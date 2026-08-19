"Na parapetówce znajomi ocenili moje mieszkanie w skali od jednego do dziesięciu"

„Klucze przy chipsach i to uczucie, że wreszcie mam swoje”

Przez cały dzień krzątałam się między kuchnią a salonem, który jest jednocześnie jadalnią i moim biurem. Mieszkanie jest małe, ale moje. Dwa pokoje, stara kuchnia po poprzednich właścicielach i balkon z widokiem na parking i rząd identycznych aut.

Na blacie stały plastikowe kubki, bo nie miałam jeszcze kompletu szkła, a i tak bałam się, że ktoś coś strąci. Zrobiłam deskę z serami, sałatkę w dużej misce i wstawiłam do lodówki dwa wina. Były z promocji, ale przynajmniej wyglądały na takie, które da się postawić na stole bez wstydu. W kącie leżała torba z pieczywem, a ja co chwilę sprawdzałam telefon, czy ktoś już nie pisze, że jest pod klatką.

Położyłam klucze przy misce z chipsami. Te prawdziwe, bez pośredników i umów na czas określony. Tak trochę dla żartu, a trochę jak talizman. Miałam ochotę co chwilę na nie zerkać, jakby miały się rozpłynąć.

„Przyszli z winem, ale gadali tak, jakby przyszli na inspekcję”

Pierwsi pojawili się Marta i Bartek, potem Kasia, a na końcu Paweł z Olą. Byli uśmiechnięci, głośni, z butelkami w dłoniach, jak na każdej domówce, na której bywaliśmy wcześniej. Ściągnęli buty w przedpokoju i od razu poszli oglądać mieszkanie, jakby chcieli sprawdzić, czy metraż zgadza się z ogłoszeniem.

„Ale tu przytulnie!” powiedziała Marta i przeciągnęła „przytulnie” tak, że od razu wiedziałam, o co jej chodzi. Bartek zajrzał do kuchni i mruknął: „O, klasyka. Te kafelki pamiętam z dzieciństwa.” Zaśmiał się, jakby to była wspólna nostalgia, a ja nie byłam pewna, czy to jeszcze żart, czy już przytyk.

Paweł od razu wyszedł na balkon i spojrzał w dół. „Widok premium, parking w roli głównej” rzucił, a Ola parsknęła śmiechem, opierając się o framugę. Uśmiechnęłam się tym swoim uśmiechem z pracy, takim „nie dam się wciągnąć”.

„Najpierw były docinki, a potem padło: skala od jednego do dziesięciu”

Usiedliśmy w salonie i udawałam, że wszystko jest na luzie. Opowiadałam o tym, jak długo szukałam mieszkania i ile oglądałam „perełek”, które na zdjęciach miały jasne ściany, a w rzeczywistości pachniały wilgocią. Chciałam, żeby zrozumieli, że to dla mnie ważne, ale też nie chciałam robić z tego przemowy.

Paweł sięgnął po chipsy, a jego wzrok padł na klucze. „No dobra, Anka, skoro już są klucze jak z reklamy kredytu, to zróbmy ocenę” powiedział i uniósł palec, jakby odkrył coś genialnego. „W skali od jednego do dziesięciu. Za metraż, kuchnię, widok i ogólnie klimat.”

Zaśmiali się wszyscy, nawet Kasia, która zwykle miała więcej taktu. Ja też się uśmiechnęłam, bo tak się robi, kiedy nie chcesz wyjść na sztywniarę we własnym mieszkaniu. Tylko że w środku coś mi się spięło. Nagle poczułam się jak w pracy, jakbym miała za chwilę usłyszeć, czy „się nadaję”.

„Nagle moje mieszkanie stało się pretekstem do żartów o statusie”

„Za kuchnię to jest... sześć. Ale jak wymienisz fronty, to dobijesz do ośmiu” rzuciła Ola, jakby mówiła o cudzej inwestycji. Bartek dorzucił: „Metraż? No wiesz, da się żyć. Ale na imprezy to tak na styk.” Poleciało: „siedem za lokalizację, minus za widok”, potem: „przynajmniej będzie blisko do Biedry”.

Wstałam dolać wina, bo musiałam coś zrobić z rękami. W kuchni było ciasno, dwie osoby i już trzeba było się mijać bokiem. Marta weszła za mną i powiedziała ciszej: „Nie bierz tego tak do siebie. Wiesz, Paweł lubi takie zabawy.”

„Ale to jest moje mieszkanie” powiedziałam i od razu usłyszałam, jak słabo to brzmi. Marta wzruszyła ramionami, jakby to nie była wielka różnica między moim a czyimś. Wróciłyśmy do salonu, a Paweł już wyciągał telefon, jakby chciał zapisywać wyniki.

- Dobra, Ania, serio. Ja daję osiem. Bo wiesz, masz swoje, a to się liczy, ale ten parking...

- Paweł, nie musisz tego liczyć.

- No co ty, to dla beki. Nie spinaj się.

„Przy zlewie usłyszałam, kto tu naprawdę udaje”

W pewnym momencie Kasia z Bartkiem poszli do kuchni po otwieracz i zostawili uchylone drzwi. Ja akurat stałam przy zlewie, myjąc szybko talerzyki, bo nie chciałam, żeby piętrzył się stos. Słyszałam ich z przedpokoju. Mówili półgłosem, ale w takim mieszkaniu półgłos i tak słychać jak normalną rozmowę.

„Stary, ona się serio spina” powiedział Bartek. „A Paweł jak zwykle musi zrobić show.” Kasia prychnęła: „Bo on myśli, że jest nie wiadomo kim. A sam? Przecież wynajmuje od rodziców i jeszcze opowiada, że inwestuje w nieruchomości.”

Stanęłam z mokrym talerzykiem w dłoniach i przez chwilę nie mogłam się ruszyć. Przypomniałam sobie, jak niedawno na kawie rzucał, że „rynek najmu to przejściowe rozwiązanie dla ludzi bez planu”. Jak opowiadał o swoich „przeprowadzkach”, które brzmiały jak świadome decyzje, a nie jak to, że ma taniej, bo mama z tatą.

Nie chodziło nawet o to, że ktoś wynajmuje. Ja też wynajmowałam latami, dopóki nie uzbierałam na wkład własny, licząc każdą większą kwotę jak oddechy. I wtedy mnie uderzyło, jak łatwo robią ranking z mojego życia, kiedy sami boją się, że ktoś zajrzy pod ich ładne opowieści.

„Ucięłam ten ranking i powiedziałam, że to ma być mój dom”

Wróciłam do salonu i zobaczyłam, że klucze dalej leżą przy chipsach, a Paweł kręci nimi w palcach, jakby to była zabawka. Coś mi w tym obrazie przeszkodziło bardziej niż te wszystkie komentarze o kuchni. Podeszłam, zabrałam mu klucze z ręki i schowałam do kieszeni dżinsów.

- Dobra, kończymy tę zabawę.

- Ojej, Ania, serio? To był żart.

- Może dla ciebie. Dla mnie to jest mój dom, nie wasz ranking.

Zapadła cisza, taka nieprzyjemna, w której słychać tylko lodówkę. Bartek odłożył kubek, a Ola popatrzyła na Pawła, jakby czekała, co powie. Paweł się uśmiechnął krzywo, chciał coś odbić, ale chyba pierwszy raz zabrakło mu riposty.

Nie wyrzuciłam ich za drzwi, nie zrobiłam dramatu, bo nie miałam na to siły. Powiedziałam tylko, że jeśli chcą zostać, to normalnie. Bez ocen i bez docinków. Marta zmieniła temat na pracę, Kasia zaczęła opowiadać o urlopie, a Paweł zrobił się nagle bardzo zajęty telefonem.

Kiedy po północy zamknęłam za nimi drzwi, mieszkanie było ciche, a na stole zostały okruszki i dwa niedopite kubki. Stanęłam na balkonie i spojrzałam na parking, na te rzędy świateł, które wcześniej miały być powodem do żartów. W kieszeni czułam chłód kluczy i pomyślałam, że tu nie ma o czym dyskutować. To ma być mój dom. Bez punktów i bez publiczności.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.