Otwarci na nowości eksperymentatorzy czy skryci tradycjonaliści - jacy Polacy są w łóżku?

Z badania przeprowadzonego przez markę SKYN we współpracy z SW Research wyłania się obraz Polaków jako osób otwartych na nowości, które chętnie eksperymentują - tak postrzega siebie aż ponad ⅓ badanych (37 proc.). Jak pokazują wyniki badania, Polacy coraz odważniej i bez skrępowania rozmawiają o swoich potrzebach, nawet jeżeli potem wybierają raczej standardowy stosunek (11 proc.). 1 na 10 Polaków twierdzi, że posiada bujną wyobraźnię, ale postrzega siebie jako osobę skrytą, której trudniej przychodzi mówienie wprost o swoich potrzebach, a 6 proc. badanych uważa siebie za osoby konserwatywne.

„Polki i Polacy coraz częściej dostrzegają wartość z wychodzenia poza własne strefy komfortu - pokonują wstyd. Już nie są postrzegani i sami siebie nie postrzegają jako naród, który się boi eksperymentów. Większość z nas też coraz aktywniej sięga po wiedzę dotyczącą intymności. To co ważne, to zwracanie uwagi na własne granice i bezpieczeństwo. Uczymy się lepszej komunikacji i dbania o siebie i własne potrzeby, a jak pokazują dane z badania, pragnieniem większości z nas jest chęć widzenia przyjemności,” – mówi dr Agata Loewe-Kurilla, terapeutka seksualna i założycielka Instytutu Pozytywnej Seksualności.

Co robią Polacy, aby wznieść się na wyższy poziom przyjemności?

Polacy mają wyobraźnię i widać, że coraz chętniej i odważniej sięgają po rozwiązania, które pozwolą im podnieść temperaturę w sypialni. Jak to robimy? Prowadzimy otwarte rozmowy z drugą stroną o swoich potrzebach przed stosunkiem (35 proc.), zakładamy zmysłową bieliznę (34 proc.), stosujemy masaż i różnego rodzaju olejki eteryczne (31 proc.). Jesteśmy również otwarci na nowe miejsca, w których można się zabawić (30 proc.) oraz na wprowadzenie do sypialni różnego rodzaju gadżetów (29 proc.).

Liczą się dla nas doznania w i jakość, dlatego najbardziej ekscytuje nas gra wstępna i ten przyjemny moment oczekiwania - tak twierdzi ponad połowa Polaków, bo aż 58 proc. badanych. Gdy mowa o gestach i zachowaniach, które ekscytują nas w łóżku, to zdecydowanie najbardziej doceniamy pełne zaangażowanie drugiej strony (57 proc.), możliwość czucia skóry partnerki lub partnera bez żadnej bariery - tzw. efekt skóra do skóry (46 proc.) oraz obserwowanie oczu i tego jak zmienia się spojrzenie w trakcie stosunku - ten aspekt jest niezwykle ekscytujący dla 32 proc. badanych.

Niespotykane doznania, a prezerwatywy

28 proc. Polaków biorących udział w badaniu stwierdziło, że zawsze kocha sie bez prezerwatyw; przynajmniej od czasu do czasu robi to 47 proc. respondentów. Co jednak myślimy o seksie w prezerwatywie i czy sądzimy, że pozwala na pełnię doznań? Jak pokazuje badanie, 28 proc. badanych zgadza się, że prezerwatywa blokuje doznania i sprawia, że „nic nie czujesz”,.

„Jak pokazuje badanie, spora część Polaków wciąż ma w sobie negatywne przekonania na temat prezerwatyw. Tymczasem używane prawidłowo prezerwatywy zwiększają zarówno bezpieczeństwo, jak i przyjemność z doznań seksualnych. Dziś na rynku dostępne są prezerwatywy odpowiadające na potrzeby konsumentów, w tym także tych, którzy obawiają się utraty doznań – niemal niewyczuwalne, ultracienkie opcje, takie jak SKYN Supreme Feel mogą zapewnić uczucie bardziej „skóry do skóry” i przenieść seks na nowy poziom, nie blokując doznań. Warto też podkreślić, że komunikacja z partnerem lub partnerką na temat preferencji i odkrywanie różnych rodzajów prezerwatyw może wręcz sprawić, że ich stosowanie stanie się integralną częścią satysfakcjonującego doświadczenia seksualnego. Prezerwatywy mogą zwiększyć intymność, zmniejszając niepokój związany z nieplanowaną ciążą i infekcjami przenoszonymi drogą płciową, jednocześnie nie obniżając satysfakcji ze stosunku i pozwalając partnerom skupić się bardziej na swojej interakcji i przyjemności.” - dodaje dr Agata Loewe-Kurilla.

