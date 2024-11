Ewa jest psychoterapeutką. "Żyj tak, żebyś nigdy niczego nie żałował"

Jestem bardzo szczęśliwa, zadowolona z życia. Robię to, co uwielbiam, spotykam się z ludźmi, z którymi chcę, wybieram miejsca, gdzie chcę bywać. Realizuję to swoje marzenie od lat, że to, co jest dla mnie ważne, teraz wypełnia moje życie. I tak naprawdę wypełnia go od samego rana, aż do samego zachodu słońca