Sąsiadka zgłosiła prysznic ratownika po 22. „Na zebraniu puściła szum z rur”

Tomasz, ratownik medyczny, wraca późno z dyżuru i bierze szybki prysznic przed snem

Sąsiadka z dołu zostawia kartki na drzwiach i zgłasza sprawę do administracji

Na zebraniu wspólnoty puszcza nagranie szumu w rurach z pliku „woda po nocy”

Tomasz próbuje zachować spokój, ale czuje się publicznie upokorzony przy sąsiadach

Hydraulik ujawnia, że hałas robi stary pion, a sąsiadka latami blokowała remont

„Wróciłem późno i marzyłem tylko o prysznicu”

Mam czterdzieści pięć lat i jestem ratownikiem medycznym. Od lat śpię wtedy, kiedy inni są na nogach. Tego wieczoru wróciłem późno, w ubraniu przesiąkniętym karetką, gumą rękawiczek i szpitalnym mydłem, którego nie da się pomylić z niczym innym.

W kuchni zgasiłem światło, zostawiłem klucze na blacie i od razu poszedłem do łazienki. To nie jest żadne spa. Pięć minut, szybkie mycie i koniec. W bloku z wielkiej płyty słychać wszystko, ale ja też słyszę cudze życie i zwykle zaciskam zęby.

Nawet nie włączałem wentylatora na maksa, żeby nie dudnił. Zakręciłem wodę, wytarłem kafelki ręcznikiem, jak zawsze, żeby nie kapało. Zasnęło mi się od razu, z budzikiem ustawionym na kolejne popołudnie.

„Kartka na drzwiach. Normalni ludzie myją się wcześniej”

Dla mnie to było południe, ale na drzwiach już czekała kartka, przyklejona taśmą. Krzywe litery, jakby pisane w pośpiechu: „Proszę nie puszczać wody po 22. Szum w rurach budzi”. Podpisu nie było, ale w naszej klatce wszyscy wiedzą, kto lubi takie karteczki.

Na początku mnie to nawet rozbawiło. No bo co mam zrobić, wrócić brudny i iść spać w tym, w czym byłem na dyżurze? Następnego dnia kartka była druga, już bardziej stanowcza, z dopiskiem: „Normalni ludzie myją się o normalnych godzinach”. Zwinąłem ją, wsadziłem do kieszeni kurtki i pomyślałem, że pogadam, jak spotkam tę panią na schodach.

Dorwałem ją przy skrzynkach. Pani Krystyna z dołu, zawsze w kamizelce, zawsze z kluczami na smyczy. Spojrzała na mnie tak, jakby już wszystko wiedziała. Powiedziałem najspokojniej, jak umiałem, że pracuję na zmiany i że to jest prysznic, pięć minut, a nie pralka na wirowaniu.

Odpowiedziała sucho: „To pana wybór. Ja mam prawo spać”. I poszła, zanim zdążyłem dodać cokolwiek. Zostałem z tą głupią kartką w kieszeni i uczuciem, że ktoś próbuje mi ułożyć plan dnia.

„Administracja zadzwoniła, jakbym robił nocną myjnię”

Po tygodniu odebrałem telefon z administracji. Pani urzędowym tonem poinformowała, że „wpłynęło zgłoszenie dotyczące uciążliwych hałasów instalacji wodnej w godzinach nocnych”. To brzmiało, jakbym robił remont młotkiem pneumatycznym, a nie zmywał z siebie dyżur.

Wyjaśniłem, że wracam z pracy, że to pięć minut i że staram się ciszej niż się da. Usłyszałem: „Wie pan, my tylko przekazujemy. Może uda się jakoś…”. Tyle że u mnie „jakoś” oznaczało albo nie myć się wcale, albo zmienić pracę.

Zacząłem się po mieszkaniu skradać jak złodziej. Zamiast normalnie odkręcić wodę, ustawiałem ją ledwie na strużkę i stałem pod zimnym, żeby mniej szumiało. I za każdym razem, kiedy w pionie pojawiało się to charakterystyczne bulgotanie, miałem wrażenie, że ktoś mi to gdzieś odhaczza jako kolejny „występek”.

„W suszarni puściła nagranie z telefonu. ‘Woda po nocy’”

Zebranie wspólnoty było w suszarni, bo tam jest najwięcej miejsca. I faktycznie zawsze pachnie proszkiem do prania. Przyszedłem prosto po dyżurze dziennym, wciąż z czerwonymi liniami po maseczce na twarzy. Usiadłem na plastikowym krześle pod oknem, obok pana Zbyszka z drugiego piętra, który zawsze wszystko kwituje mruknięciem.

Pani Krystyna wstała, zanim przewodniczący zdążył powiedzieć: „Otwieram zebranie”. Trzymała telefon jak jakiś dowód w sprawie, pewnie, obiema rękami. Bez wstępu powiedziała: „Ja mam dowód, że tu się w nocy robi hałas i nie da się żyć”.

- Proszę posłuchać. To jest codziennie, po dwudziestej drugiej.

- Pani Krystyno, to naprawdę musi być teraz? To tylko prysznic, pięć minut po pracy.

- Panie Tomaszu, ja nie jestem głucha. Normalni ludzie nie urządzają kąpieli nocą

Kliknęła „play”. Z głośniczka poleciał szum, bulgot i metaliczny zgrzyt, jakby ktoś przesypywał żwir w rurze. Widząc ekran, złapałem tylko nazwę pliku, wyraźnie: „woda po nocy”. Ludzie popatrzyli po sobie, ktoś się uśmiechnął, ktoś udawał, że notuje, a ja poczułem, jak robi mi się gorąco, mimo że w suszarni zawsze jest chłodno.

„W końcu ktoś zapytał o pion, a hydraulik powiedział wprost, co i jak”

Przewodniczący zaczął mówić o „kulturze współżycia”, ale pan Zbyszek chrząknął i wszedł mu w słowo: „A może to nie Tomasz, tylko rury? Ten pion wyje od lat”. Wtedy odezwała się pani z czwartego, że jej też czasem buczy, jak ktoś zmywa naczynia.

Na końcu sali stał hydraulik, ten sam, co czasem wpada na awarie, z torbą narzędzi i miną człowieka, który widział już wszystko. Poprosili go, żeby „wyjaśnił technicznie”. Podszedł bliżej i od razu spojrzał na panią Krystynę.

- Ten dźwięk to nie prysznic, tylko pion. Stary, zawężony, przytkany, dlatego niesie się po stropach.

- Ale przecież ja mówię, że to po dwudziestej drugiej, zawsze wtedy

- Bo wtedy pan Tomasz wraca z pracy i odkręca wodę, a pion reaguje. I jeszcze jedno. O remoncie mówię od lat, tylko na zebraniach ktoś ciągle jest przeciw, bo „po co kuć”.

Zapadła cisza. Taka, że słychać było, jak na kaloryferze stygnie metal. Pani Krystyna zacisnęła usta i zaczęła przewijać na telefonie kciukiem, jakby w plikach mogła znaleźć inny wynik rozmowy. Ktoś z boku mruknął: „No przecież ona zawsze krzyczy, że nie będzie remontu, bo kurz”.

„Poprosiłem, żeby następnym razem nagrała też swoje odmowy”

Siedziałem chwilę i patrzyłem na swoje dłonie. Miałem ochotę powiedzieć coś ostrego, ale w suszarni siedzieli ludzie, z którymi mijam się codziennie, a ja nie chciałem robić z tego cyrku. Wstałem i poprosiłem o głos. Spokojnie, bez tłumaczenia się, że mam czelność odkręcić wodę.

- Składam wniosek o remont pionu. Jak mamy problem, to naprawmy instalację, a nie polujmy na siebie po nocach.

- A ja co, mam teraz cierpieć, bo pan sobie wybrał taką pracę?

- Pani Krystyno, ja wracam z karetki. Muszę się umyć. A jeśli pani już nagrywa, to niech pani następnym razem nagra też swoje „nie”, kiedy wraca temat remontu.

Nie krzyczałem, ale usłyszałem w swoim głosie coś twardszego, czego zwykle unikam. Przewodniczący odchrząknął i nagle zrobiło się bardzo formalnie. Głosowania, protokoły, terminy. Hydraulik obiecał, że przygotuje kosztorys, a pani Krystyna siedziała już cicho, z telefonem odwróconym ekranem do uda.

Wyszedłem z suszarni ostatni. Na klatce pachniało smażoną cebulą z czyjegoś mieszkania, ktoś na górze trzaskał drzwiami. Pomyślałem o swojej łazience jak o czymś, co nagle stało się sprawą publiczną. I poczułem dziwną ulgę, że tym razem to nie ja byłem „winny” szumowi.

Tego samego wieczoru wróciłem późno i odkręciłem wodę normalnie, nie na żadną strużkę. Prysznic trwał tyle, co zawsze. A kiedy w rurach zabulgotało, pomyślałem tylko, żeby ten pion wreszcie przestał być tematem zebrań, nagrań i plików nazwanych jak akt oskarżenia.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.