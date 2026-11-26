Beata po ośmiu latach pracy pożycza szefowej 500 zł bez potwierdzenia

Mirka obiecuje oddać pieniądze w dniu wypłaty, bo musi zapłacić hurtowni za kwiaty

Zamiast pieniędzy Beata dostaje wypowiedzenie z powodu redukcji etatu

Szefowa zaprzecza pożyczce i pyta, czy pracownica ma cokolwiek na piśmie

Beata pracuje do końca okresu wypowiedzenia obok kobiety, która zabrała jej pracę i nie oddała pieniędzy

„Przez osiem lat byłyśmy na ty”

Pracowałam u Mirki od ośmiu lat. Kwiaciarnia stała przy rynku, między apteką a sklepem z rajstopami, i każdy w mieście wiedział, że po kwiaty na ślub, pogrzeb czy imieniny idzie się właśnie tam. Znałam stałe klientki po głosie, zanim jeszcze otworzyły drzwi.

Mirka była ode mnie kilka lat starsza i od początku mówiła, żebym nie zwracała się do niej „pani Mirko”. Rano robiłyśmy kawę w małych szklankach z metalowymi uszkami, a na zapleczu rozmawiałyśmy o dzieciach, mężach i cenach w sklepach. Wiedziała, że mój syn szuka mieszkania, a ja wiedziałam, że jej córka znów pokłóciła się z narzeczonym.

Nie zarabiałam dużo, ale miałam umowę o pracę, stałe godziny i poczucie, że jestem na swoim miejscu. Mirka często powtarzała klientom, że bez Beaty kwiaciarnia by nie działała. Wtedy brałam to za zwykłe uznanie.

„Pod koniec miesiąca poprosiła mnie o 500 zł”

Pod koniec marca Mirka zamknęła drzwi wcześniej i usiadła przy stole na zapleczu. Mieszała kawę tak długo, że łyżeczka dzwoniła o szkło. W końcu powiedziała, że ma kłopot z przelewem od klienta.

Powiedziała, że musi zapłacić hurtowni za kwiaty przed Wielkanocą, bo bez świeżej dostawy nie obsłużymy zamówień. Poprosiła mnie o 500 zł, tylko do dnia wypłaty. Powiedziała to cicho, jakby sama była zakłopotana.

Miałam odłożone pieniądze na rachunki. Następnego ranka zatrzymałam się przy bankomacie obok piekarni i wypłaciłam pięć banknotów po sto złotych. Włożyłam je do koperty po rachunku za prąd, żeby się nie pogniotły.

„Nie poprosiłam jej nawet o pokwitowanie”

Dałam jej kopertę, zanim otworzyłyśmy kwiaciarnię. Mirka zajrzała do środka, odetchnęła i ścisnęła mnie za rękę. Powiedziała: „Beata, ratujesz mi skórę, oddam ci w piątek razem z wypłatą”.

Nie poprosiłam nawet o krótkie pokwitowanie. Do dziś pamiętam, że nawet przez sekundę nie przyszło mi to do głowy. Po ośmiu latach wspólnej pracy prośba o podpis wydałaby mi się czymś obraźliwym.

Przez kolejne dni wszystko wyglądało normalnie. Przycinałyśmy tulipany, odbierałyśmy telefony i narzekałyśmy na chłód w lokalu. Mirka nawet dwa razy wspomniała, że w piątek wreszcie odetchnie.

„Na stole leżało wypowiedzenie zamiast pieniędzy”

W piątek przyszłam kilka minut przed ósmą. Na blacie leżał plik dokumentów. Pomyślałam, że pewnie za chwilę poda mi kopertę, zanim zaczną schodzić się klienci.

Około dziesiątej zawołała mnie na zaplecze. Zamknęła drzwi, choć zwykle tego nie robiła, i przesunęła po stole jedną kartkę. To było wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jako powód wpisano redukcję etatu.

Czytałam te dwa zdania kilka razy, bo litery zaczęły mi się zlewać. Mirka stała przy zlewie i poprawiała rękaw swetra. Powiedziała, że interes jest słabszy, a ona musi ciąć koszty.

„Zapytałam o pieniądze, a Mirka udawała, że nie wie, o czym mówię”

Najpierw spytałam, czy to jakiś żart. Mirka pokręciła głową i powiedziała, że decyzja była trudna, ale konieczna. Patrzyłam na jej twarz i nie mogłam pogodzić tego z kobietą, z którą jeszcze wczoraj kroiłam papier do bukietów.

Po chwili powiedziałam, że rozumiem, że ma problemy, ale czekam na swoje 500 zł. Mirka uniosła brwi, jakbym poruszyła zupełnie obcy temat. Jej ręka zatrzymała się na kranie.

- Jakie 500 zł? Masz to na piśmie?

Poczułam, jak robi mi się gorąco pod szyją. Przypomniałam jej o kopercie, o poranku przed otwarciem i o tym, że mówiła, iż ją ratuję. Ona tylko odpowiedziała, że niczego takiego nie pamięta i że nie będzie rozmawiać o wymyślonych długach.

„Teraz codziennie mijamy się przy tym samym stole”

Mogłam zrobić awanturę przy klientach albo opowiedzieć wszystkim, co się stało. Nie zrobiłam tego. W małym mieście plotka potrafi zostać przy człowieku dłużej niż prawda, a Mirka miała tu klientów, rodzinę i znajomości od lat.

Pracuję do końca okresu wypowiedzenia, bo potrzebuję każdej wypłaty, zanim znajdę nową pracę. Rano nadal rozcinam kartony z dostawą, nalewam wodę do wiader i układam róże w chłodni. Mirka mówi do mnie rzeczowo, czasem pyta, czy zamówiłam goździki, jakby na tym zapleczu nie padły tamte słowa.

Najtrudniej jest, gdy mijamy się przy stole na zapleczu i widzę tę samą szklankę po kawie. Nie wiem, czy byłam naiwna, kiedy dałam jej pięć banknotów bez potwierdzenia, czy osiem lat naszej znajomości znaczyło dla niej mniej niż 500 zł. Wiem tylko, że już nie potrafię słuchać, gdy mówi komuś, że w kwiaciarni najważniejsze jest zaufanie.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.