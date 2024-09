Maybelline NY Music Stories 2024: Najgorętszy festiwal na koniec lata!

W tym roku, kontynuując tradycję energetycznych brzmień rapowych, organizatorzy postanowili wzbogacić line-up o dawkę popu i innych gatunków, trafiając w gusta jeszcze szerszej publiczności.

Muzyczne Gwiazdy Wieczoru

Tegoroczna edycja, tak jak dwie poprzednie zgromadziła na scenie najgorętsze muzyczne nazwiska, które porwały publiczność swoimi występami:

Wersow – ikona internetu i influencerka, która otworzyła wydarzenie energetycznym show. Towarzyszyli jej gościnnie Friz – jej narzeczony i równie słynny twórca internetowy oraz Tribbs – jeden z najpopularniejszych polskich producentów muzycznych.

Nita – młoda, utalentowana wokalistka, która zachwyciła publiczność swoim niesamowitym głosem.

Jan-Rapowanie – raper, który zaskoczył tłum swoim wyjątkowym stylem, dostarczając emocji na najwyższym poziomie.

Sobel – artysta, który zrobił prawdziwy spektakl na scenie, zachwycając widzów swoim różnorodnym repertuarem, prezentując utwory ze swojej najnowszej płyty pt. „W związku z muzyką”, jak i swoje największe hity.

Young Leosia i Bambi – duet PG$ (Pretty Girls $wag), który zjednoczył siły, aby dostarczyć publiczności niezapomniane wrażenia muzyczne. Ich wspólny projekt, EP „PG$”, zyskał ogromne uznanie, a hit „BFF” zdobył serca fanów.

Strefa Piękna i Makijażu

Nie tylko muzyka była gwiazdą wieczoru! Maybelline NY Music Stories to również raj dla miłośników makijażu. Uczestnicy mieli okazję skorzystać z interaktywnych stref, gdzie eksperci dzielili się najnowszymi trendami i technikami makijażowymi. Każdy mógł stworzyć swój wymarzony festiwalowy look, korzystając z produktów Maybelline New York, takich jak rozświetlający róż w płynie Sunkisser czy kultowy tusz do rzęs Sky High w kolorowych odcieniach. Na terenie festiwalu można było zdobyć darmowe produkty marki, jak i np. stworzyć spersonalizowaną kosmetyczkę, nagrać video w budce 360 stopni, jak i skorzystać z wielu innych makijażowych atrakcji i instaspotów. Partnerem wydarzenia była największa sieć drogerii w Polsce – Rossmann, który na terenie festiwalu miał również swoją specjalną strefę.

Podsumowanie

Maybelline NY Music Stories 2024 to nie tylko wydarzenie, ale prawdziwe święto piękna i muzyki w nowojorskim stylu, które łączy pokolenia i inspiruje do wyrażania siebie. Maybelline New York, jako marka, która nieustannie dąży do innowacji, po raz kolejny udowodniła, że makijaż i muzyka mogą tworzyć niezapomniane doświadczenia. Z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje tego wyjątkowego wydarzenia, które z pewnością przyciągną jeszcze większą rzeszę fanów. Śledźcie nas, aby być na bieżąco z nowościami i inspiracjami ze świata beauty!

i Autor: Szaban Produkcja Maybelline NY Music Stories

