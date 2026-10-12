Teściowa co niedzielę przywozi synowi obiady w słoikach. „Jakbym go głodziła”

Ola pracuje na dyżury, a teściowa co niedzielę przywozi jej obiady w słoikach

Bartek chętnie je obiady mamy i nie rozumie, dlaczego żona jest tym dotknięta

Po nocnym dyżurze Ola znajduje w koszu własną, nietkniętą zapiekankę

Teściowa mówi, że Bartek narzekał, iż podczas dyżurów Oli je tylko kanapki

W kolejną niedzielę nie ma słoików, ale Bartek wciąż ma o to żal

„W niedzielę lodówka znów przestawała być moja”

Mam trzydzieści trzy lata, pracuję jako pielęgniarka i od trzech lat jestem żoną Bartka. On wychodzi rano do serwisu samochodowego i wraca po szesnastej, ja czasem kończę wtedy zmianę, a czasem dopiero idę do pracy. Nasze życie od początku wymagało trochę organizacji, ale długo uważałam, że radzimy sobie całkiem nieźle.

W dni wolne gotowałam więcej, żeby Bartek miał coś gotowego, kiedy brałam nocny dyżur. Robiłam makaron z sosem, zupy, czasem dużą blachę zapiekanki. Nie jestem mistrzynią kuchni, ale wiedziałam, co lubi, i zawsze zostawiałam mu porcje w szklanych pojemnikach.

Od kilku miesięcy w każdą niedzielę po mszy przyjeżdżała jego mama. Pukała krótko, jakby z góry wiedziała, że jesteśmy w domu, i wnosiła wielką torbę termiczną. Rosół, bigos, gulasz, pierogi, kotlety, na każdym słoiku była naklejona karteczka z nazwą dania.

„Przynajmniej Bartek będzie miał co zjeść”

Na początku naprawdę nie protestowałam. Pani Halina mówiła, że ugotowała za dużo, a ja po dyżurze nie miałam siły protestować przeciwko darmowym obiadom. Dziękowałam, wkładałam słoiki do lodówki i nawet kilka razy prosiłam o przepis na jej gulasz.

Z czasem zauważyłam, że przy układaniu słoików przestawia moje rzeczy. Jogurty lądowały z tyłu, warzywa na dolnej półce, a moje pudełka przesuwane były tak, żeby zrobić miejsce dla jej rosołu. Pani Halina robiła to szybko, bez pytania, komentując przy tym, że w małej lodówce trzeba umieć gospodarować.

Którejś niedzieli Bartek siedział w salonie i oglądał mecz, a ja pakowałam rzeczy na nocną zmianę. Teściowa zamknęła lodówkę i powiedziała do mnie: „Dobrze, że przywiozłam, przynajmniej syn będzie miał co zjeść, jak żony nie ma w domu”. Uśmiechnęłam się wtedy tak sztywno, że aż zabolały mnie policzki.

„Znalazłam swoją zapiekankę w koszu”

Po ciężkiej nocy na oddziale wróciłam rano do domu. Weszłam do kuchni w kurtce, z torbą zsuwającą się z ramienia, i chciałam tylko nastawić wodę na kawę. W koszu zobaczyłam aluminiową foremkę, a na niej zaschnięty ser.

To była moja zapiekanka z brokułem i kurczakiem. Zrobiłam ją w niedzielę przed dyżurem, bo Bartek zawsze mówił, że lubi, kiedy jest dużo sosu. Nie została nawet napoczęta, po prostu wyrzucił ją po kilku dniach, bo obok w lodówce stały dwa słoiki gulaszu i rosół.

Usiadłam przy stole i przez chwilę patrzyłam na puste słoiki ustawione na parapecie. Co tydzień czekały tam na odbiór, umyte przeze mnie i poukładane zakrętkami do góry. Pomyślałam, że na słoiki pani Haliny zawsze jest miejsce, a na moje jedzenie już nie.

„Bartek powiedział, że przesadzam przez te obiady”

Kiedy Bartek wrócił z pracy, zapytałam spokojnie, czy wyrzucił zapiekankę. Przytaknął i otworzył lodówkę, jakby rozmowa miała się skończyć na jednym słowie. Powiedział, że szkoda było ją dalej trzymać, bo i tak jadł gulasz od mamy.

Poprosiłam, żeby powiedział swojej mamie, że nie musimy co tydzień dostawać obiadów. Wyjaśniłam, że nie chodzi o jeden rosół ani o jej dobre intencje, tylko o to, że czuję się tak, jakbym nie potrafiła zadbać o własnego męża. Bartek spojrzał na mnie z niedowierzaniem.

- Ola, mama chce pomóc. Dzięki temu mniej wydajemy na zakupy, a ja mam normalny obiad

- Ja też gotuję normalne obiady, tylko potem znajduję je w koszu

Bartek wzruszył ramionami i powiedział, że przesadzam, bo wiele osób marzyłoby o takiej teściowej. Potem wyjął z lodówki słoik rosołu i postawił go na blacie. Patrzyłam, jak odkręca zakrętkę, choć obok stał jeszcze mój pojemnik z zupą.

„Usłyszałam, co Bartek mówił swojej mamie”

Przez kilka dni czekałam, aż Bartek sam zadzwoni do pani Haliny. Nie zrobił tego. W sobotę rano, przed kolejnym dyżurem, zadzwoniłam do niej i powiedziałam spokojnie, że doceniam jej wysiłek, ale nie chcę już co tydzień dostawać obiadów.

Najpierw zapadła cisza. Potem usłyszałam, że jest jej przykro, bo przecież nie robi tego dla siebie. Po chwili dodała: „Bartek mówił mi, że jak masz dyżury, to on żyje na kanapkach. Martwiłam się o niego”.

Wieczorem zapytałam Bartka, czy naprawdę skarżył się mamie na jedzenie. Nie zaprzeczył. Powiedział, że kiedyś wspomniał przez telefon, że wrócił późno i nie było nic gotowego, ale nie prosił jej, żeby zaczęła gotować na cały tydzień. Najgorsze było to, że nie powiedział mi o tym ani słowa i pozwolił, żeby jego mama uznała, że musi go co tydzień ratować jedzeniem.

„W następną niedzielę przyniosła tylko ciasto”

Pani Halina przestała przywozić słoiki. W kolejną niedzielę przyszła z sernikiem w plastikowym pudełku, usiadła na chwilę przy stole i pytała głównie o pracę Bartka. Nie zajrzała do lodówki ani razu, choć wcześniej robiła to odruchowo zaraz po zdjęciu płaszcza.

Bartek chodził przez kilka dni naburmuszony. Nie powiedział wprost, że tęskni za gulaszem mamy, ale co chwilę zaglądał do lodówki, jakby liczył, że znajdzie tam coś gotowego. Ja też nie czułam triumfu, tylko dziwną pustkę, kiedy patrzyłam na parapet.

Po kolejnym nocnym dyżurze wróciłam do domu i zastałam go przy kuchence. Gotował parówki w małym garnku, a obok leżał rozcięty chleb. Puste słoiki nadal stały na parapecie. Nie wiedziałam, kiedy pani Halina po nie przyjdzie.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.