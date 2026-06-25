"On jest mój, nie pozwolę, by mi go zabrała". Po latach w liście matki znalazłem powód rozpadu mojego związku

Zawsze myślałem, że z matką łączy mnie wyjątkowa więź. Byliśmy jak papużki nierozłączki, najlepsi kumple. Kiedy odszedł od nas ojciec, zostaliśmy tylko we dwoje. Miałem wtedy osiem lat i z dnia na dzień stałem się „mężczyzną jej życia”. Była dla mnie wszystkim, całym światem, który nagle stanął na głowie. Dbała, wspierała, zawsze wiedziała, co powiedzieć. Czasem serio myślałem, że czyta mi w myślach. Dzisiaj, po ponad dwudziestu latach, wiem, że to nie była żadna magia. Znała po prostu scenariusz, który sama dla mnie napisała.

Wszystko zawaliło się w zeszły wtorek. Babcia zmarła pół roku temu i w końcu zebraliśmy się z matką, żeby posprzątać strych w jej domu. Ten zapach kurzu i naftaliny od razu przeniósł mnie w czasie. Przerzucałem jakieś stare lampy, płaszcze i nagle natknąłem się na kartonowe pudło przewiązane sznurkiem. W środku były setki listów, równo poukładane, pisane jej znajomym, pochyłym charakterem pisma. Pisała je do swojej siostry, mojej ciotki, która od lat mieszka w Kanadzie.

"On jest mój, Aniu. I nie pozwolę, żeby jakaś dziewucha z farbą na palcach mi go zabrała"

Usiadłem na jakiejś starej skrzyni i zacząłem czytać. Na początku się uśmiechałem, bo pisała o moich pierwszych zębach, o rozbitym kolanie, o szkolnych akademiach. Ciepło mi się na sercu zrobiło. Ale potem trafiłem na plik listów z czasów liceum. To wtedy w moim życiu pojawiła się Ewa. Moja pierwsza, wielka miłość. Ewa była artystką, wiecznie miała dłonie umazane farbą i pachniała trochę terpentyną. Pokazała mi zupełnie inny świat, taki, w którym nie liczyły się oceny i to, „co ludzie powiedzą”. Chcieliśmy razem zwiać na studia do innego miasta. Wynająć jakąś kawalerkę i żyć po swojemu. Kochałem ją na zabój.

Pamiętam, jak matka na nią patrzyła. Niby się uśmiechała, ale miała takie zimne oczy. Ciągle coś mamrotała pod nosem. Że Ewa ma „za dużo w głowie”, że „tacy artyści nie nadają się do normalnego życia”, że „zobaczysz, jeszcze cię skrzywdzi”. Zlewałem to. Myślałem, że to takie typowe gadanie matki, która boi się, że jej jedynak zaraz wyfrunie z gniazda. Nie wiedziałem, że to nie był strach. To była czysta zawiść.

Trzymałem w ręku pożółkły list. Data: 15 maja 1999. Ręce zaczęły mi drżeć, kiedy czytałem, co matka pisała do siostry: „Aniu, ja już nie mogę na to patrzeć. Całymi dniami siedzi z tą Ewą, mażą jakieś bohomazy, śmieją się, planują. Słucha jej jak wyroczni. Zapomniał o mnie. Wracam do pustego domu, a on nawet nie spyta, jak mi minął dzień. On jest mój, Aniu. I nie pozwolę, żeby jakaś dziewucha z farbą na palcach mi go zabrała. Muszę coś z tym zrobić, zanim będzie za późno. Mam już nawet pewien plan.”

"Zadzwoniłam do tego jego szefa, zmieniłam głos i powiedziałam, że jego pracownik wynosi z zaplecza filmy do aparatu"

Zrobiło mi się zimno. Przerzucałem kolejne kartki, szukając dalszego ciągu. Znalazłem. Kilka listów dalej, z czerwca tego samego roku, matka z dumą pisała do ciotki o swoim sukcesie. Pamiętam ten dzień jak dziś. Pracowałem wtedy w małym zakładzie fotograficznym, żeby odłożyć na wakacyjny wyjazd z Ewą. Szef, pan Adam, spoko gość, starszy, porządny. Któregoś dnia wezwał mnie na zaplecze i powiedział, że musi mnie zwolnić. Dostał cynk, że go okradam. Byłem w szoku. Próbowałem się tłumaczyć, ale tylko pokręcił głową. Powiedział, że jest mu przykro, ale nie będzie ryzykował.

Wróciłem do domu załamany. Czułem się upokorzony i oszukany. Matka mnie wtedy przytuliła i powiedziała: „Widzisz, synku? Taki jest ten świat. Ludzie są zawistni”. A potem dodała coś, co zapamiętałem na zawsze. „Może to i lepiej. Ta praca odciągała cię tylko od nauki. A Ewa? Prawdziwa dziewczyna by cię wspierała, a nie namawiała do głupot”.

A teraz czytałem prawdę. Czarno na białym, jej pismem. „Udało się, Aniu! Zadzwoniłam do tego jego szefa, zmieniłam głos i nagadałam mu, że jego pracownik wynosi z zaplecza filmy i odczynniki. Stary głupek uwierzył. Mój Adamek wrócił zapłakany, a ja go pocieszałam. Powiedziałam mu, że ta cała Ewa ma na niego zły wpływ. Zasiałam ziarenko niepewności, zobaczymy, co z niego wyrośnie. Zobaczysz, jeszcze mi podziękuje”.

Zrobiło mi się niedobrze. To nie była żadna troska. To była zimna, wykalkulowana intryga. Nie dość, że zniszczyła moje zaufanie do ludzi, to jeszcze wbiła szpilę między mnie a Ewę. I miała rację – to ziarenko niepewności wykiełkowało. Stałem się podejrzliwy i zgorzkniały. Zaczęliśmy się kłócić o głupoty. Ja byłem wkurzony przez brak kasy, ona nie rozumiała, co się ze mną stało. Kilka miesięcy później zerwaliśmy. Powiedziała, że zżera mnie gorycz. Nie miała pojęcia, że tę gorycz zafundowała mi własna matka.

"Co ja mam teraz zrobić? Iść do niej i rzucić jej te listy w twarz?"

Siedzę teraz u siebie w mieszkaniu. Listy leżą rozwalone na stole w kuchni. Patrzę na nie i czuję tylko wściekłość i bezsilność. Całe życie myślałem, że mam w niej wsparcie, a ona, moja „najlepsza kumpela”, zafundowała mi największą życiową porażkę. Zastanawiam się, ile jeszcze było takich akcji. Czy każda moja następna dziewczyna odchodziła, bo matka maczała w tym palce? Może za każdym razem, gdy myślałem, że to ze mną albo z nią jest coś nie tak, ona po cichu pociągała za sznurki, żeby mieć pewność, że nigdy nie będę szczęśliwy z nikim innym?

Przed chwilą dzwoniła. Ten sam ciepły, troskliwy głos co zawsze. Pyta, czy wpadnę w niedzielę na rosół.

– "Coś się stało, synku? Masz jakiś dziwny głos" – zapytała.

– "Nie, mamo. Wszystko w porządku. Jestem po prostu zmęczony" – skłamałem.

I co ja mam teraz zrobić? Iść do niej i rzucić jej te listy w twarz? Zrobić awanturę i zniszczyć to, co nam zostało? Tylko co właściwie zostało? Jedno wielkie kłamstwo ciągnięte przez dwadzieścia lat. Z drugiej strony, jest już starszą kobietą, ma tylko mnie. Może chciała dobrze, na swój chory, pokręcony sposób? Może tak bardzo bała się samotności, że wolała zniszczyć moje szczęście, byle tylko zatrzymać mnie przy sobie?

Nie wiem. Wiem tylko tyle, że jak patrzę na te pożółkłe kartki, to czuję, jakbym jednocześnie stracił matkę i dowiedział się, dlaczego rozpadł się najważniejszy związek w moim życiu. Straciłem jedyną osobę, o której myślałem, że kocha mnie bezwarunkowo.

Adam, 35 lat

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.