mimo że w suszarni zawsze jest chłodno.

„W końcu ktoś zapytał o pion, a hydraulik powiedział wprost, co i jak”

Przewodniczący zaczął mówić o „kulturze współżycia”, ale pan Zbyszek chrząknął i wszedł mu w słowo: „A może to nie Tomasz, tylko rury? Ten pion wyje od lat”. Wtedy odezwała się pani z czwartego, że jej też czasem buczy, jak ktoś zmywa naczynia.

Na końcu sali stał hydraulik, ten sam, co czasem wpada na awarie, z torbą narzędzi i miną człowieka, który widział już wszystko. Poprosili go, żeby „wyjaśnił technicznie”. Podszedł bliżej i od razu spojrzał na panią Krystynę.

- Ten dźwięk to nie prysznic, tylko pion. Stary, zawężony, przytkany, dlatego niesie się po stropach.

- Ale przecież ja mówię, że to po dwudziestej drugiej, zawsze wtedy

- Bo wtedy pan Tomasz wraca z pracy i odkręca wodę, a pion reaguje. I jeszcze jedno. O remoncie mówię od lat, tylko na zebraniach ktoś ciągle jest przeciw, bo „po co kuć”.

Zapadła cisza. Taka, że słychać było, jak na kaloryferze stygnie metal. Pani Krystyna zacisnęła usta i zaczęła przewijać na telefonie kciukiem, jakby w plikach mogła znaleźć inny wynik rozmowy. Ktoś z boku mruknął: „No przecież ona zawsze krzyczy, że nie będzie remontu, bo kurz”.

„Poprosiłem, żeby następnym razem nagrała też swoje odmowy”

Siedziałem chwilę i patrzyłem na swoje dłonie. Miałem ochotę powiedzieć coś ostrego, ale w suszarni siedzieli ludzie, z którymi mijam się codziennie, a ja nie chciałem robić z tego cyrku. Wstałem i poprosiłem o głos. Spokojnie, bez tłumaczenia się, że mam czelność odkręcić wodę.

- Składam wniosek o remont pionu. Jak mamy problem, to naprawmy instalację, a nie polujmy na siebie po nocach.

- A ja co, mam teraz cierpieć, bo pan sobie wybrał taką pracę?

- Pani Krystyno, ja wracam z karetki. Muszę się umyć. A jeśli pani już nagrywa, to niech pani następnym razem nagra też swoje „nie”, kiedy wraca temat remontu.

Nie krzyczałem, ale usłyszałem w swoim głosie coś twardszego, czego zwykle unikam. Przewodniczący odchrząknął i nagle zrobiło się bardzo formalnie. Głosowania, protokoły, terminy. Hydraulik obiecał, że przygotuje kosztorys, a pani Krystyna siedziała już cicho, z telefonem odwróconym ekranem do uda.

Wyszedłem z suszarni ostatni. Na klatce pachniało smażoną cebulą z czyjegoś mieszkania, ktoś na górze trzaskał drzwiami. Pomyślałem o swojej łazience jak o czymś, co nagle stało się sprawą publiczną. I poczułem dziwną ulgę, że tym razem to nie ja byłem „winny” szumowi.

Tego samego wieczoru wróciłem późno i odkręciłem wodę normalnie, nie na żadną strużkę. Prysznic trwał tyle, co zawsze. A kiedy w rurach zabulgotało, pomyślałem tylko, żeby ten pion wreszcie przestał być tematem zebrań, nagrań i plików nazwanych jak akt oskarżenia.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki