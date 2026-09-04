Kolega sprzedał ciasto koleżanki na kiermaszu. „Na etykiecie wpisał nazwisko swojej żony”

Dorota piecze sernik dla kolegi z pracy, bo on błaga o ratunek przed kiermaszem u syna

Na zdjęciu z kiermaszu widzi swoje ciasto podpisane imieniem żony kolegi

Kolega ustala cenę trzy razy wyższą i chwali się domową przedsiębiorczością

Dorota milczy w biurze, aż kolega prosi ją o przepis na szkolny konkurs

Wysyła przepis na firmową grupę i jasno wskazuje, do kogo naprawdę należy sernik

„Masz chwilę? Chodzi o kiermasz u młodego”

W naszym biurze wszystko ma swój rytm: kawa o ósmej, papierologia koło dziesiątej, a po piętnastej nerwowe domykanie tematów. Siedziałam nad umowami, kiedy Bartek stanął w drzwiach z miną człowieka, który zaraz poprosi o coś dużego, ale udaje, że to drobiazg.

Miał rozpiętą kurtkę i ściskał w ręku telefon. Powiedział półgłosem: „Słuchaj, Dorota, ty pieczesz, nie? U młodego w szkole jest jutro kiermasz. A Agnieszka… no nie zdążyła. Ma coś w pracy, potem zebranie, wiesz jak jest. Młody się napalił, że przyniesie coś domowego”.

Mam córkę w liceum, więc wiem, jak to działa. Nie chcesz, żeby twoje dziecko było tym, które zawsze przychodzi z pustymi rękami. Bartek dodał: „Głupio mi, ale może byś mnie uratowała? Ja zapłacę, tylko żeby było do jutra”.

W głowie od razu sobie policzyłam: sernik to nie jest pięć minut, ale miałam w domu twaróg i herbatniki. Powiedziałam: „Dobra. Upiekę, tylko bez fanaberii. Zwykły, waniliowy”. Bartek aż się rozpromienił, jakbym uratowała mu pół życia, a nie jeden kiermasz.

„Weź blachę, tylko mi ją oddaj” i moje kuchenne nerwy

Po pracy pojechałam prosto do domu. Córka rzuciła z przedpokoju: „Mamo, znowu coś pieczesz do kogoś?”. Powiedziałam, że to tylko przysługa, bo dziecko, szkoła i te sprawy. I żeby mi nie marudziła, tylko niech wyjmie zmywarkę.

W kuchni pachniało masłem, a ja mieszałam masę tak, żeby nie było grudek. Sernik robię porządnie nawet wtedy, gdy jest „na szybko”. Przypomniałam sobie babcię, która zawsze mówiła, że sernik nie wybacza bylejakości. Wyjęłam z szuflady mój poobijany przepis, kartkę w kratkę z plamą po kawie, i zrobiłam wszystko jak trzeba.

Wieczorem napisałam do Bartka na firmowym komunikatorze: „Upiekłam. Będzie jutro rano. Weź blachę, tylko oddaj, bo to moja ulubiona”. Odpisał błyskawicznie: „Jesteś wielka, serio. Młody będzie szczęśliwy”.

Rano wniosłam sernik do biura w torbie termicznej, ściskając ją jak coś cennego. Postawiłam na kuchennym stole przy ekspresie. Bartek podbiegł, obejrzał, nawet nie podniósł folii, tylko powiedział: „Cudownie. Daj, ja to ogarnę, żeby się nie zniszczyło”.

Zdjęcie na komunikatorze i karteczka, która zrobiła mi zimno w środku

Około południa na firmowej grupie jak zwykle leciały różne rzeczy: faktury, szkolenia, kto przyniósł coś do socjalnego. I nagle Bartek wrzucił serię zdjęć z kiermaszu. Stolik pełen wypieków, balony, dzieci w fartuszkach, uśmiechnięty syn Bartka z pudełkiem.

Powiększyłam jedno zdjęcie, bo coś mi nie pasowało. Mój sernik stał na środku, pokrojony w równe kawałki. Obok była elegancka biała karteczka, wydrukowana jak z małej kawiarni: „Sernik pani Agnieszki”.

I ta cena. Trzy razy wyższa niż to, co Bartek mruknął rano, że „ustalą, żeby było symbolicznie”. Spojrzałam na ekran, potem na swoje ręce na klawiaturze, jakby to one miały mi wyjaśnić, czy ja dobrze widzę.

W pokoju obok ktoś się śmiał, drukarka wyrzucała kartki, a ja poczułam to dziwne ciepło w uszach. Nie dlatego, że poszło drogo. Tylko dlatego, że ta karteczka zrobiła ze mnie niewidzialną w mojej własnej pracy.

W biurze udawałam spokój, a Bartek zbierał brawa

Bartek wrócił z kiermaszu i od razu zaczął opowiadać przy automacie z kawą. „Ale poszło! Wszystko zeszło w godzinę. Agnieszka to ma rękę, mówię ci, ludzie dopytywali, skąd taki sernik”. Mówił głośno, żeby wszyscy słyszeli.

Stałam z kubkiem i mieszałam kawę tak długo, aż łyżeczka zaczęła stukać o ścianki. Zamiast od razu go przycisnąć, powiedziałam tylko: „Fajnie, że się udało”. Powiedziałam to i sama usłyszałam, jakie to jest puste.

Kiedy zostaliśmy na chwilę sami, zapytałam wprost, ale cicho: „Bartek, czemu na karteczce było imię twojej żony?”. Wzruszył ramionami, jakbym pytała o byle co. „No bo wiesz… kiermasz szkolny. Lepiej wygląda. Agnieszka jest mamą. A ty… no, nie chciałem, żeby potem ktoś dopytywał, kim jest Dorota”.

Zrobiło mi się sucho w ustach. Powiedziałam: „To był mój sernik”. A on, jakby nie słyszał, jakim tonem to powiedziałam, dorzucił: „Ale przecież pomogłaś. Wyszło super, wszyscy zadowoleni. I cena musiała być, bo zbierali na wyjazd klasy”.

„Podeślesz przepis? Agnieszka ma konkurs” i wtedy mi puściły nerwy

Myślałam, że na tym się skończy, że po prostu odda blachę, ja zrobię w głowie notatkę i następnym razem odmówię. Ale dwa dni później Bartek napisał do mnie na komunikatorze, akurat gdy odbierałam telefon od kuriera.

Wiadomość brzmiała: „Hej, masz może przepis na ten sernik? Bo w klasie robią konkurs na wypiek rodziców i Agnieszka chce wystąpić z tym sernikiem. Żeby miała identyczny”. Przeczytałam to dwa razy i odłożyłam słuchawkę na biurko, jakby parzyła.

Weszłam do jego pokoju bez pukania, co mi się prawie nigdy nie zdarza. Siedział przy komputerze, przeglądał coś w Excelu. Spojrzał na mnie z uśmiechem, takim pewnym, że zaraz załatwi kolejną rzecz.

- Ty serio myślisz, że ja ci jeszcze dam przepis? Po tym podpisie?

- Dorota, nie dramatyzuj. To tylko szkoła. A Agnieszka się spina, bo te mamy tam… wiesz, jakie są.

- To nie one. To ty wpisałeś jej imię i zrobiłeś z mojego ciasta jej popis.

Przestał się uśmiechać. Poprawił monitor, jakby chciał zasłonić się pracą. „No dobra, może przesadziłem, ale przecież nie zrobiłem ci krzywdy. Nikt ci nic nie zabrał”. Wtedy pomyślałam o tej karteczce, o babci, o godzinach przy piekarniku. I o tym, jak łatwo w biurze zabiera się ludziom autorstwo, bo „to tylko pomoc”.

Wysłałam przepis wszystkim i nagle przestało być tak wygodnie

Wróciłam do swojego biurka i przez chwilę tylko patrzyłam na ekran. Miałam ochotę odpisać mu jednym ostrym zdaniem, takim, które potem krąży po korytarzu tygodniami. Zamiast tego otworzyłam firmową grupę, tę samą, gdzie wrzuca się zdjęcia z kiermaszu i życzenia urodzinowe.

Wkleiłam przepis dokładnie tak, jak mam go na starej kartce. Z dopiskiem: „Sernik z kiermaszu, o który pytaliście na zdjęciach. To przepis mojej babci i mój wypiek. Miłego pieczenia”. Zawahałam się sekundę, po czym kliknęłam wyślij.

Telefon Bartka zadzwonił prawie od razu, widziałam przez szybę, jak mu się ekran rozświetla. Nie przyszedł. Przez następne pół godziny w grupie sypnęły reakcje: ktoś napisał „Ooo, dzięki!”, ktoś inny „Super, wyglądał obłędnie”. Jedna dziewczyna z kadr dopisała: „Dorota, masz złote ręce”.

Po południu Bartek przyniósł moją blachę, umytą, owiniętą w ręcznik papierowy. Postawił ją na biurku i powiedział już dużo ciszej: „No… okej. Sorki. Nie pomyślałem”. Kiwnęłam głową, wsunęłam blachę do szafki i wróciłam do maili.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.