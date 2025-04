Jej małżeństwo zaczęło się sypać. Wtedy matka wyjawiła jej prawdę o mężu. Takiej zdrady nie mogła wybaczyć

Jej małżeństwo zaczęło się sypać. Wtedy matka wyjawiła jej prawdę o mężu

Zdrada męża chyba zawsze jest ciosem dla kobiety. Nadszarpnięte zaufanie nie zawsze da się odbudować i w efekcie małżeństwo się rozpada. Boleśnie o tym przekonała się pewna tiktokerka, która postanowiła swoją historię opowiedzieć w mediach społecznościowych. Laci Jane ze szczegółami zdradziła, jak dowiedziała się o niewierności partnera. Okazało się, że kochanką jej męża była jej... matka. Kiedy Laci urodziła dziecko, do ich domu wprowadziła się jej mama. Ponoć wtedy zaczęły się pierwsze problemy, gdyż ta wtrącała się w każdą ich małżeńską kłótnię i broniła mężczyzny. Po jakimś czasie jej matka wyprowadziła się od nich i zamieszkała w domu nieopodal, jednak bardzo często ich odwiedzała. Atmosfera między małżonkami stawała się coraz bardziej napięta i w efekcie zdecydowali o rozstaniu. Wtedy prawda wyszła na jaw.

Mąż zdradzał ją z matką. Tak się dowiedziała o jego niewierności

Mężczyzna wyprowadził się do domu matki Laci, a ta zamieszkała z córką, by pomóc jej przy dziecku. Wtedy ta zaczęła opowiadać córce sekrety. "Zaczęła mi opowiadać o tych wszystkich sytuacjach, kiedy mnie zdradzał z różnymi kobietami. Kazała mi obiecać, że nic mu nie powiem" - wspomina Laci Jane. Kobieta postanowiła skonfrontować te wiadomości ze swoim mężem. "Moja mama twierdzi, że przez cały czas mnie zdradzałeś" - miała powiedzieć do niego Laci. "A dlaczego ci nie powie, co robiliśmy?" - brzmiała odpowiedź jej męża. Kiedy wróciła do domu, kazała matce się wyprowadzić. - Do dziś moja mama się do tego nie przyznała. Nigdy nie przeprosiła. W jej mniemaniu coś takiego nigdy się nie wydarzyło - wspomina. Od tamtego momentu minęło 14 lat. Laci Jane po tym traumatycznym przeżyciu założyła organizację non-profit budującą domy dla samotnych matek - Tiny Homes For Moms.