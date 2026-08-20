"Kupiłem córce auto, a ona poprosiła, żebym nie mówił znajomym, że jest używane"

„Odkładałem do słoika, choć ręce miałem w smarze”

Mam 57 lat i całe życie siedzę w samochodach. Warsztat to mój drugi dom, a czasem nawet pierwszy, bo z silnikiem łatwiej mi się dogadać niż z ludźmi. Nie narzekam, tylko cudów finansowych też nie ma. Pieniądze nie leżą na półkach z częściami.

Kiedy Natalia powiedziała, że dostała lepsze stanowisko i będzie dojeżdżać dalej, od razu wiedziałem, że bez auta się zajedzie. U nas autobusy jeżdżą, jak im się chce, a ona miała zaczynać o ósmej, czasem wcześniej. „Tato, coś wymyślę” rzuciła tak lekko, jakby to była sprawa jednego weekendu.

A ja „wymyślałem” po cichu przez kilka miesięcy. Odkładałem z dodatkowych zleceń, z przeglądów robionych po godzinach, z wymiany rozrządu u sąsiada, który zawsze płacił od ręki. Pieniądze trzymałem w kopercie, w tej szufladzie z instrukcjami i starymi gwarancjami, bo tam nikt nie grzebie.

„W komisie pachniało plastikiem i cudzymi obietnicami”

Do komisu pojechaliśmy rano. Ja swoją wysłużoną furgonetką z warsztatu, Natalia w płaszczu, który zawsze wyglądał na droższy, niż był. Znałem te place i te uśmiechy, znałem też teksty w stylu „panie, igła”, ale i tak wolałem wszystko obejrzeć sam.

Stała tam czarna Toyota, dziesięcioletnia. Bez cudów, ale po pierwszym właścicielu i z normalną historią. Pod spodem sucho, progi zdrowe, lakier bez kombinacji. Otworzyłem maskę, obejrzałem wszystko po swojemu, posłuchałem silnika i poczułem, że to jeden z tych rzadkich egzemplarzy, które po prostu jeżdżą i nie robią problemów.

Natalia krążyła dookoła i robiła zdjęcia, jakby oglądała mieszkanie na wynajem. „Ładna jest” powiedziała, ale bez tego błysku, który pamiętam, kiedy była dzieciakiem. Sprzedawca nawijał o „drobnych ryskach eksploatacyjnych”, a ja liczyłem w głowie, ile jeszcze będę musiał dołożyć, żeby nie pakowała się w chwilówkę.

„Kluczyki z brelokiem z komisu zabolały bardziej niż cena”

Zapłaciliśmy i wyszliśmy z papierami. Sprzedawca podał jej kluczyki z czerwonym, tandetnym brelokiem z logo komisu. Zawsze mnie to drażniło. Natalia wzięła kluczyki w dwa palce, jakby trzeba je było od razu schować do torebki.

Na parkingu pod blokiem dałem jej jeszcze resztę pieniędzy, tę obiecaną na start, na ubezpieczenie i pierwsze drobiazgi. Natalia przytuliła mnie na sekundę i rzuciła: „Dzięki, tato, serio”. Zrobiło mi się lżej, bo tym razem pomogłem konkretnie, a nie tylko gadałem i doradzałem.

Potem spojrzała na mnie i momentalnie spoważniała. „Tato, tylko… mogę cię o coś prosić?” zaczęła.

- Tato, nie mów nikomu, że to używane, dobra?

- Natalia, przecież jest używane. To normalne auto, porządne.

- Ja wiem, ale po co mają gadać. I… nie mów, że mi dołożyłeś. Chcę, żeby wyglądało, że sama to ogarnęłam.

„Zacisnąłem zęby i udawałem, że nie słyszę”

Stałem obok i miałem wrażenie, że to ja zrobiłem coś wstydliwego. Kluczyki brzęczały jej w torebce, a mnie ścisnęło w środku. Nie byłem od razu wściekły, raczej mnie zamurowało.

Powiedziałem tylko: „Dobra, jak chcesz”. Udawałem twardziela, co nie robi scen, ale w środku coś mi pękło. Przecież nie kupiłem jej auta z salonu. Nie jestem prezesem banku, tylko mechanikiem z warsztatu przy trasie.

Natalia była już w swoim świecie. Przecierała ekran w nawigacji, sprawdzała radio, ustawiała fotel. Patrzyłem na nią i próbowałem wmówić sobie, że to tylko głupia prośba, młode gadanie, takie „żeby nie było obciachu”.

Wieczorem miała spotkanie ze znajomymi, a ja miałem jej tylko podrzucić starą ładowarkę, bo „w aucie się przyda”. Wziąłem ją z warsztatowej szafki i jechałem tam z myślą, że oddam ją i zniknę. Bez gadania.

„Usłyszałem swój wkład wymazany jednym zdaniem”

Podjechałem pod lokal, gdzie się umówili. Nowy bar, podświetlony na niebiesko, z ogródkiem nawet w chłodny wieczór. Auto Natalii stało przy krawężniku i błyszczało po myjni. Przez chwilę poczułem dumę, bo wyglądało naprawdę dobrze.

Wysiadłem i zobaczyłem ich przez szybę. Natalia śmiała się, opierała łokieć o stół i machała kluczykami, jakby to był rekwizyt. Brelok z komisu też mignął, ale chyba go szybko przykryła dłonią. Podszedłem bliżej, bo chciałem tylko oddać ładowarkę i zniknąć.

Nie wszedłem. Stanąłem przy drzwiach, kiedy usłyszałem jej głos wyraźniej niż muzykę.

„No, w końcu mam auto” mówiła. „Po tym kontrakcie w pracy dało się to ogarnąć, trafiłam mega okazję. Sama wszystko załatwiłam, papiery, ubezpieczenie. No, dorosłość.”

Poczułem, jak mi ciepło ucieka z dłoni. Nie dlatego, że nie powiedziała: „Tata mi pomógł”. Tylko dlatego, że opowiadała to tak, jakby mój udział był czymś, co trzeba wytrzeć z historii, żeby ładniej wyglądała na zdjęciu.

„Nie zabrałem jej auta, ale zabrałem sobie rolę bankomatu”

Wróciłem do samochodu i siedziałem chwilę w ciszy. Ładowarka leżała na siedzeniu pasażera, jak dowód, że w ogóle tam byłem. Miałem ochotę wejść i powiedzieć coś ostrego, ale widziałem ją przez szybę, jak kiwa głową, jak się stara, jak jej zależy, żeby wypaść dobrze.

Pojechałem do domu. Niedługo potem Natalia zadzwoniła, jakby nic się nie stało, i od razu weszła na temat ubezpieczenia. „Tato, wyszło drożej, niż myślałam. Ty mówiłeś, że pomożesz, to może…” urwała i czekała, aż sam dopowiem resztę.

Wziąłem głęboki oddech. Tak jak przy zapieczonej śrubie, kiedy wiesz, że jedno szarpnięcie i będzie po robocie. „Natalia” powiedziałem spokojnie. „Skoro chcesz, żeby wyglądało, że sama ogarniasz, to ogarniaj wszystko. Ubezpieczenie też.”

Przez moment była cisza, a potem padło krótkie: „Serio?”. Odpowiedziałem: „Serio. Auto jest twoje, nie zabieram ci go. Ale ja już do tego nie dokładam, jeśli mam potem udawać, że mnie tam nie było”. Nie krzyczała. Powiedziała tylko cicho: „Dobra… rozumiem”. Nie wiem, czy naprawdę rozumiała, ale pierwszy raz zabrzmiało to normalnie, a nie jak tekst pod publikę.

Teraz, kiedy przyjeżdża do mnie tym autem, widzę, że breloka z komisu już nie ma. Zastąpiła go eleganckim, skórzanym. Nic nie mówię. Sprawdzam tylko, czy olej nie ucieka i czy opony równo się zdzierają. Na tym się znam, a resztę musi sobie poukładać sama.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.