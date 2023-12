Odkryła, że mąż zdradza ją z jej matką. Jednak najgorsze było wciąż przed nią. "Był z siebie dumny"

Prosty test obrazkowy zdradzi, czy inni Cię lubią. Jeżeli widzisz to na obrazku to znaczy, że jesteś dobrym przyjacielem

Poznaliśmy najgorętsze fantazje erotyczne Polek. Nie do wiary, że aż ponad połowa się do tego przyznaje. Życie seksualne Polaków

Przyłapała męża, jak zdradzał ją z jej matką

Media społecznościowe w ostatnich latach stały się dla wielu osób miejscem, w którym relacjonują swoje życie - zarówno jego jasne strony, jak i te mroczne. Pewna TikTokerka zdobyła się na odwagę i opowiedziała swoją naprawdę smutną historię. Katherine jest mamą dwójką dzieci. Jakiś czas temu odkryła, że jej mąż ma romans, a "tą drugą" okazała się jej mama. Początkowo młoda kobieta nie chciała uwierzyć w sygnały, które wskazywały, że mąż zdradza ją z jej mamą. "Na Walentynki, dwa dni przed tym, jak dowiedziałam się o romansie, przyniósł do domu kwiaty dla mnie i mojej mamy" - wspomina na TikToku. "Nie chciałam zaakceptować faktu, że 2 osoby, którym ufałam najbardziej na świecie, mogłyby mnie w ten sposób zdradzić" - dodała.

Potem przyszło jeszcze gorsze. "Cała rodzina wiedziała"

Kiedy Katherine była już pewna, że mąż ma romans, opowiedziała o wszystkim swojemu ojcu. Jednak nie takiej reakcji się spodziewała. "Spodziewałam się, że będzie zszokowany, zaskoczony, zdezorientowany, zły, smutny lub coś w tym rodzaju. Ale nie był. Teraz zdaję sobie sprawę, że mój tata już o tym wie" - mówi w filmiku kobieta. Co więcej, jedna z jej sióstr wyznała, że w Boże Narodzenie, gdy weszła do kuchni, zastała jej męża i matkę w niejednoznacznej pozycji, choć ubranych. Wtedy postanowiła skonfrontować swoją wiedzę z niewiernym mężem. "Przyznał się do całej sprawy. Przyznał się do wszystkiego ze szczegółami. Opowiedział mi, jak okropną byłam żoną i mamą, i że zasługuje na kogoś lepszego. Nie miał wyrzutów sumienia. Prawdę mówiąc, wydawał się z siebie dumny. A kiedy przyznał się do romansowania z moją mamą w moim łóżku, od razu zaczął rozprawiać o tym, jak podzielimy się opieką nad dziećmi i co zrobimy z domem" - dodaje Katherine. Od tej sytuacji minęły już trzy lata, jednak w zdradzonej kobiecie te traumatyczne wspomnienia wciąż wywołują łzy.