Szwagier miał naprawić kran, a rozebrał pół łazienki. „Fachowiec powiedział, że wystarczyłaby jedna uszczelka”

Redakcja se.pl
2026-08-20 13:15

W mojej łazience od jakiegoś czasu kapało tak równo, że potrafiłam policzyć do dziesięciu między kroplami. Chciałam zadzwonić po hydraulika i mieć spokój, ale szwagier usłyszał o tym przy kawie i spojrzał na mnie, jakbym chciała spalić pieniądze w zlewie. Następnego dnia stanął w drzwiach z kluczem francuskim i pewnością, że „to pięć minut roboty”. Po kilku godzinach miałam wodę na podłodze, zdjętą umywalkę i rodzinę, która oczekiwała ode mnie wdzięczności.

Zmartwiona kobieta w progu łazienki patrzy na urwaną umywalkę i rury. O skutkach amatorskich napraw przeczytasz na SE.
Autor: Zdjęcie ilustracyjne/ Wygenerowane przez AI Historie z życia wzięte
  • Justyna chce wymienić uszczelkę, ale szwagier przekonuje, że fachowiec to strata pieniędzy
  • Szwagier przyjeżdża z narzędziami i rozkręca kran, a potem pół łazienki
  • Woda leje się na podłogę, a klucz francuski ląduje w kałuży pod szafką
  • Na rodzinnym obiedzie Justyna słyszy, że powinna dziękować za darmową pomoc
  • Wezwany hydraulik mówi, że wystarczyła uszczelka, a teraz trzeba skuć płytki

Kapanie przy umywalce zaczęło mi dyktować tempo poranków

Mieszkamy z Tomkiem w bloku. Nic luksusowego, ale wszystko mamy poukładane. Tylko kran w łazience od jakiegoś czasu puszczał kropelki. Najpierw w nocy, a potem już bez przerwy. Próbowałam udawać, że to drobiazg, ale zaczęłam łapać się na tym, że wyłączam światło, a i tak słyszę to „plip, plip”.

W pewnym momencie wzięłam telefon, wpisałam „hydraulik osiedle” i już miałam klikać pierwszy numer. Tomek tylko rzucił: „Może poczekaj, Paweł się zna, w pracy coś tam robił”. I wtedy wróciła do mnie stara szkolna zasada: nie rób problemów, ma być miło.

Paweł, mój szwagier, jest z tych, co jak zaczynają mówić, to zagadują wszystko dookoła. Jak tylko usłyszał o kranie u teściów przy kawie, oparł łokcie o stół i powiedział: „Justyna, nie rób z siebie jelenia. Jedna uszczelka, pięć minut”. Teściowa od razu dodała: „No widzisz, po co obcym płacić”.

Przyszedł z narzędziami, jakby miał remontować całe mieszkanie

Po pracy wróciłam do domu i zobaczyłam Pawła pod drzwiami. Miał wielką torbę narzędzi i rolkę teflonu, która wystawała mu z boku. Pachniał tym warsztatowym mydłem i miał na dłoni świeżą rysę, którą prezentował jak odznakę. „No, gdzie to cudo cieknie?” zapytał, zanim zdążyłam zdjąć buty.

Rozłożył na pralce śrubokręty, kombinerki i kilka kluczy. Jakby robił pokaz. Kazał mi trzymać latarkę z telefonu, a sam odkręcał perlator i mruczał pod nosem. W pewnym momencie zajrzał do szafki pod umywalką i stwierdził: „Tu jest syf, pewnie przez to”.

Po dwudziestu minutach zabrakło mu czegoś „konkretnego”, więc pojechaliśmy do sklepu hydraulicznego przy ruchliwej ulicy. W sklepie facet w fartuchu poprosił o zdjęcie baterii, a Paweł wyciągnął telefon i puścił filmik. Tłumaczył, że „będzie modernizacja”. Kupił trzy różne uszczelki, dwa kolanka i silikon, bo „zapas się przyda”. Wrócił do mnie jak zdobywca, a ja trzymałam paragon i zastanawiałam się, czemu już czuję zmęczenie.

Chciał wymienić uszczelkę, a wyjął umywalkę i zaczął skrobać ścianę

Najpierw wyglądało, że idzie gładko. Paweł zakręcił zawory, odkręcił wężyk i powiedział: „Widzisz, banalne”. Tylko że po chwili zaczął się wiercić, bo coś nie chciało puścić, a ja słyszałam ten charakterystyczny metaliczny jęk gwintu.

Nagle odkręcił za mocno i spod złączki zaczęła siąpić woda, chociaż miała być zakręcona. Najpierw cienkim strumieniem, a potem już normalnie na płytki. Paweł rzucił „spokojnie” i w nerwie odłożył klucz francuski prosto w kałużę pod szafką.

Wytarłam podłogę ręcznikiem, a on w tym czasie stwierdził: „To nie uszczelka, tylko cała instalacja do poprawy”. Odkręcił syfon, zdjął umywalkę z mocowań i oparł ją o pralkę, zostawiając na boku smugę. Potem wziął śrubokręt i zaczął dłubać przy płytce obok baterii, jakby tam miała się ukrywać winna część. W końcu powiedział: „Tu musi być dostęp, inaczej się nie da”.

Na obiedzie usłyszałam, że mam być wdzięczna, bo rodzina pomaga

Wieczorem łazienka wyglądała jak po nieudanym odcinku programu o remontach. Umywalka stała krzywo, w szafce było mokro, a przy ścianie brakowało fugi w dwóch miejscach. Paweł powiedział, że wróci jutro, bo „musi to przemyśleć”, i wyszedł, zostawiając mi bałagan i poczucie, że to ja zaraz będę winna.

Dzień później mieliśmy obiad u teściów, bo były imieniny dziadka. Siedziałam przy stole, patrzyłam na rosół i w głowie miałam obraz mokrych płytek. Paweł przy wszystkich rzucił: „No, ogarnąłem jej kran, tylko tam była większa akcja”.

Powiedziałam: „Większa akcja to ja mam teraz w łazience, Paweł”. Teściowa odpowiedziała, że „bez przesady”, bo „przecież za darmo przyjechał i czas poświęcił”. Powiedziałam tylko, że mamy wodę na podłodze i zdjętą umywalkę. To już nie jest pomoc, tylko problem.

Hydraulik popatrzył i tylko zapytał, kto tu walczył z gwintem

Wróciliśmy do domu, a ja już nie byłam w stanie słuchać, że „Paweł dokończy”. Tomek próbował mnie uspokoić, ale sam chodził w skarpetkach bokiem, żeby nie nadepnąć na wilgoć. W końcu wzięłam telefon i zadzwoniłam do hydraulika z osiedla, tego samego, którego numer miałam już zapisany.

Przyszedł następnego dnia. Starszy facet, mała skrzynka narzędzi i spokój w oczach. Wszedł do łazienki, spojrzał na umywalkę opartą o pralkę i na mokre ślady pod szafką. Zapytał tylko: „Kto tu walczył z gwintem?”. Brzmiał jak lekarz, który ogląda niezręcznie założony opatrunek.

Odkręcił dwa elementy, obejrzał uszczelkę i pokazał mi ją na palcu, jak maleńką gumkę. „Tu wystarczyło to wymienić i dokręcić z wyczuciem. Koszt byłby symboliczny, robota na kwadrans”. Potem zrobił się poważniejszy i dodał: „Ale teraz jest ukruszona płytka i uszkodzona złączka w ścianie. Trzeba skuć, dostać się, wymienić i dopiero składać”.

Wysłałam fakturę i napisałam, że wdzięczność nie zastępuje fachowca

Kiedy hydraulik wypisywał rachunek, siedziałam na taborecie z mokrym ręcznikiem w dłoniach. Słuchałam, jak mówi o płytkach, kleju i fugowaniu, a w głowie liczyłam, ile razy dałam się w to wkręcić, żeby tylko nikogo nie urazić. Tomek stał w drzwiach łazienki i tylko raz, cicho, powiedział: „No dobra, to już przesada”.

Zrobiłam zdjęcie faktury i wrzuciłam je na rodzinną grupę, gdzie zwykle są życzenia i zdjęcia serników. Dopisałam jedno zdanie: „To koszt naprawy po wczorajszej pomocy, następnym razem wdzięczność zaczynam od telefonu do fachowca”. Ręka mi lekko drżała, kiedy klikałam „wyślij”. Wiedziałam, że najpierw będzie cisza, a potem awantura.

Paweł odpisał po chwili: „Serio? Przecież chciałem dobrze”. Teściowa odpisała długą wiadomość o rodzinie, szacunku i o tym, że „teraz to już nic nie można”. Odłożyłam telefon na blat, obok suchego już klucza francuskiego, który w końcu wyjęłam spod szafki i wytarłam. W łazience pachniało świeżym silikonem, a ja pierwszy raz od tygodnia nie słyszałam kapania.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.

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