Dziesięcioletnia Hania wraca ze szkoły po bolesnej uwadze sąsiadki na klatce.

Hania odkłada na stół nadgryzioną drożdżówkę i już po nią nie sięga.

Pani Zofia nie przeprasza i mówi, że cały blok widzi, co Hania je.

Matka broni córki, ale wie też, że zbyt długo unikała rozmowy o jej zdrowiu.

Hania przestaje chcieć sama wychodzić na klatkę i pyta, czy jest gruba.

„Hania odłożyła drożdżówkę i nic nie powiedziała”

Mam trzydzieści osiem lat, pracuję z domu i przez większość dnia słyszę, co dzieje się na klatce. Mieszkamy z mężem Pawłem i Hanią na drugim piętrze, w bloku, gdzie wszyscy wiedzą o sobie więcej, niż powinni.

Tego dnia kończyłam raport dla klienta, kiedy usłyszałam klucz w zamku. Hania weszła cicho, co samo w sobie było dziwne, bo zwykle już od progu opowiada, co wydarzyło się w szkole. Położyła plecak pod ścianą, drożdżówkę na stole i odwróciła twarz.

„Powiedziała, że potem nikt mnie nie zechce”

Dopiero gdy zapytałam, czemu płacze, wytarła nos rękawem bluzy. Powiedziała, że spotkała panią Zofię między drugim a trzecim piętrem. Sąsiadka zatrzymała ją przy poręczy i zapytała, czy naprawdę musi codziennie kupować w sklepie takie rzeczy.

Hania mówiła urywanymi zdaniami, patrząc na blat, nie na mnie. Usłyszała, że za dużo je, że powinna się pilnować i że jak będzie tak jadła, to później nikt jej nie zechce. Gdy to powtórzyła, aż ścisnęło mnie w gardle.

Rano sama dałam Hani pieniądze i powiedziałam, żeby po szkole kupiła sobie coś słodkiego, bo dostała piątkę z przyrody. Teraz patrzyła na drożdżówkę tak, jakby zrobiła coś złego.

„Nie będzie pani rozmawiać z moją córką o jej ciele”

Usiadłam obok niej i powiedziałam, że pani Zofia nie miała prawa tak do niej mówić. Starałam się nie podnosić głosu, bo Hania i tak była już roztrzęsiona. Kiedy zamknęła się w swoim pokoju, napisałam Pawłowi, że idę do pani Zofii.

Pani Zofia otworzyła niemal od razu. Powiedziałam jej, że przyszłam porozmawiać o tym, co powiedziała Hani na klatce. Odpowiedziała, że powiedziała tylko prawdę i że cały blok widzi, co dziewczynka je.

Powiedziałam jej spokojnie, że jeśli ma coś do powiedzenia, może porozmawiać ze mną albo z Pawłem, ale nie z dziesięcioletnim dzieckiem. Nie życzę sobie, żeby komentowała ciało mojej córki ani mówiła jej, kto kiedyś ją zechce.

„Hania zapytała mnie, czy jest gruba”

Wieczorem Hania poprosiła, żebym odprowadziła ją rano aż pod drzwi szkoły, choć zwykle schodziła sama z koleżanką. Potem zapytała cicho, czy jest gruba.

Przytuliłam ją i powiedziałam, że jej ciało nie jest tematem dla obcych ludzi, a jeśli będziemy chciały coś zmienić, zrobimy to razem, bez karania i zawstydzania. Kiwnęła głową, ale następnego dnia przed wyjściem długo stała przy wizjerze.

Najbardziej złości mnie to, że pani Zofia powiedziała Hani coś, o czym ja sama bałam się z nią rozmawiać. Bałam się, że pomyśli, że też widzę w niej tylko wagę.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.