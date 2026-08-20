"Mąż zbudował altanę bez pozwolenia. Sąsiad zgłosił nas w dniu grilla"

Altana miała być naszą odskocznią. A wyszło, że jest pretekstem do kłótni

Działkę kupiłam jeszcze przed ślubem, ale od dawna mówimy o niej „nasza”. To zwykłe ROD: kilka krzaków porzeczek, stary kran, który zawsze chlapie po butach, i cisza, dla której się tam jeździ. W papierach właścicielką jestem ja, bo kiedyś tak było najprościej i już tak zostało.

Kiedy Andrzej wziął się za altanę, naprawdę byłam dumna. Po pracy jeździł na działkę z wkrętarką, wracał cały w pyle i opowiadał o poziomicy, impregnacie i o tym, że „tu jeszcze dołożę wspornik”. Patrzyłam na niego i widziałam, że on się tym serio jara.

Tylko że mi od początku włączała się lampka. „A przepisy? A zgłoszenie? A odległość od płotu?” pytałam, kiedy pakował do bagażnika kolejne deski. On za każdym razem powtarzał to samo, coraz bardziej wkurzony: „Kasia, wszyscy tak robią. Nie będę latał po urzędach przez kawałek drewna”.

Pierwszy grill i sąsiad, który przyszedł nie po kiełbasę

Zaprosiliśmy rodzinę, bo altana w końcu była gotowa. Teściowa przywiozła sernik, moja siostra sałatkę, dzieciaki biegały po trawie i co chwilę krzyczały, że „znalazły robaka”. Układałam papierowe talerzyki i pierwszy raz od dawna miałam poczucie, że naprawdę będzie spokojnie.

Andrzej stał przy grillu w fartuchu „Szef rusztu” i obracał kiełbasy jak zawodowiec. Dym leciał prosto w altanę, ktoś rzucił, że ma „chrzest bojowy”. I przez moment nawet pomyślałam, że może faktycznie przesadzałam z tymi przepisami.

Wtedy od bramki zobaczyłam pana Marka z sąsiedniej działki. Szedł szybkim krokiem, takim „mam sprawę”. W jednej ręce trzymał teczkę, w drugiej złożone kartki. Uśmiechnął się, ale od razu było widać, że to nie jest wizyta towarzyska.

Wydruki wylądowały na stole, obok tacki z kiełbasą

Podeszłam pierwsza, bo miałam w sobie ten odruch, że jak coś jest nie tak, to ja to ogarnę. Marek nawet nie zdążył powiedzieć „dzień dobry” tak normalnie, tylko od razu wyciągnął kartki. Położył je na stole, dokładnie obok tacki z kiełbasą, którą przed chwilą zdjęłam z grilla.

Na górze był tytuł o prawie budowlanym, pełno podkreśleń i zakreśleń długopisem. Marek spojrzał na mnie i powiedział ciszej: „To jest niezgodne. Zgłosiłem sprawę, bo nie można stawiać tego pod sam płot”.

Za mną ktoś włączył głośniej radio, a teściowa akurat zapytała, czy zrobić herbatę. Kontrast był taki, że aż mnie zatkało. Przez chwilę słyszałam tylko syczenie tłuszczu na ruszcie i ten suchy dźwięk papieru, kiedy wiatr poruszył wydrukami.

Andrzej odwrócił się ze szczypcami w ręku. „Marek, daj spokój, przecież nikomu to nie przeszkadza” rzucił takim tonem, jakby chodziło o radio, a nie o urząd. Marek zacisnął usta, mrugnął kilka razy i od razu było widać, że on to sobie długo układał w głowie.

Wiedziałam, że jak zwykle to ja będę to odkręcać

Odsunęłam Andrzeja kawałek dalej, pod pretekstem talerzy. „Co to znaczy, że zgłosił?” syknęłam. Andrzej tylko wzruszył ramionami: „No to zgłosił. Niech zgłasza. Urzędnicy mają ważniejsze rzeczy”.

Wróciliśmy do stołu, a Marek stał obok altany i pokazywał na płot. „Tu powinno być tyle a tyle metrów. Tu wysokość, tu powierzchnia. To nie jest zabawka” mówił, patrząc raz na mnie, raz na Andrzeja. Najgorsze było to, że częściej zwracał się do mnie, jakby z góry zakładał, że ja będę tą „rozsądną”.

Moja siostra szturchnęła mnie łokciem: „Kasia, o co chodzi?”. Teściowa udawała, że nie słyszy, ale ściskała serwetkę tak, że aż ją gniotła. A Andrzej zamiast to uciąć, zaczął żartować: „Marek, weź kiełbasę, to ci przejdzie”. Cisza była najgorsza, bo nikt się nawet nie uśmiechnął.

Spróbowałam to załagodzić: „Panie Marku, porozmawiajmy po grillu, dobrze? Nie przy rodzinie”. On spojrzał na wydruki, potem na mnie i powiedział twardo: „Ja nie chcę awantur. Chcę, żeby było zgodnie. I żeby dotrzymywać słowa”. Na tym „słowie” zrobiło mi się zimno, bo nie miałam pojęcia, o czym on mówi.

Wtedy wyszło, że Andrzej coś mu obiecał. I mi nie powiedział

Odeszłam z Markiem kawałek na bok. „Jakiego słowa?” zapytałam. Spojrzał na mnie szczerze zdziwiony: „Przecież Andrzej mówił, że przesunie altanę. Że na razie stoi tak, a potem cofnie ją od płotu. Ustaliliśmy to miesiąc temu”.

Stałam w trawie i patrzyłam na tę altanę: świeże deski, równo wkręcone wkręty, dach z gontu, z którego Andrzej był taki dumny. I wtedy do mnie dotarło, że ja widziałam tylko te miłe rzeczy, poduszki na ławce i lampki solarne. A rozmowy, które potem wracają rykoszetem, odbywały się beze mnie.

Wróciłam do Andrzeja, a on jak gdyby nigdy nic rozdawał talerze i pytał teścia, czy karkówka już dobra. Wzięłam go na bok, do altany. „Obiecałeś Markowi, że przesuniesz altanę?” zapytałam wprost.

Andrzej spuścił wzrok. „No mówiłem, że zobaczę” wymamrotał. „Kasia, nie rób teraz scen. Przecież to tylko gadanie. On się czepia”. I wtedy zobaczyłam to wyraźnie: on liczy, że ja znowu to ogarnę, przeproszę, uspokoję wszystkich, a on wróci do grilla.

Pierwszy raz powiedziałam: tym razem radź sobie sam

Wróciliśmy do grilla. Andrzej znowu stanął przy ruszcie, jakby tam było najbezpieczniej. Ja wzięłam szczypce, ale ręce mi się trzęsły. Odłożyłam je na blat, obok tej sterty papierów.

- Andrzej, jutro idziesz do urzędu i dowiadujesz się, co z tą altaną.

- Jakiego urzędu? Kasia, przecież...

- To była twoja decyzja. Ja ci mówiłam, żeby to sprawdzić.

Rodzina ucichła, nawet dzieci na chwilę przestały biegać. Teściowa odchrząknęła i zaczęła układać serwetki, jakby od tego zależał cały grill. Marek stał przy płocie i wyglądał bardziej na zmęczonego niż zadowolonego. Jakby też nie chciał robić tej afery przy jedzeniu.

Andrzej czerwieniał, ale tym razem nie miał na kogo zrzucić odpowiedzialności w uśmiechu. „Dobra” mruknął w końcu, już bez żartów. A ja poczułam ulgę tak dziwną, że aż mnie zabolało w klatce, bo była wymieszana ze wstydem, że dopiero teraz.

Grill jakoś się dokończył, chociaż wszystkim trochę odechciało się świętowania. Wieczorem zmywałam plastikowe tacki w zimnej wodzie, a wydruki Marka dalej leżały na stole i podwiewało je od wiatru. Schowałam je do teczki. Nie papier był problemem. Problemem było to, że przez lata ja zawsze odkręcałam cudze „jakoś to będzie”. A tego dnia pierwszy raz odpuściłam.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.