Mąż zdradził ją z jej przyjaciółką i zostawił. Wpadła w koszmarne długi. Teraz wygrała na loterii ponad milion złotych

Mąż zostawił ją dla jej przyjaciółki. Omal nie straciła wszystkiego

Kobieta mieszkająca w mieście Barranquilla w północnej Kolumbii nie sądziła, że los się do niej uśmiechnie. Kiedy ponad rok temu mąż ją zostawił i odszedł do przyjaciółki, jej świat legł w gruzach. Po rozwodzie, pracująca jako krawcowa kobieta, wpadła w spore długi. Ledwo wiązała koniec z końcem. Przez problemy finansowe jej córka musiała przerwać studia, gdyż matka nie była w stanie opłacać czesnego. Kobieta miała także problemy ze spłacaniem domu i na początku tego roku omal go nie straciła. Nagle los Kolumbijki się odwrócił. Stało się to wtedy, gdy porzucona kobieta zdecydowała się na ostatnią deskę ratunku i jak podaje portal mirror.co.uk, 17 stycznia wykupiła dwa losy na loterii Supergiros. Wtedy wydarzyło się coś, czego ona sama się nie spodziewała. Okazało się, że zgarnęła podwójną nagrodę i wygrała 1,568 miliarda kolumbijskich pesos, co w przeliczeniu na polską walutę daje 1,5 miliona złotych.

Wygrała na loterii 1,5 miliona złotych

Choć kobieta pragnie zachować anonimowość, kolumbijskim mediom udało się z nią skontaktować. Kobieta przyznała, że kiedy rano dowiedziała się o swojej wygranej, była w szoku. Nie mogła uwierzyć w swoje szczęście, ponieważ nagroda trafiła się w idealnym momencie. Za kilka dni miała odbyć się licytacja jej domu. Dzięki pieniądzom spłaciła długi. Okazało się też, że pierwszą osobą, która odezwała się do niej po wygranej w loterii był jej były mąż.