Kamerka w aucie pokazała trasę jej męża. „Nie jeździł tam, gdzie mówił po pracy”

Marta kupuje mężowi kamerkę po stłuczce i sama zgrywa pliki na laptop

Szukając nagrania z parkingu, trafia na wieczorne trasy inne niż deklarowane nadgodziny

Kamera pokazuje boczną ulicę przy starym bloku i długie postoje bez wyjaśnienia

Na jednym nagraniu słychać syna pytającego, czy mama dalej nic nie wie

Prawda nie dotyczy romansu, tylko spotkań z przyrodnią siostrą ukrywaną przed Martą

Kamerka miała dać nam spokój po stłuczce. Zamiast tego zafundowała mi noc bez snu.

W naszym aucie zawsze był lekki chaos. Paragon w schowku, dziecięca bluza na tylnym siedzeniu, okruszki po drożdżówce, którą Kuba wciskał w drodze do szkoły. Po stłuczce na parkingu pod marketem Piotrek wrócił wściekły, bo jak to ujął, „babie się spieszyło” i odjechała.

Wtedy pracował jak wół. Magazyn, dostawy i wieczne „jeszcze tylko dokumenty”. Ja w salonie fryzjerskim też często kończyłam późno, ale przynajmniej było wiadomo, gdzie jestem. Żeby było mniej nerwów, kupiłam mu małą kamerkę do auta, przyklejaną do szyby. Z kartą pamięci i apką.

Przykleiliśmy ją razem. Piotrek docisnął ją kciukiem do szyby i rzucił: „No, teraz niech próbują”. Zrobiłam herbatę, Kuba gadał o klasówce, a ja miałam poczucie, że ogarniamy wszystko tak, jak trzeba.

Szukałam nagrania z parkingu, a znalazłam kilka wieczorów

W sobotę, kiedy Piotrek pojechał na zakupy, wyjęłam kartę z kamerki, żeby zgrać nagranie ze stłuczki. Kuchenny stół był zawalony: mój notes z zapisami klientów, ładowarka, miska z jabłkami. Otworzyłam laptop i zaczęłam klikać po folderach, tak jak przy zwykłych zdjęciach z wakacji.

Pliki miały daty i godziny. Nagranie z parkingu było, ale obok leżały pliki z całego tygodnia. Wieczory, po dwudziestej, czasem po dwudziestej pierwszej. Z ciekawości kliknęłam jeden. Przecież Piotrek mówił, że wtedy siedzi na magazynie i „dokańcza papierologię”.

Na nagraniu nie było żadnego magazynu. Tylko jazda przez pół miasta. Znałam te skrzyżowania na pamięć, bo sama tamtędy wracałam czasem z pracy. A potem auto skręciło w boczną ulicę, taką, gdzie parkuje się na wcisk, między starymi blokami z odrapanymi klatkami.

Odtworzyłam kolejne. Ta sama ulica, ten sam łuk, to samo miejsce, gdzie kamera łapała słup z naklejkami i tablicę „Uwaga, próg”. Piotrek gasił silnik i przez kilka minut słychać było tylko buczenie wentylatora. Potem cisza, jakby na coś czekał.

Usłyszałam śmiech Kuby i ścisnęło mnie w żołądku

W trzecim pliku coś się zmieniło. Najpierw było stukanie drzwi, potem przytłumione głosy, jakby z bliska. I nagle śmiech Kuby. Ten jego krótki, trochę piskliwy, kiedy na siłę próbuje brzmieć doroślej.

Zamarłam z ręką na touchpadzie. Kuba miał być tego dnia u kolegi, a Piotrek miał „zostać po pracy”. Usłyszałam Piotrka. Mówił normalnie, spokojnie, jakby opowiadał o pogodzie.

„Tato, a mama dalej nic nie wie?” zapytał Kuba. Tak po prostu. Jak pytanie, czy jutro będzie padało.

Zrobiło mi się gorąco, a jednocześnie miałam lodowate dłonie. Odruchowo ściszyłam, jakby sąsiedzi mogli to usłyszeć przez ścianę. W kuchni tykał zegar, a ja patrzyłam na małą kamerkę, którą jeszcze wczoraj mijałam wzrokiem bez myśli.

Próbowałam udawać spokój, ale on już w progu wiedział

Kiedy Piotrek wrócił, rzucił torby na podłogę trochę głośniej niż zwykle. Ja siedziałam przy laptopie. Ekran był wygaszony, ale kabel od czytnika kart dalej leżał na stole. On spojrzał na mnie i od razu miał ten swój wyraz twarzy, jak przy złej wiadomości z pracy.

Zapytałam jak gdyby nigdy nic: „Byłeś w tym tygodniu po pracy na magazynie?” Przez chwilę udawał pewność, zdjął kurtkę, położył kluczyki na blacie. „No, mówiłem ci. Jest zawalone, muszę zostać” odpowiedział, tylko nie patrzył mi w oczy.

Otworzyłam laptop i kliknęłam w ten plik. Z głośników znów poleciało: „Tato, a mama dalej nic nie wie?”. Piotrek stanął jak wryty.

- Skąd ty to masz?

- Z kamerki. Tej, którą przykleiłeś do szyby. Miałeś „papierologię”.

- Marta, to nie jest tak.

Ta boczna ulica nie prowadziła do romansu. Chodziło o dziecko.

Przez chwilę kręcił się po kuchni, jakby nie wiedział, co zrobić z rękami. Otwierał szufladę i ją zamykał, poprawiał reklamówkę z mlekiem, które i tak się nie przewróciło. Ja tylko patrzyłam, jak unika mojego wzroku, jakby w tej podłodze była odpowiedź.

W końcu usiadł ciężko na krześle. „To nie jest żadna kobieta z pracy” powiedział od razu. I dopiero wtedy dotarło do mnie, że nawet nie zdążyłam zapytać, czy to romans. Miałam w głowie tylko jedno: dlaczego Kuba tam był i dlaczego pytał, czy ja coś wiem.

Piotrek mówił urywkami, jakby każde zdanie kosztowało go wysiłek. Że zanim mnie poznał, miał krótką relację, że urodziła się dziewczynka. Że matka dziecka wyjechała, potem wróciła, a on przez lata „jakoś to ogarniał” i wysyłał pieniądze, żeby mieć spokój.

„Ona ma na imię Lena” powiedział cicho. „Jest twojego… znaczy, ma dwanaście lat. Prawie tyle co Kuba”. Jak to powiedział, poczułam w ustach ten metaliczny smak ze stresu.

Nie skasowałam nagrania. Posadziłam ich przy laptopie i kazałam mówić

Kuba wrócił po południu. W skarpetkach ślizgał się po panelach i od razu zapytał, czy zrobię mu naleśniki. Piotrek stał w progu kuchni spięty, jakby nagle był obcym facetem w naszym mieszkaniu. Ja zamknęłam laptop, ale nie schowałam go do szafki.

Nie chciałam robić awantury. Nie miałam na to siły, w gardle czułam tylko suchość. Postawiłam laptop na stole, podłączyłam go do ładowarki i powiedziałam do Piotrka: „Siadasz i mówisz mu od początku. To jest jego życie, nie twoja tajemnica”.

- Mamo, o co chodzi?

- Kuba, tata ma ci coś powiedzieć. I ja też muszę to usłyszeć.

- Synku… mam jeszcze jedno dziecko. Twoją siostrę. I ostatnio się spotykaliśmy.

Kuba przestał się wiercić. Patrzył raz na mnie, raz na ojca, jakby sprawdzał, czy to żart. Nie skasowałam nagrania i nie udawałam, że nic się nie stało. To nie była już tylko sprawa między mną a Piotrkiem.

Wieczorem w kuchni czuć było zimną herbatę i masło, które zdążyło zastygnąć na patelni. Piotrek mówił dalej, ostrożnie, czasem zacinając się, a Kuba dopytywał o najprostsze rzeczy: czy Lena lubi piłkę, czy ma psa, czy jest do niego podobna. Słuchałam i miałam wrażenie, że moje małżeństwo nagle jest o czymś zupełnie innym, niż myślałam. Ale pierwszy raz od dawna nie słyszałam tego jego „po pracy zostaję”.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.