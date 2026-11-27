Kinga namówiła Asię na wyjazd do Turcji po jej rozstaniu z chłopakiem

Przy basenie Asia poznała Mateusza z Wrocławia i od tego czasu prawie nie spędzała czasu z Kingą

Drugiego wieczoru przyjaciółka przeniosła kosmetyczkę do jego pokoju, zostawiając Kingę samą

Przy wymeldowaniu wyszedł rachunek za masaże i kolacje zapisane na wspólny pokój

Asia uznała, że rachunek za swoje kolacje i masaże powinna podzielić z Kingą

„Miałyśmy odpocząć razem po jej rozstaniu”

Z Asią znałyśmy się od liceum. Przeżyłyśmy razem studniówkę, pierwsze prace, moje dwie przeprowadzki i jej kolejne rozstania. Kiedy miesiąc wcześniej rozstała się z Pawłem, często dzwoniła do mnie po dwudziestej drugiej.

Pomysł z Turcją rzuciłam trochę dla niej, a trochę dla siebie. Obie od dawna odkładałyśmy wyjazd, zawsze znajdował się remont, dentysta albo czyjaś komunia. Znalazłam tygodniowy hotel z basenem, wspólnym pokojem i lotem z Warszawy, a Asia bez wahania przelała swoją połowę.

Przed wylotem śmiała się, że zamierza odpocząć i może poznać kogoś normalnego. Odpowiadałam, że po piętnastu latach słuchania jej historii mam prawo liczyć na choć jeden wieczór bez analizowania mężczyzn. Nie brałam tego serio, bo planowałyśmy ten wyjazd jako nasze wspólne wakacje.

„Pierwszego dnia Mateusz usiadł obok nas przy basenie”

W hotelu czuć było rozgrzany kamień, chlorowaną wodę i słodkie drinki z baru. Zostawiłyśmy walizki w pokoju, przebrałyśmy się i niemal od razu zeszłyśmy na basen. Asia pierwszy raz od tygodni wyglądała lekko, miała włosy spięte niedbale i śmiała się z mojej walki z leżakiem.

Mateusz pojawił się koło południa, kiedy próbowałam posmarować sobie plecy kremem. Zapytał, czy może pomóc, a potem przysunął sobie leżak i przyniósł nam dwie kawy z hotelowego baru. Był z Wrocławia, przyjechał sam i mówił bardzo swobodnie, jakby znał nas od rana.

Asia od razu ożywiła się przy nim inaczej niż przy mnie. Nachylała się bliżej, poprawiała okulary i co chwilę odwracała telefon ekranem do góry, sprawdzając, czy Mateusz napisał. Wieczorem powiedziała, że pójdzie z nim na spacer po plaży, a ja zamówiłam sobie herbatę i wróciłam do pokoju.

„Spakowała kosmetyczkę i przeniosła się do niego”

Następnego dnia rano Asia przyszła po sukienkę, ale nawet nie usiadła na swoim łóżku. Powiedziała, że Mateusz zaprosił ją na obiad do restauracji poza hotelem, a później może pójdą na masaż. Kiwnęłam głową, bo nie chciałam od pierwszych godzin robić awantury.

Wieczorem wróciłam po kolacji do naszego pokoju i zastałam ją przy otwartej walizce. Do kosmetyczki wkładała krem, szczoteczkę, prostownicę i perfumy, które przywiozła specjalnie na wyjazd. Zapytałam, czy gdzieś wychodzimy, choć już wiedziałam, że nie o to chodzi.

Asia spojrzała na mnie tak, jakby tłumaczyła coś całkiem oczywistego. Powiedziała, że resztę urlopu spędzi w pokoju Mateusza, bo tak będzie wygodniej i przecież widujemy się na śniadaniach. Kiedy zamknęły się za nią drzwi, spojrzałam na jej równo zasłane łóżko. Wiedziałam już, że przez resztę wyjazdu będę spała sama.

„Zostałam sama na resztę wyjazdu”

Następnego wieczoru poszłam na hotelowy pokaz tańca, choć wcale nie miałam ochoty. Siedziałam przy stoliku z parą starszych Niemców, którzy zagadali mnie przez przypadek, i uśmiechałam się w odpowiednich momentach. Asia wysłała mi tylko zdjęcie drinka z widokiem na morze i wiadomość: „Jutro pogadamy”.

Następnego dnia napisałam jej, że chciałabym wiedzieć, czy zjemy razem kolację. Odpowiedziała po trzech godzinach, że są na wycieczce łodzią i żebym nie czekała. Siedziałam sama przy basenie i patrzyłam na tę wiadomość, kiedy kelner zbierał z sąsiedniego stolika puste szklanki.

Nie oczekiwałam, że będzie siedzieć ze mną cały tydzień za rękę. Wystarczyłoby, gdyby powiedziała wprost, że chce spędzać czas z Mateuszem, a nie robiła ze mnie lokatorki w pokoju. Wieczorem zadzwoniła i rzuciła tylko, że przecież uprzedzała, iż chce się rozerwać.

„Na recepcji dostałam rachunek na 1200 złotych”

Przez kolejne dni widywałam Asię głównie przelotnie. Wpadała po stroje, czasem po ładowarkę, a raz po sandały, których zapomniała zabrać. Zawsze była w pośpiechu, bo Mateusz czekał na nią na dole.

W dniu wyjazdu zeszłam do recepcji wcześniej, żeby spokojnie oddać kartę od pokoju. Asia przyszła chwilę później z Mateuszem, oboje opaleni i rozbawieni, jakby właśnie wracali z pierwszej randki. Recepcjonistka wydrukowała dokument i przesunęła go w moją stronę.

Na rachunku widniały dwie kolacje à la carte i dwa masaże, razem 1200 złotych, zapisane na numer naszego pokoju. Zapytałam, skąd to się wzięło, a Asia przyznała, że z Mateuszem jedli kolacje w restauracji i chodzili na masaże do spa. Potem wzruszyła ramionami i powiedziała: „Podzielimy się po równo, jak zawsze”.

„Zapłaciłam, ale w samolocie nie umiałam już z nią rozmawiać”

Przez chwilę patrzyłam na nią i naprawdę nie wiedziałam, czy żartuje. Mateusz odwrócił wzrok, a recepcjonistka stała nieruchomo z terminalem w dłoni. Powiedziałam Asi, że ja nie jadłam tych kolacji, nie byłam na masażach i przez pół wyjazdu spałam sama w pokoju opłaconym przez nas obie.

Asia ściszyła głos i odparła, że odda mi po powrocie, tylko teraz ma limit na karcie. Nie mogłyśmy się wymeldować, dopóki rachunek nie zostanie uregulowany, więc podałam swoją kartę. Kiedy terminal wydał dźwięk potwierdzający płatność, poczułam większe zmęczenie niż po locie do Turcji.

W samolocie siedziałyśmy obok siebie, ale między nami leżał mój sweter i jej telefon. Asia co kilka minut uśmiechała się do wiadomości od Mateusza, a ja patrzyłam na ekran z mapą lotu. Wciąż słyszałam jej wcześniejsze słowa o tym, że chce kogoś poznać, i nie wiedziałam, czy mam prawo mieć żal, skoro najwyraźniej tylko ja myślałam, że leciałyśmy tam razem.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.