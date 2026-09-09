Ojciec zamówił nagrobek za pieniądze córki. „Powiedział, że chce mieć jedną rzecz pewną”

Pożyczam ojcu pieniądze na zęby, bo wierzę, że naprawdę jest pilnie.

U ojca na stole znajduję wizytówkę kamieniarza i projekt nagrobka z wpisaną zaliczką.

Ojciec mówi, że zęby mogą poczekać, a grób trzeba ogarnąć, zanim my z bratem zaczniemy się kłócić.

Na rysunku jest też imię mamy, chociaż latami nie chciał nawet pojechać na jej grób.

Decyduję, że dentystkę opłacam już bezpośrednio, a nagrobek ojciec musi finansować sam.

„Dałam mu pieniądze na dentystę, bo nie dawał rady z bólu”

Mam 47 lat i pracuję w banku. Czasem mam wrażenie, że liczby widzę szybciej niż ludzi. Po rozwodzie nauczyłam się trzymać wszystko w ryzach: raty, zakupy, kalendarz mojej córki. I jeszcze własną głowę. Dlatego kiedy ojciec zadzwonił wieczorem i mówił, że „już nie da rady”, od razu usiadłam przy stole z telefonem i zaczęłam liczyć.

Nie prosił o wiele rzeczy odkąd mama zmarła, przynajmniej tak sobie to tłumaczyłam. Tym razem brzmiał inaczej, ciszej, jakby wstydził się, że w ogóle musi mówić o zębach. „Aga, ja nie śpię. Jak coś zimnego dotknie, to mi aż do ucha idzie” powiedział. I dodał, że termin ma dopiero za tydzień, ale zaliczka potrzebna jest od razu.

Zrobiłam przelew na kilka tysięcy, bez pytań. Nawet dopisałam w tytule „na dentystę”, tak odruchowo, jakbym mogła tym zabezpieczyć sytuację. Po wszystkim długo patrzyłam na potwierdzenie przelewu, jakby to miał być paragon na święty spokój.

„Na kuchennym stole leżała wizytówka kamieniarza”

Po około dwóch tygodniach pojechałam do niego po pracy. Wzięłam jogurty, wędlinę, pomidory i ten jego ulubiony chleb z kminkiem, bo zawsze narzeka, że w sklepie na dole jest „trocina”. W głowie układałam sobie, o co zapytać: czy był u dentystki, czy boli mniej, czy trzeba go zapisać na kolejną wizytę.

W mieszkaniu pachniało smażoną cebulą, a w radiu leciały wiadomości, jak zwykle za głośno. Ojciec siedział w kuchni w koszulce z rozciągniętym dekoltem. Mieszał herbatę i patrzył gdzieś obok mnie. Na stole, obok solniczki i pilota, leżała wizytówka. Kremowa, gruba, widać było, że nie z byle jakiej firmy.

Podniosłam ją odruchowo i przeczytałam: zakład kamieniarski, adres „za cmentarzem”. Obok, pod serwetką, wystawał róg kartki w kratkę, jak z zeszytu szkolnego. Ojciec spojrzał na moją dłoń i od razu przestał mieszać.

„Rozłożyłam papier w kratkę i zobaczyłam swoje pieniądze w kamieniu”

Sama nie wiem czemu, ale odsunęłam serwetkę. Kartka była pogięta, poplamiona herbatą, a na niej ołówkiem narysowany prostokąt płyty, literki, ozdobny krzyżyk w rogu. Na górze było nazwisko ojca, dokładnie jak w dowodzie. Z boku dopisek długopisem: „zaliczka 3000, wpłacono”.

Serce zaczęło mi walić jak wtedy, kiedy w banku ktoś robi awanturę przy okienku, a reszta udaje, że nie słyszy. Oparłam dłonie o stół, jakbym musiała się czegoś trzymać. Ojciec milczał tak, jakby czekał, aż sama sobie to poukładam.

- To ma być żart? - zapytałam. Mój głos zabrzmiał obco, jakoś za wysoko.

- Nie, Aga. Co mam udawać, że mnie nie będzie? - odpowiedział i wzruszył ramionami.

„Powiedział, że zęby mogą poczekać, a grób trzeba ogarnąć”

- Przecież to miało być na dentystę - powiedziałam ciszej. Nagle zrobiło mi się głupio z tą moją złością.

- Zęby jakoś wytrzymają. Ja to już swoje przeżyłem. Ale tam trzeba zrobić porządek. Żeby potem nie było, że ty z bratem się żrecie o miejsce - rzucił, jakby mówił o wymianie opon.

Zrobiło mi się sucho w ustach. Mój brat mieszka w Anglii, przylatuje rzadko i zawsze ma do ojca pretensje, że „nic nie ogarnia”. Ojciec najwyraźniej od dawna wyobrażał sobie, że kiedyś pokłócimy się o ten kawałek miejsca. Jakby to było pewniejsze niż to, że teraz naprawdę musi leczyć zęby.

Patrzył na mnie twardo, ale w tym spojrzeniu była też prośba, tylko ukryta pod uporem. Zauważyłam, że ma lekko napuchnięty policzek, jakby próbował to ukryć. A jednocześnie mówił o kamieniu z taką ulgą, jakby wreszcie coś miał pod kontrolą.

„Na projekcie dopisał też mamę, chociaż latami nie chciał jeździć na cmentarz”

Dopiero wtedy spojrzałam niżej. Pod nazwiskiem ojca, mniejszymi literami, było dopisane imię i nazwisko mamy. Długopis przebił papier w kratkę, jakby pisał to zbyt mocno albo w nerwach.

Zamarłam, bo ojciec przez lata nie chciał nawet słyszeć o cmentarzu. Kiedy prosiłam, żeby zapalił mamie znicz, mówił, że „nie będzie się rozklejał” i że „to nie dla niego”. A teraz nagle planował wspólną płytę. Wszystko rozpisane, wycenione, nawet z tym ozdobnym krzyżykiem w rogu.

- Ty wpisałeś mamę? - spytałam. Złość mieszała mi się z czymś innym, miękkim i niechcianym.

- A co, mam leżeć gdzie indziej? To była twoja matka. Trzeba to zamknąć, Aga - powiedział. I pierwszy raz tego dnia spojrzał mi prosto w oczy.

„Dentystkę ogarnęłam sama, a nagrobek zostawiłam jemu”

Nie zrobiłam mu awantury. Siedziałam chwilę i słuchałam, jak radio gada o korkach, jakby świat był normalny. Potem wzięłam kartkę w kratkę, złożyłam ją na pół i odłożyłam z powrotem, dokładnie pod serwetkę, tak jak leżała.

Wieczorem, kiedy wróciłam do siebie, zadzwoniłam do dentystki, do której chodzę od lat. Opisałam sytuację krótko, jak w pracy. Że chodzi o starszego pana, że jest obrzęk i że potrzebuję terminu jak najszybciej. Nazajutrz wysłałam przelew nie ojcu, tylko bezpośrednio do gabinetu, za pierwszą wizytę i zdjęcie.

Tego samego dnia po południu pojechałam do niego z potwierdzeniem na telefonie. Ojciec próbował żartować, że „u niego w domu to same papiery”. Ale ręce mu drżały, kiedy podpisywał zgodę na leczenie, którą mu wydrukowałam. W kuchni stały już te same kubki, ten sam cukier w słoiku, tylko kartki w kratkę nie było na wierzchu.

- Pierwszą wizytę masz opłaconą. Kolejne też mogę ogarnąć, ale tylko tak, przez gabinet. A zaliczki na nagrobek ustalaj już ze swoim portfelem - powiedziałam spokojnie, patrząc na jego dłonie, nie na twarz.

- No i widzisz, zawsze musisz mieć kontrolę, bankierka - mruknął. Tylko że tym razem było w tym mniej zadziorności niż zwykle.

Nie odpowiedziałam. Zamiast tego podałam mu torbę z zakupami i poprosiłam, żeby usiadł, bo zaraz przyjedzie taksówka do dentystki. Kiedy wreszcie się uśmiechnął, krzywo, przez bolący policzek, pomyślałam tylko jedno. Nagrobek może poczekać, ale ja nie chcę już być jego skarbonką na strach.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.