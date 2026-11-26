Ilona pożyczyła Gosi 4000 zł na adwokata, wierząc w jej decyzję o rozwodzie

Gosia od lat opowiadała o poniżaniu, kontroli pieniędzy i kłótniach z Robertem

Po dwóch miesiącach Gosia wróciła do męża i oskarżyła Ilonę o namawianie jej do rozwodu

Robert zadzwonił do Wojtka i zagroził, że zgłosi Ilonę na policję

Gosia zablokowała Ilonę, a pieniądze nie wróciły

„Zawsze wiedziałam, kiedy Gosia dzwoni zapłakana”

Z Gosią siedziałyśmy w jednej ławce w liceum, potem byłyśmy na swoich ślubach i znałyśmy imiona swoich kotów. Nie widywałyśmy się już tak często jak kiedyś, ale co kilka tygodni któraś z nas dzwoniła bez zapowiedzi. Zawsze wiedziałam po jej głosie, czy mam nastawić wodę na herbatę i czekać na dłuższą rozmowę.

O Robercie mówiła źle od dawna, choć zwykle zaraz go usprawiedliwiała. Potrafił sprawdzać, ile wydała na zakupy, komentował jej ubrania i wypominał, że bez niego nie poradziłaby sobie z kredytem. Kiedy pytałam, dlaczego nie założy własnego konta, odpowiadała, że nie chce robić awantury.

Nie mówiłam jej, że ma się rozwieść przy każdej rozmowie. Czasem tylko pytałam, czy naprawdę chce tak żyć za pięć albo dziesięć lat. Ona sama powtarzała wtedy, że kiedyś zbierze się na odwagę.

„Poprosiła mnie o cztery tysiące na adwokata”

Pewnego ranka, jeszcze przed pracą, zadzwoniła do mnie Gosia. Mówiła szybko i cicho, jakby stała na klatce schodowej. Powiedziała, że jest u siostry, złożyła pozew i potrzebuje pieniędzy na adwokata, bo Robert pilnuje wspólnego konta.

Spotkałyśmy się w małej kawiarni niedaleko dworca. Gosia miała podkrążone oczy, ale pierwszy raz od dawna siedziała wyprostowana. Powiedziała, że adwokat przejrzał papiery i że nie chce już wracać do mieszkania po swoje rzeczy sama.

Przed spotkaniem wyjęłam cztery tysiące z koperty, którą z Wojtkiem trzymaliśmy na wakacje i niespodziewane wydatki. W kawiarni podałam Gosi kopertę spiętą gumką recepturką. Gosia ścisnęła kopertę obiema rękami i powiedziała: „Oddam ci, jak tylko stanę na nogi”.

„Najpierw pisała, potem całkiem zamilkła”

Przez pierwsze dni pisała do mnie często. Wysyłała zdjęcia z mieszkania siostry, narzekała na dokumenty i pytała, czy znam dobrą księgową. Potem wiadomości zaczęły przychodzić coraz rzadziej, aż w końcu przestały całkiem.

Nie naciskałam. Wiedziałam, że nawet decyzja o rozwodzie może człowieka przygnieść. Wojtek kilka razy pytał, czy Gosia oddała choć część pieniędzy, a ja odpowiadałam, że ma teraz ważniejsze sprawy.

Po dwóch miesiącach zaczęłam się jednak martwić, bo nie odbierała ani telefonów, ani wiadomości. Zadzwoniłam, gdy kroiłam warzywa na rosół. Odebrała już po drugim sygnale.

„Oskarżyła mnie, że namawiałam ją do rozwodu”

Najpierw zapytałam, czy wszystko u niej w porządku. Odpowiedziała, że wróciła do domu i że z Robertem próbują się dogadać. Przez moment poczułam ulgę. Pomyślałam, że może naprawdę próbują coś między sobą naprawić.

Kiedy wspomniałam ostrożnie o pieniądzach, w jej głosie pojawiła się twardość, której nie znałam. Powiedziała, że wycofała pozew i że to przeze mnie wszystko zaszło za daleko, bo ciągle namawiałam ją do rozwodu. Zamarłam przy blacie z nożem w ręce, patrząc na niedokrojony seler.

- Gosia, to ty dzwoniłaś do mnie i mówiłaś, że nie możesz z nim wytrzymać.

- Ty tylko mi przytakiwałaś. Może gdybyś mnie uspokoiła, nie narobiłabym sobie takiego wstydu.

„Wieczorem Robert zadzwonił do Wojtka”

Po tej rozmowie siedziałam długo przy kuchennym stole. Wojtek wrócił z garażu, spojrzał na mnie i zapytał, czemu mam taką minę. Opowiedziałam mu wszystko, a on tylko odłożył klucze i przez chwilę nic nie mówił.

Wieczorem zadzwonił jego telefon. Wojtek spojrzał na ekran i powiedział, że dzwoni Robert. Wymienili się numerami kiedyś na wspólnym grillu. Odebrał i od razu włączył głośnik.

Robert mówił spokojnie, prawie uprzejmie, ale wyraźnie mi groził. Powiedział, że próbowałam rozbić jego małżeństwo i mam przestać nękać Gosię telefonami. Dodał, że jeśli jeszcze raz się z nią skontaktuję, zgłosi sprawę na policję.

„Zablokowała mnie. Pieniędzy nie oddała”

Wojtek chciał od razu napisać Robertowi, że pieniądze były pożyczką i że mamy wiadomości od Gosi. Powstrzymałam go, choć sama nie byłam pewna, dlaczego. Może dlatego, że nagle poczułam się winna, choć przecież tylko pomogłam jej wtedy, gdy sama o to poprosiła.

Napisałam jeszcze jedną wiadomość do Gosi, krótką i bez pretensji. Poprosiłam, żeby podała mi termin, w którym może zacząć oddawać pieniądze, nawet małymi kwotami. Nie odpisała. Następnego dnia zobaczyłam, że zablokowała mnie na Messengerze.

Cztery tysiące nie wróciły, choć od tamtej rozmowy minęło już sporo czasu. Czasem otwieram szufladę, w której trzymaliśmy kopertę na wakacje, i przypominam sobie, jak ściskała ją w dłoniach w kawiarni. Nadal nie wiem, czy za bardzo namawiałam ją do rozwodu, czy po prostu musiała kogoś obwinić, żeby wrócić do Roberta.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.