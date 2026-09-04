Mama schowała córce paszport przed lotem do Egiptu. „Znalazłam go w pudełku po bombkach”

Kaja po roku pracy kupuje tygodniowy wyjazd do Egiptu. Koleżanka się wycofuje, więc Kaja leci sama.

Dzień przed wylotem znika jej granatowy paszport z szuflady w mieszkaniu mamy

Mama tłumaczy, że samotna kobieta w takim kraju „sama się prosi o kłopoty”

Paszport wychodzi na jaw w pudełku po bombkach na pawlaczu, między ozdobami

Kaja odkrywa, że mama dzwoniła do biura podróży i chciała przepisać wycieczkę na kuzynkę

„Walizka była spakowana, a w szufladzie została dziura po paszporcie”

Mam na imię Kaja, mam 32 lata. Pracuję na recepcji w przychodni, gdzie ludzie wchodzą w stresie i często wychodzą w jeszcze większym. Przez ostatni rok dorabiałam po godzinach w małym sklepie, bo chciałam wreszcie odłożyć na coś, co nie jest rachunkiem. Kiedy kliknęłam „kup teraz” przy tej wycieczce do Egiptu, poczułam, że wreszcie robię coś po swojemu.

Miała lecieć ze mną Magda z pracy, ale w ostatniej chwili wycofała się, bo „dzieci, szkoła, nie ten moment”. Wysłuchałam jej spokojnie i powiedziałam tylko: „Okej, polecę sama”. W środku miałam taki upór, którego u siebie nie znałam, bo zwykle dopasowuję się, przesuwam, czekam.

Mieszkam jeszcze u mamy, więc walizkę pakowałam w swoim dawnym pokoju. Na łóżku leżały zwinięte sukienki, kosmetyczka, krem z filtrem, jakieś mini apteczki, które kupiłam na wszelki wypadek. Wieczorem, już w piżamie, przypomniało mi się, żeby sprawdzić paszport.

Otworzyłam szufladę w komodzie, w której trzymam dokumenty, i zobaczyłam puste miejsce. Tak równe, jakby ktoś go wyjął specjalnie. Nawet paragon z apteki leżał jak zwykle, a paszportu nie było. Poczułam, jak robi mi się gorąco przy uszach, i automatycznie spojrzałam w stronę kuchni, gdzie mama mieszała coś w garnku.

„Mama mówiła spokojnie, jakby paszport sam wychodził na spacer”

Weszłam do kuchni i oparłam się o framugę. Bałam się, że jak otworzę usta, to zacznę krzyczeć. Mama stała przy zlewie, w rękawiczkach, i myła truskawki, jakby jej świat był przyjemnie czerwony i czysty. Zapytałam: „Mamo, nie widziałaś mojego paszportu?”.

- Paszportu? A po co ci teraz paszport? Podniosła wzrok i od razu wróciła do truskawek.

- Przecież jutro lecę. Mówiłam ci sto razy.

- No mówiłaś, mówiłaś… Może schowałaś, może ci wypadł. Sprawdź w tej swojej torbie Powiedziała to takim tonem, jakby chodziło o gumkę do włosów.

Sprawdziłam w torebce, w kosmetyczce, w kieszeniach walizki, nawet w książce, którą brałam na plażę. Narobiłam bałaganu na łóżku, a potem od razu zaczęłam wszystko odkładać. Bałagan tylko mnie bardziej nakręcał. Mama co jakiś czas zaglądała do pokoju i mówiła: „Widzisz, pośpiech jest zły”, jakby to była nauczka z podstawówki.

Kiedy wróciłam do kuchni po raz trzeci, już bez siły na grzeczność, powiedziałam już ciszej: „Mamo, ktoś go musiał wziąć. Nie ma opcji”. Ona oparła się o blat i odpowiedziała w końcu to, co miała w oczach od początku: „Kaja, kobieta sama w takim kraju… sama się prosi o nieszczęście”.

„Jej troska miała zęby, a uśmiech był tylko przykrywką”

Wzięłam głęboki oddech, jak w pracy, kiedy ktoś krzyczy, że „on tu umiera”. Powiedziałam: „Mamo, to nie jest wojna. To jest hotel, wycieczki i morze. Mam wykupione ubezpieczenie”. Ona machnęła ręką, jakbym mówiła o parasolce.

- Ubezpieczenie ci nie da rozumu. W telewizji mówią, co się dzieje. I sama? Bez chłopa? Ja cię nie puszczę.

- Ty mnie nie puszczasz? Powtórzyłam, bo nie mogłam uwierzyć, że to naprawdę padło.

- Ja cię wychowałam, ja wiem, co jest dla ciebie dobre – odpowiedziała spokojnie, z tym swoim tonem, w którym wszystko brzmi jak oczywistość.

Poczułam, jak mi się zaciska żołądek. Nie dlatego, że się bałam Egiptu, tylko tego zdania: „ja wiem”. To było jak zakręt, na którym zawsze wracałam do roli córki, co ma być rozsądna i wdzięczna.

Zamiast kłócić się dalej, zaczęłam przeszukiwać mieszkanie. Leciałam po kolei: szafka z lekami, komoda w przedpokoju, pudełka po butach, szuflada z obrusami. Mama chodziła za mną dwa kroki z tyłu i powtarzała: „Po co ta histeria, znajdzie się”, a ja czułam, że właśnie o to chodzi, żeby się nie znalazło.

„Na pawlaczu znalazłam pudełko po bombkach, a w nim mój paszport”

W końcu weszłam na krzesło w przedpokoju i sięgnęłam do pawlacza, gdzie mama trzyma wszystkie „ważne rzeczy”. Ręce mi się trzęsły, bo pawlacz to była u mamy świętość. Od dziecka nie ruszałam go bez pytania. Zsunęłam kilka pudełek, jedno z napisem „Bombki czerwone” zachrobotało o kant.

Otworzyłam je i aż mnie zatkało, bo w środku obok bibuły i błyszczących kulek leżał mój granatowy paszport. Wciśnięty tak, jakby miał być kolejną ozdobą, którą wyciąga się raz do roku. Przez sekundę patrzyłam na niego, a potem na mamę, która stała w drzwiach z rękami splecionymi na brzuchu.

- Naprawdę? Między bombkami? – zapytałam, i to było bardziej śmieszne niż straszne, tylko śmiech nie chciał wyjść

- Żebyś ochłonęła. Żebyś się zastanowiła – odpowiedziała, jakby mówiła o odłożeniu słodyczy dziecku.

Trzymałam paszport w dłoni, jak dowód w sprawie. To nie była pomyłka, nie było „wypadł”, nie było „nie wiem”. To była decyzja, podjęta bez pytania, w moim imieniu.

„Telefon z biura podróży sprawił, że przestałam udawać miłą”

Myślałam, że to już wszystko, że skończy się na tej scenie z pawlaczem, na moim wściekłym pakowaniu od nowa. Wtedy, wieczorem, zadzwonił mój telefon, który leżał na blacie w kuchni. Wyświetliła się nazwa biura podróży, tego samego, w którym podpisywałam umowę.

- Dzień dobry, pani Kajo. Dzwonię, bo mieliśmy zapytanie o przepisanie rezerwacji na inną osobę. Chcemy potwierdzić, czy to na pewno od pani. Usłyszałam w słuchawce.

Zamarłam i odwróciłam się powoli do mamy. Ona w tym momencie zaczęła wycierać stół, jakby plama była nagle najważniejsza na świecie. W słuchawce pani z biura mówiła dalej, że ktoś pytał o kuzynkę, o dopłatę, o to, czy „da się to szybko ogarnąć”.

- To moja mama dzwoniła? – zapytałam, już bez udawania

- Tak, podała pani nazwisko i datę urodzenia, dlatego oddzwaniamy potwierdzić zgodę – odpowiedziała kobieta, a mnie aż przeszły ciarki.

Odłożyłam telefon i spojrzałam na mamę, jakbym pierwszy raz zobaczyła, do czego ona potrafi się posunąć. Nie chodziło o to, że się bała, bo bać się wolno. Chodziło o to, że poszła w świat za mnie, mówiła za mnie, próbowała przestawić moje życie na inny tor, bo jej było wygodniej spać.

„Zdjęcie walizki wysłałam dopiero spod bramki, kiedy było za późno na kłótnię”

Wieczór minął w napięciu, mimo że za oknem było lato. Spakowałam paszport do wewnętrznej kieszeni torebki i zasunęłam zamek i schowałam torebkę głęboko do walizki. Chciałam mieć pewność, że już nikt mi tego nie „zabezpieczy”. Mama kręciła się po mieszkaniu, raz wchodziła do pokoju, raz wychodziła, i w końcu powiedziała: „Ja chciałam tylko dobrze”.

- Dobrze to by było zapytać, a nie chować. Odpowiedziałam i usiadłam na łóżku, bo nogi mi zmiękły.

- To co, teraz będziesz mnie karać? – rzuciła, i w tym „karać” było jej własne dziecko z dawnych lat

- Nie. Po prostu jadę – powiedziałam, najspokojniej jak umiałam.

Rano zamówiłam taksówkę. Normalnie szkoda mi pieniędzy na takie rzeczy, ale nie chciałam z nią jechać. Nie chciałam, żeby mama mnie wiozła, bo wyobrażałam sobie to milczenie w samochodzie, te urwane zdania, to „jeszcze zdążysz zawrócić”. Kiedy kierowca zapakował walizkę do bagażnika, mama stała w drzwiach w kapciach i z rękami w kieszeniach szlafroka.

Na lotnisku, w kolejce do kontroli, miałam wrażenie, że oddycham inaczej, szerzej. Paszport w końcu leżał na tackach razem z telefonem i kluczami, i przeszedł przez skaner jak coś całkiem normalnego. Dopiero spod bramki wysłałam mamie zdjęcie walizki i krótkie: „Jestem już na lotnisku. Odezwę się, jak wyląduję”.

Nie odpisała od razu. I dobrze. Pierwszy raz od dawna cisza nie była karą, tylko ulgą. Usiadłam przy oknie, popatrzyłam na płytę lotniska i pomyślałam, że nawet jeśli będę się bała, to chcę się bać na własnych warunkach.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.